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ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയ്ക്ക് രാജ്യതലസ്ഥാനം സര്‍വസജ്ജം, നഗരത്തില്‍ കനത്ത സുരക്ഷ, ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

അടുത്ത നാല്‍പ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറുകള്‍ ലോകത്തിലെ ഉന്നത നേതാക്കള്‍ വമ്പന്‍ ആഗോള വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും

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An artist gives final touches to paintings of BRICS member countries' leaders in Amritsar on September 10, 2026 ahead of the BRICS Summit on September 12 and 13 in New Delhi (AFP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2026 at 2:08 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇറാന്‍, യുക്രെയ്‌ന്‍ സംഘര്‍ഷം സൃഷ്‌ടിച്ച ആഗോള പ്രതിസന്ധിയില്‍ ലോകം സാമ്പത്തികമായി വീര്‍പ്പ് മുട്ടുമ്പോള്‍ ലോകത്തെ വന്‍സാമ്പത്തിക ശക്തികളുടെ നേതാക്കള്‍ പതിനെട്ടാമത് ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയ്ക്കായി നാളെയും മറ്റെന്നാളും രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഒത്തുകൂടും.

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ഭാരത് മണ്ഡപത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിക്ക് ഇന്ത്യ ആതിഥ്യമരുളും. ലോകത്തെ പകുതിയോളം ജനതയെയും ആഗോള മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ ഏകദേശം നാല്‍പ്പത് ശതമാനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് രാഷ്‌ട്രത്തലവന്‍മാര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. വ്യത്യസ്‌ത തന്ത്രപരമായ താത്പര്യങ്ങള്‍ക്കിടെ കൂട്ടായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങളാകും യോഗത്തിലെ പ്രധാന ചര്‍ച്ചാവിഷയം.

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ബ്രസീല്‍, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, എത്യോപ്യ, ഈജിപ്‌ത്, ഇറാന്‍, യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ പത്ത് പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളും യോഗത്തില്‍ അണിനിരക്കും. വ്യത്യസ്‌ത വിഷയങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചകളുണ്ടാകും. സുപ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ആഗോള തെക്കിന് കൂടുതല്‍ പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്നത് മുതല്‍ വിതരണ ശൃംഖലയിലെ ബദലുകള്‍ വരെയുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയാകും. ഒപ്പം ബ്രിക്‌സ്, ഗ്രെയ്‌ന്‍ എക്‌സ്ചേഞ്ച്, ഏകീകൃത ഡിജിറ്റല്‍ വാണിജ്യ ഇടം, പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും ഗള്‍ഫിലെയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ അഭിപ്രായ സമന്വയം എന്നിവയും ഉച്ചകോടിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.

ആഗോള സംഘര്‍ഷത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍, ഏതെങ്കിലും ഒരു വാണിജ്യ പാതയെയോ വിതരണശൃംഖലയെയോ രാജ്യത്തെയോ ആശ്രയിക്കുന്നത് മൂലമുള്ള വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടാന്‍ വിതരണശൃംഖലയില്‍ ബദലുകള്‍ തേടുന്നതിനും സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങള്‍ വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ചര്‍ച്ചകളും യോഗത്തിലുണ്ടാകും.

ഉന്നത നേതാക്കള്‍ ഉച്ചകോടിക്ക്

ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ക്കും ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ജിന്‍ പിങ്, റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് വ്ലാഡിമര്‍ പുട്ടിന്‍, ഇറാനിയന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാന്‍, അബുദാബി കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിന്‍ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സയീദ് അല്‍ നഹ്യാന്‍ തുടങ്ങിയ ലോകത്തെ ഉന്നത നേതാക്കള്‍ക്ക് ആതിഥ്യമരുളും.

ലോകത്തെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക രാഷ്‌ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് നാളെയും മറ്റെന്നാളും ഈ നേതാക്കള്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തും. വ്യത്യസ്‌ത താത്പര്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒരു പൊതു അജണ്ടയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സമവായ ശ്രമങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ നടത്തും. മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ വ്യത്യസ്‌ത താത്‌പര്യങ്ങള്‍ ബ്രിക്‌സിന്‍റെ ശോഭ കെടുത്തിയിരുന്നു.

ഒപ്പം നമ്മുടെ സമ്പദ്‌ഘടനയുടെ കരുത്ത് ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ വെളിപ്പെടുത്തക എന്ന ഉദ്ദേശ്യവും ഉണ്ട്. വിപണിയുടെ വലിപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും ബ്രിക്‌സ് അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ തുറന്ന് കാട്ടുക. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബൃഹത്തും വികസിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു വിപണിയാണ് ഉള്ളത്. ഉത്പാദന ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിവുകള്‍ ധാരാളം ഉള്ളവര്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം, വ്യത്യസ്‌ത നൂതനതകള്‍, സംരംഭകത്വം തുടങ്ങി വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ കഴിവുകള്‍ ധാരാളമുള്ളവര്‍ ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്‌ ജയശങ്കര്‍ ബ്രിക്‌സ് വാണിജ്യ സമിതിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രണ്ട് ദിവസം നീളുന്ന ഉച്ചകോടിയെ പാശ്ചാത്യലോകവും സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ബ്രിക്‌സിന്‍റെ കടുത്ത വിമര്‍ശകനായിരുന്നു ട്രംപ്. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഡോളറിനെ തള്ളുന്ന ബ്രിക്‌സിന്‍റെ നിലപാടാണ്. ഇത് അമേരിക്കന്‍ സാമ്പത്തിക മേല്‍ക്കോയ്‌മയ്ക്കെതിരെയുള്ള നീക്കമാണെന്നാണ് ട്രംപിന്‍റെ വിലയിരുത്തല്‍.

