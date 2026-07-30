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ഇറാനില്‍ യുഎസ്‌ നരനായാട്ട്; വീടുകള്‍ തകര്‍ത്തു, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു, 'ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുമെന്ന്' ട്രംപ്

ഖേഷ്‌മിലെ റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ മേഖലയില്‍ യുഎസ്‌ ആക്രമണം. തകര്‍ന്ന വീടിനുള്ളില്‍ നിന്നും രണ്ട് കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ടെഹ്‌റാന്‍ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്.

RESCUE OPERATION IN QESHM US STRIKES IN IRAN IRAN US CONFLICTS DONALD TRUMP
Representative image. (ANI)
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By ANI

Published : July 30, 2026 at 10:50 AM IST

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ടെഹ്‌റാന്‍: ഇറാനിലെ ഖേഷ്‌മിലുണ്ടായ യുഎസ്‌ ആക്രമണത്തില്‍ വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും തകര്‍ന്നു. തകര്‍ന്ന കെട്ടിടാവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തകര്‍ന്ന വീടിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയ രണ്ട് കുട്ടികളെ പുറത്തെടുത്തു. ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും മെഡിക്കല്‍ സെന്‍ററുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ഇറാനിയന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു.

ഖേഷ്‌മിലെ ചാ-ടാംഗോയിലെ റെസിഡന്‍ഷല്‍ മേഖലയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയാണെന്ന് ഹോർമോസ്‌ഗാൻ ഗവർണറേറ്റിന്‍റെ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് ക്രൈസിസ് മാനേജ്‌മെന്‍റ് പറഞ്ഞു. "ഇതുവരെ, രണ്ട് കുട്ടികളെ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് മെഡിക്കൽ സെന്‍ററുകളിലേക്ക് മാറ്റി, ഈ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് മൂന്ന് പേരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്" ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ആക്രമണ സമയത്ത് അഞ്ച് പേരാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നും മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ വെറേയും

അതേസമയം ഖുസെസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലെ നാല് നഗരങ്ങളില്‍ സ്‌ഫോടനമുണ്ടായതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഷാഡെഗൻ, അർവന്ദ്കെനാർ, അബാദാൻ, അഹ്വാസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായത്. അഹ്വാസില്‍ മാത്രം ഏഴിലധികം സ്ഥലങ്ങളില്‍ യുഎസ്‌ സ്‌ഫോടനം നടത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. കൂടാതെ ബന്ദർ അബ്ബാസിലും രണ്ട് സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബൗമൗസി, കിഷ് ദ്വീപുകളിലും ഖേഷ്ം സമുദ്ര മേഖലയിലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും സ്‌ഫോടന ശബ്‌ദങ്ങള്‍ കേട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

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ഹോര്‍മുസില്‍ നിന്നുണ്ടായ സ്‌ഫോടന ശബ്‌ദം ഇറാന്‍റെ സായുധ സേന നടത്തിയ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണോയെന്നതില്‍ സംശയങ്ങളുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് യുഎസ്‌

ഇന്നലെ ഇറാനിലെ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്‌സ്‌ (ഐആർജിസി) കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഡസന്‍ കണക്കിന് ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് സേന അവകാശപ്പെട്ടു. യുഎസ്‌ സേനയ്‌ക്ക് നേരെ ഇറാന്‍ മിസൈല്‍ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും അതിന് തിരിച്ചടിയായാണ് സ്‌ഫോടനം നടത്തിയതെന്നും യുഎസ് പറഞ്ഞു. യുഎസിന്‍റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍, മിസൈലുകള്‍, ഡ്രോണുകള്‍, തീരദേശ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, വാണിജ്യ കപ്പൽ ഗതാഗതം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള ഇറാന്‍റെ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് തടയിടുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് യുഎസ്‌ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇറാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ അയച്ച ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള്‍ വിജയകരമായി തകര്‍ത്തൂവെന്നും യുഎസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'ടെഹ്‌റാന്‍ കരുതിയിരുന്നോളൂ': ട്രംപിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്

ഇറാനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം കൂടുതല്‍ കടുപ്പിക്കുമെന്ന് യുഎസ്‌ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ടെഹ്‌റാനില്‍ അതിശക്തമായ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ ഊഴമാണിതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

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