നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വ്യോമ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് സൗദി; റിയാദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം തുറന്നു
ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾക്കായി കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനലുകൾ 1, 2 എന്നിവ തുറന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Published : October 25, 2026 at 8:20 PM IST
റിയാദ്: രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾക്കായി റിയാദിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം തുറന്നു. ഹൂതി വിമതർ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് വിമാവനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചതായി നേരത്തെ സൗദി അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾക്കായി കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനലുകൾ 1, 2 എന്നിവ തുറന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. യമനിലെ ഹൂതികൾ സൗദി തലസ്ഥാനത്തേക്ക് ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും തുടർച്ചയായി തൊടുത്തുവിടുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. ഹൂതികൾ റിയാദിലേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ട ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും ഡ്രോണും, കൂടാതെ തെക്കൻ മേഖല ലക്ഷ്യമാക്കി അയച്ച 10 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും തങ്ങളുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചതായി സൗദി സൈനിക വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ-മാൽക്കി അറിയിച്ചു.
ഒക്ടോബർ ആദ്യം, മറ്റ് രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന് നേരെ ഹൂതികൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 17 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 330-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, റിയാദ് വിമാനത്താവളം പരിമിതമായ ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾക്കായി തുറന്നിരുന്നു.
വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ സൈനിക നടപടികൾ ശക്തമാക്കി ഇസ്രായേൽ
അതേസമയം വെള്ളിയാഴ്ച ഹെബ്രോൺ നഗരത്തിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഇസ്രായേലി സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ, അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ സൈനിക നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുകള്.
രണ്ട് ഇസ്രായേലി സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ട ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ, അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി, ഇസ്രായേലി കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പലസ്തീൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. ആക്രമണം നടന്ന ഹെബ്രോണിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം വ്യാപകമായ അറസ്റ്റുകളും കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കലും നടത്തിവരികയാണ്. ഏകദേശം 2,200 ആളുകൾക്ക് വീടുകളിൽ നിന്ന് മാറിത്താമസിക്കേണ്ടി വന്നതായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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2023-ൽ ഹമാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കും തുടർന്നുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങൾക്കും ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ കടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സൈനിക നടപടികൾ നടക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ഈ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള നിരവധി അതിർത്തി കടക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളും ഇസ്രായേൽ അടച്ചുപൂട്ടി.
ഞായറാഴ്ച ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും എട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ഫലസ്തീൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഗാസ സിറ്റിയിൽ നടന്ന രണ്ട് ആക്രമണങ്ങളിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തെക്കൻ നഗരമായ ഖാൻ യൂനിസിൽ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. മധ്യ ഗാസയിലെ ദെയ്ർ അൽ-ബലാഹ് പട്ടണത്തിൽ ഒരാളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഷിഫ, ഹമദ്, നാസർ, അൽ-അഖ്സ ആശുപത്രികളിലെയും, അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ ഫീൽഡ് ആശുപത്രിയിലെയും അധികൃതർ മരണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
യുദ്ധം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമെന്ന ഭീഷണികളെ തള്ളി ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി
യുദ്ധം സംബന്ധിച്ച പുതിയ ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇറാൻ തങ്ങളുടെ നയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. "ഇന്നും വീണ്ടും യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരം. എന്നാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് യുദ്ധാനന്തര സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. യുദ്ധം ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ അതേപടി തുടരും," ടെഹ്റാനിൽ നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ സംഘത്തോട് സംസാരിക്കവെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു.
ഇറാനിന് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ അയൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാൻ ടെഹ്റാൻ തയാറാണെന്ന തൻ്റെ മുൻ നിലപാടും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
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