പ്രാദേശിക കറന്‍സിയിലൂന്നിയുള്ള വാണിജ്യത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരിക്കും ബ്രിക്‌സില്‍ ഇക്കുറിയും നിര്‍ണായക ചര്‍ച്ചകള്‍ അരങ്ങേറുക. ഒപ്പം സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളായ ലോകബാങ്ക്, രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധി എന്നിവയില്‍ വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അധികാരം നല്‍കണമെന്ന ചര്‍ച്ചകളും അരങ്ങേറും.

വാണിജ്യം, ഊര്‍ജ്ജം, സുരക്ഷ, നൂതനത, സുസ്ഥിരത,വികസ്വര സമ്പദ്ഘടനകളുടെ ബൃഹത്തായ സഹകരണം തുടങ്ങിയ ചര്‍ച്ചകളും നടക്കും.

മുഖ്യകാര്യപരിപാടി

ഇറാനില്‍ തുടരുന്ന സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു പൊതുനിലപാട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ചര്‍ച്ചകളാകും രണ്ട് ദിവസത്തിലെ ഉച്ചകോടിയിലെ പ്രധാന ഇനം. ബ്രിക്‌സിലെ രണ്ട് സുപ്രധാന അംഗരാജ്യങ്ങളായ ഇറാനും യുഎഇയും എതിര്‍ ചേരിയില്‍ നിന്ന് പരസ്‌പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നു എന്നത് ഈ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വെല്ലുവിളിയാകും.

തികച്ചും രഹസ്യാത്മക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചകളാകും ഉച്ചകോടി തുടങ്ങുന്ന നാളെ നടക്കുക. ഉള്‍പ്പെടുത്തല്‍ ആഗോള ഭരണവും ബഹുരാഷ്‌ട്ര ഐക്യത്തെ ശാക്തീകരിക്കലും എന്നവിഷയത്തിലൂന്നിയുള്ള ചര്‍ച്ചകളാകുമിത്. തുടര്‍ന്ന് നേതാക്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊത്തുള്ളത് അടക്കമുള്ള ഫോട്ടോ സെഷനുമുണ്ടാകും. പിന്നീട് നേതാക്കള്‍ സംയുക്തമായി ഭാരത് മണ്ഡപത്തില്‍ മരം നടും.

ആദ്യദിവസം നേതാക്കള്‍ക്കായി മോദി അത്താഴവിരുന്നു ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം ദിവസം ബ്രിക്‌സ് പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളും ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമാകും. തുടര്‍ന്ന് 'സുസ്ഥിരത, നൂതനത, സഹകരണം, : ആഗോള വളര്‍ച്ചയുടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തലിന് ഭാവിയെ പരുവപ്പെടുത്തല്‍' എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഒരു തുറന്ന ചര്‍ച്ചയും നടക്കും. പിന്നീട് ചര്‍ച്ചകളെയും ഉച്ചകോടിയിലെ നടപടി ക്രമങ്ങളെയും കുറിച്ച് സംയുക്ത പ്രസ്‌താവന ഉണ്ടാകും.

ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍

ഉച്ചകോടിക്കിടെ നടക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി യോഗങ്ങളെ ലോകം ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. മോദിയും ഷിയും തമ്മില്‍ നടക്കുന്ന യോഗമാണ് ഇതില്‍ സുപ്രധാനം. അറുപതോളം പേരടങ്ങുന്ന സംഘവുമായാണ് ഷി ഡല്‍ഹിയില്‍ വിമാനമിറങ്ങുക. അടുത്തിടെ വഷളായ സാമ്പത്തി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇവര്‍ ഏറെ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ സന്ദര്‍ശനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

നാളെ രാത്രി 7.30ന് ആരംഭിക്കുന്ന അത്താഴ വിരുന്നില്‍ ഇരുനേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ ഈ ഉഭയകക്ഷി യോഗത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

2019ല്‍ മാമല്ലപുരത്ത് നടന്ന ഒരു അനൗദ്യോഗിക പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഷി അവസാനമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. ഇന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കോവിഡ് മഹാമാരി ഇതിന് വിഘാതമായി. ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനാനുമതിക്കുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ ആ സമയത്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ തുടര്‍ന്ന് ലഡാക്കിലെ ഗാല്‍വന്‍ താഴ്‌വരയില്‍ 2020ലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ആകെ ഉലച്ചു.

ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കാലത്ത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഇക്കുറി കഴിയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. മറ്റ് ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകളും ബന്ധങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ ഊന്നിയാകും അരങ്ങേറുക.

സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍

തലസ്ഥാന നഗരം കനത്ത സുരക്ഷയിലായിക്കഴിഞ്ഞു. ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടി ഭംഗിയായി നടക്കാനാണ് ഇത്രയും വലിയ ക്രമീകരണങ്ങള്‍. 35 സുപ്രധാന പാതകളുടെ നിയന്ത്രണം ഡല്‍ഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് പൂര്‍ണമായും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 22 ഇടങ്ങളില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ വഴി തിരിച്ച് വിടുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി 4800 ട്രാഫിക് പൊലീസുകാരെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ക്കും വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും നാളെ അവധിയാണ്. അതേസമയം ബാങ്കുകളും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഡല്‍ഹി മെട്രോയും പ്രവര്‍ത്തിക്കും. അഞ്ഞൂറ് ക്യാമറകളാണ് ഇന്ദ്രപ്രസ്‌ഥത്തിലുടനീളം നിരീക്ഷണത്തിനായി പൊലീസ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 15000 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നഗരത്തിലെമ്പാടുമായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 200 കമ്പനി അര്‍ദ്ധ സൈനികരും നഗരത്തില്‍ തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കടക്കം ഭാരത് മണ്ഡപത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല.

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