ബന്ധങ്ങളിലെ പുനഃക്രമീകരണം; അജിത് ഡോവല് കാനേഡിയന് ദേശീയ സുരക്ഷ ഉപദേഷ്ടാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
സുരക്ഷാ സഹകരണത്തില് പുത്തന് മേഖലകള് തേടാന് ഇന്ത്യാ കാനഡ ധാരണ
Published : October 8, 2026 at 1:02 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: സുരക്ഷാ സഹകരണത്തില് ഇന്ത്യയും കാനഡയും പുത്തന് മേഖലകള് തേടാന് ധാരണയായി. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും അമേരിക്കന് ബന്ധത്തില് വിള്ളലുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സമാനമനസ്കരായ രാജ്യങ്ങള് തമ്മില് വിശാലമായ രാഷ്ട്രീയ,സുരക്ഷ, വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങള് പുനര്നിര്ണയിക്കാന് നീക്കം നടത്തുന്നത്.
ഇന്ത്യന് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവും കാനേഡിയന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുതിര്ന്ന നയതന ്ത്ര രാജ്യാന്തര കാര്യ ഉപദേശകനുമായ ഡേവിഡ് മോറിസണും തമമില് നടത്തിയ ചര്ച്ച സുരക്ഷാ ബന്ധങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. അല്പ്പകാലം മുമ്പ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് ഇന്റലിജന്സ്, സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് തെല്ല് അലോസരങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു.
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അതേസമയം ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സാധാരണ നടക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി സുരക്ഷാ ചര്ച്ചയാണെന്നാണ് ഔദ്യോഗികവിശദീകരണം. പ്രായോഗിക സഹകരണത്തിന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് ധാരണയിലെത്തി. അധിക സഹകരണത്തിനുള്ള മേഖലകള് കണ്ടെത്താനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ഉഭയകക്ഷി സുരക്ഷ, ക്രമസമാധാന പാലന സഹകരണങ്ങളില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയും പുനഃപരിശോധിച്ചതായി എഎന്ഐ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഡിസംബറില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കാനഡ സന്ദര്ശിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച. ഇരുരാജ്യങ്ങളും കേവലം ബന്ധം പൊളിച്ചെഴുതല് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘര്ഷം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കെ പശ്ചിമേഷ്യയില് പുത്തന് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളും സജീവമായ വാണിജ്യവൈവിധ്യവത്ക്കരണവും രാഷ്ട്രീയ സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തവും ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് വിശാലമായ ഒരു ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് നീക്കം.
ഇന്ത്യാ കാനഡ സുരക്ഷാ ചര്ച്ചകള് അത് കൊണ്ട് തന്നെ വിശാലമായ ബന്ധം പുനഃസൃഷ്ടിക്കലാണ്. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും നിലവില് സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിലാണ് ചര്ച്ചകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതുവരെ അഞ്ച് തവണ ചര്ച്ചകള് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 2025ല് 1360 കോടി ഡോളറിന്റെ വ്യാപാരം നടന്നത് 2026ഓടെ വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു വാണിജ്യ കരാറിലെത്തിക്കാന് ഉള്ള ചര്ച്ചകളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ബന്ധത്തില് മുന്കാലങ്ങളിലുണ്ടായ വിള്ളലുകള് തീര്ത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ശ്രമം. 2023-24ല് പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിന് ട്രൂഡോയുടെ കാലത്ത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില് ചില വീഴ്ചകള് സംഭവിച്ചിരുന്നു. സിഖ് വിഘടന വാദി നേതാവ് ഹര്ദീപ് സിങ് നിജ്ജാര് കാനഡയിലെ ഒരു ഗുരുദ്വാരയ്ക്ക് പുറത്ത് വച്ച് വെടിയേറ്റേ മരിച്ചതില് ഇന്ത്യന് അധികൃതര്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന കാനഡയുടെ ആരോപണമാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില് കരടായത്.
ആരോപണങ്ങള് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞതോടെ തര്ക്കം മൂത്തു. 2024ല് കാനഡയുമായുള്ള ബന്ധം ഏറെ വഷളായി. കാനഡയിലെ ഇന്ത്യന് സ്ഥാനപതിയെ അവര് വിഷയത്തില് തത്പര കക്ഷിയെന്ന് പോലും പരാമര്ശിച്ചു. തുടര്ന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഉന്നത നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥര് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. വാണിജ്യ ചര്ച്ചകള് മരവിച്ചു. ഒപ്പം വിസ നല്കലും താത്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവച്ചു.
എന്നാല് ട്രൂഡോ അധികാരമൊഴിഞ്ഞതോടെ ബന്ധങ്ങള് പഴയപടിയിലേക്ക് നീങ്ങി. ഫെബ്രുവരിയില് കനേഡിയന് പ്രധാനമന്ത്രി മാര്ക് കാര്ണി ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് 260 കോടി ഡോളറിന്റെ ബഹുവര്ഷ യുറേനിയം വിതരണ കരാറില് ഒപ്പുവച്ചു. ഒപ്പം ജനറല് സെക്യുരിറ്റി ഇന്ഫര്മേഷന് കരാറിലും ചര്ച്ചകള് നടന്നു. സര്ക്കാര്-സൈനിക വിവരങ്ങള് സുരക്ഷിതമായി പങ്കിടാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കരാറാണിത്.
