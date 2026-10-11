റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഹൂതി ആക്രമണം; 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
ഹൂതി ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് റിയാദ് വിമാനത്താവളം താത്ക്കാലികമായി അടച്ചു.
By ANI
Published : October 11, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : October 11, 2026 at 7:25 AM IST
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദ് കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഹൂതി ആക്രമണം. ആക്രമണത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 309 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യൻ സിവിൽ ഏവിയേഷനാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നാല് സൗദി പൗരന്മാരും നിരവധി സ്വദേശികളും വിദേശകളും ഉണ്ടെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്. പരിക്കേറ്റവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണന്ന് ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
تدين وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي طالت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين السعوديين وإصابة العديد من المدنيين. وتؤكد الوزارة ادانة دولة فلسطين لهذه الهجمات، وتعلن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن خالص تعازي دولة فلسطين للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، بضحايا هذه الهجمات، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.— State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) October 10, 2026
പരിക്കേറ്റവർ എല്ലാവരും നിലവിൽ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ആക്രമണത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും പരിക്കേറ്റവർക്ക് വേഗം സുഖം പ്രാപിപിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആക്രമണത്തിലുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയാണെന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
റിയാദ് വിമാനത്താവളം അടച്ചു
ഹൂതി ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് റിയാദ് വിമാനത്താവളം താത്ക്കാലികമായി അടച്ചു. സ്ഥിഗതികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം വിമാനത്താവളം തുറക്കുമെന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഇൻ്ത്യൻ വിമാന കമ്പനികൾ റിയാദിലേക്കുള്ള സർവീസ് റദ്ദാക്കിയത് തുടരുകയാണ്.
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കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് എയർ ഇന്ത്യ, ആകാശ എയർ, ഇൻഡിഗോ എന്നിവ സർവീസ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ആകാശ എയർ സർവീസ് ഞായറാഴ്ച വരെ നീട്ടിയതായി അറിയിച്ചു. സൗദിയിലെ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ജാഗ്രത നിർദേശമുണ്ട്.
അപലപിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ
കിങ് ഖാലിദ് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ അപലപിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ. ഇത്തരം നടപടികൾ പ്രാദേശിക സുരക്ഷക്കും സാധരണക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷക്കും വ്യോമഗതാഗതത്തിനും നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണ്. ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. ആക്രമണങ്ങൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും കുവൈത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സൗദി അറേബ്യക്ക് പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച കുവൈത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പൗരന്മാരെയും താമസക്കാരെയും സുരക്ഷിതരാക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിന്തുണ അറിയിച്ചു.
#بيان إلحاقي بشأن الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. #الطيران_المدني https://t.co/JoAi69jwvp— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 10, 2026
സൗഹൃദ രാജ്യമായ സൗദി അറേബ്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ പലസ്തീൻ വിദേശകാര്യ-പ്രവാസി കാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി അപലപിച്ചു.സൗദി അറേബ്യക്ക് പൂർണ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച മന്ത്രാലയം, രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയും പരമാധികാരവും പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ റിയാദ് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചു.
അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനവും സാധാരണക്കാരുടെ സുരക്ഷയോടുള്ള അവഗണനയുമാണ് ഈ ആക്രണങ്ങളെന്ന് ഈജിപ്ത് പറഞ്ഞു. ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുമെന്നും രാജ്യം അറിയിച്ചു. ഈജിപ്തിന് പിന്നാലെ ഖത്തറും ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് രംഗത്ത് എത്തി.
ഒക്ടോബർ 6,7 തീയതികളിൽ കിങ് ഖാലിദ് അന്തരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനും അബഹ വിമാനത്താവളത്തിനും നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 36 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിരുന്നു.
പ്രതികരിച്ച് ട്രംപ്
കിങ് ഖാലിദ് വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ ഹൂതി ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഹൂതികൾക്കെതിരെ സൗദി അറേബ്യ നടത്തുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ അമേരിക്കയും പങ്കുചേരുന്ന കാര്യം ആലോചനയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിഷ്കളങ്കരായ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനോടുള്ള കടുത്ത അവഗണനയാണ് ഇത്തരം ഹീനമായ ആക്രമണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. അവ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.പ്രതികരിച്ച് ട്രംപ്
തിരിച്ചടിച്ച് സൗദി അറേബ്യ
വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഹൂതി ആക്രമണത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ച് സൗദ്യ അറേബ്യ. യെമനിലെ നൂറിലധികം ഹൂതി സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ തകർത്തതായി സൗദി സഖ്യസേന അറിയിച്ചു. ഹൂതി ഭീകരസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ 136 സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ തകർത്തു എന്ന് സൗദി സഖ്യസേനയുടെ വക്താവ് തുർക്കി അൽ-മാലിക്കി സമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു.
യുഎഇ തീരത്ത് എണ്ണക്കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു
ഇതിനിടെ അറേബ്യൻ ഉൾക്കടലിൽ ഗൾഫ് തീരത്തോട് ചേർന്ന് എണ്ണക്കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു. കപ്പലിലെ 22 ജീവനക്കാരെയും യുഎഇ നാഷണൽ ഗാർഡ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. കപ്പലിൽ പെട്ടെന്ന് തീപിടിത്തമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ലഭിച്ച അടിയന്തര സന്ദേശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് യുഎഇ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വിഭാഗം വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്. കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ പ്രത്യേക വിദഗ്ദ്ധ സംഘം കപ്പൽ കണ്ടെത്തി ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
കപ്പലിലെ 22 ജീവനക്കാർക്കും ആവശ്യമായ പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകി. എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് നാഷണൽ ഗാർഡ് അറിയിച്ചു. സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളോട് വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിലുമുള്ള സേനയുടെ മികവാണ് ഈ ദൗത്യം തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് യു.എ.ഇ നാഷണൽ ഗാർഡ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രമേഖലയിൽ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ജീവനക്കാരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്നും യു.എ.ഇ അറിയിച്ചു.
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