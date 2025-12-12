Kerala Local Body Elections2025

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വിലക്ക്; ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് റെഡ്ഡിറ്റ്

നിയമത്തിൽ പല സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചങ്കിലും കോടതിയെ ആദ്യമായി സമീപിക്കുന്നത് റെഡ്ഡിറ്റാണ്.

Representational image (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 12, 2025 at 11:06 AM IST

കാൻബറ: സോഷ്യൽ മീഡിയ വിലക്കിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് റെഡ്ഡിറ്റ്. ഓസ്‌ട്രേലിയ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ പുതിയ നിയമമായ 'അണ്ടർ-16 സോഷ്യൽ മീഡിയ' നിരോധനത്തിനെതിരെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ റെഡ്ഡിറ്റ് കോടതിയിൽ വിശദീകരണം അവശ്യപ്പെട്ടത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധനത്തിനെതിരെ ആഗോള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ റെഡ്ഡിറ്റ് നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നിയമപരമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്.

ഓസ്‌ട്രേലിയ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, ത്രെഡ്‌സ്, സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ്, യൂട്യൂബ്, ടിക് ടോക്ക്, കിക്ക്, റെഡ്ഡിറ്റ്, ട്വിച്ച്, എക്‌സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പത്തോളം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഈ നിയമത്തിൽ പല സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും കോടതിയെ ആദ്യമായി സമീപിക്കുന്നത് റെഡ്ഡിറ്റാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഗവൺമെൻ്റ് തെറ്റായി പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റെഡ്ഡിറ്റ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ റെഡ്ഡിറ്റ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ അവകാശവാദം. എന്നാൽ നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്നും റെഡ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞു.

നിയമം ഫലപ്രദമല്ലെന്നും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഓൺലൈൻ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു. ഈ നിയമം തങ്ങൾ പാലിക്കുമെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പങ്കിടാനും കോടതികൾ അത് അവലോകനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും തങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന് റെഡ്ഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു.

നിയമപ്രകാരം 16 വയസിന് താഴെയുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ അക്കൗണ്ടുകൾ എടുക്കുന്നതോ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതോ തടയുന്നതിന് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ന്യായമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗുരുതരമായ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയാൽ അതത് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് 49.5 മില്യൺ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഡോളർ (32.9 മില്യൺ ഡോളർ) വരെ പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻ്റ് പറഞ്ഞു.

16 വയസിന് താഴെയുള്ളവർക്കുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധനം ബുധനാഴ്‌ച പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഫേസ്ബുക്ക്, യൂട്യൂബ്, ടിക് ടോക്ക്, എക്‌സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 10 പ്രധാന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിലൂടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദം കുറയ്‌ക്കുന്നതിനായാണ് സർക്കാർ ഈ മാറ്റം വരുത്തിയതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബനീസ് പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്‌ച ഓസ്‌ട്രേലിയയിലുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികളോട് വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കുവച്ചു.

വരാനിരിക്കുന്ന സ്‌കൂൾ അവധിക്കാലം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം വിദ്യാർഥികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കായിക വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും പുസ്‌തകങ്ങൾ വായിച്ച് അറിവ് നേടാനും ആൻ്റണി അൽബനീസ് പറഞ്ഞു. കമ്പനികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനായി കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻ്റ് ഐഡി വെരിഫിക്കേഷൻ, മുഖം അല്ലെങ്കിൽ വോയ്‌സ് റെക്കഗ്‌നിഷൻ തുടങ്ങിയവ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഓൺലൈൻ പെരുമാറ്റവും ഇടപെടലുകളും വിശകലനം ചെയ്‌ത് പ്രായം കണക്കാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം.