കഴിഞ്ഞ എട്ടുമാസമായി രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും നിരവധി ഉന്നതതല സന്ദര്ശനങ്ങള് നടത്തി. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില് ശുഭകരമായ പലതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കനേഡിയന് പബ്ലിക് പോളിസി തിങ്ക് ടാങ്ക് സെന്റര് ഫോര് സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റേറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ വീണ നദിജിബുള്ള ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഒരേ സമയം നിരവധി പാതകളില് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില് ചര്ച്ചകള് മുന്നേറുന്നുണ്ടെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിരന്തര നയചര്ച്ചകള് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില് വിള്ളല് വീണ സുരക്ഷ, ക്രമസമാധാന മേഖല സംബന്ധിച്ച് പോലുമുള്ള ചര്ച്ചകളില് പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
അജിത് ഡോവലും ഡേവിഡ് മോറിസണും ഈയാഴ്ച ഇന്ത്യയില് വച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതടക്കം ഉന്നതതല ചര്ച്ചകള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ചര്ച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇത് നല്കുന്ന സൂചന. ഇവയൊന്നും ഇനിയുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
എന്നാല് ബന്ധം പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള തടസം ഭൗമരാഷ്ട്ര അന്തരീക്ഷത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളാണ്. ഇത് ഇരുരാജ്യങ്ങളെയും പിന്നാക്കം വലിക്കുന്നു. കാര്ണിക്ക് കീഴില് കേവലം ഒരു പുനസ്ഥാപനം മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഒരുലോകകാഴ്ചപ്പാടിന്റെ സമന്വയം ആണ് ഇന്ത്യയും കാനഡയും തമ്മില് നടക്കുക. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന് കീഴിലുള്ള അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്.
കാനഡയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം മോശമായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ കരാറും തടസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നനു. മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ധനകാര്യമന്ത്രി നിര്മ്മലാ സീതാരാമന് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ചരക്കുകള്ക്കെല്ലാം അമേരിക്ക നൂറ്ശതമാനം ചുങ്കം ചുമത്താനുള്ള നിയമം പാസാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
കാനഡയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ ചര്ച്ചകള് ഓഗസ്റ്റില് തന്നെ ഏതാണ്ട് തകര്ന്നു.രാഷ്ട്രീയ ഉരസലിനെ തുടര്ന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചുങ്കപ്രശ്നത്തില് ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ചതോടെയാണ് ഇത്. 2000 കോടി ഡോളര് മുതല് 2800 കോടി ഡോളര്വരെയുള്ള കനേഡിയന് ചരക്കുകള്ക്ക് അമേരിക്ക അന്പത് ശതമാനം ചുങ്കമാണ് ചുമത്തിയത്. അമേരിക്കയുടെ ഇത്തരം സമീപനങ്ങളാണ് വിശാലമായ തന്ത്രപരമായ പുനരാലോചനകളിലേക്ക് കാനഡയെ നയിച്ചതെന്നും നദിജിബുള്ള ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സാമ്പത്തിക തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കുന്നതിന് കാനഡക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും ശക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇവരുടെ പ്രാഥമിക സാമ്പത്തിക പങ്കാളിയായ അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് ശക്തമായ വെല്ലുിളികളുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണിത്. താത്പര്യങ്ങളില് വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടായതോടെ ഇ് അവര്ക്ക് കൂടുതല് നിര്ണായക ബന്ധത്തിനുള്ള അവസരമായി. കേവലം വാണിജ്യ നിക്ഷേപ മേഖലകളില് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഊര്ജ്ജം, അപൂര്വ ധാതുക്കള്, സാങ്കേതികത, വിശാലമായ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സഹകരണം എന്നിവയിലും കൂടിയാണെന്ന് അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എങ്കിലും ബന്ധത്തില് ഇപ്പോഴും പരിഹരിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല് ദിശ ശുഭ സൂചനയാണ് നല്കുന്നത്. പുരോഗതിയും നിര്ണായകമാണ്.
ഇപ്പോള് ഇറാനിലും യുക്രെയ്നിലും നടക്കുന്ന സംഘര്ഷം മൂലം വന്ശക്തികള്ക്കിടയിലെ അധികാര മത്സരത്തിനിടയിലും കാര്ണിയുടെ ഇടത്തരം അധികാര സഹകരണം ഇന്ത്യയുടേതിന് സമാനമാണ്.
വന്കിട ശക്തികള് തമ്മില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശത്രുത മൂലം ലോകത്തിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തില് ഇടത്തരം ശക്തികള് ഒന്നിച്ച് നില്ക്കണമെന്ന് ജനുവരിയില് ഡാവോസില് നടന്ന ലോകസാമ്പത്തിക ഫോറത്തില് കാര്ണി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. അല്ലെങ്കില് ഇത് നമുക്ക് ദുര്ബലത ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
അമേരിക്ക സര്വാധിപതിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്ത്യന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് മ്യൂണിച്ച് സുരക്ഷാ കോണ്ഫറന്സില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ നിലപാട് മാറ്റവും ചൈനയുടെ ഉദയവും മൂലം ലോകക്രമത്തില് കാതലായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു.
ഇടത്തരം-ഉയര്ന്ന് വരുന്ന ശക്തികള് വൈവിധ്യവത്ക്കരണത്തിനും വെല്ലുവിളികള് ഇല്ലാതാക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തങ്ങളുടെ സമ്പദ്ഘടനയോ സുരക്ഷയോ മാത്രമല്ല അവരുടെ ആശങ്കമറിച്ച് സുസ്ഥിരതമായ വിതരണ ശൃംഖല കൂടി സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.