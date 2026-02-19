തീന്മേശ നിറയും പലഹാരങ്ങളില്ല; അലങ്കാര വിളക്കുകള് കണ്തുറന്ന വീടുകളും മസ്ജിദുകളുമില്ല, ഗാസയ്ക്കിത് പ്രത്യാശയുടെ റമദാന്
ഇസ്രയേല്-പലസ്തീന് സംഘര്ഷങ്ങള്ക്കിടയിലും റമദാന് നോമ്പനുഷ്ടിച്ച് വിശ്വാസികള്. താത്കാലികമായി നിര്മിച്ച ടെന്റില് വെള്ളവും ബ്രെഡും കഴിച്ചാണ് വ്രതാനുഷ്ഠാനം. തറാവീഹിന് വേദിയായി സ്കൂളുകളും ടെന്റുകളും.
ഗാസ: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികള് പുണ്യ റമദാനിനെ വരവേറ്റു. പ്രാര്ഥനകളും ഖുര്ആന് പാരായണവും ദാനധര്മങ്ങളുമായി 30 ദിനരാത്രങ്ങള് നീളുന്ന പുണ്യമാസം. പാപമോചനത്തിന്റെ മാസമായ റമദാനില് മസ്ജിദുകളും വീട്ടകങ്ങളും പ്രാര്ഥന മുഖരിതമാകും. വിശ്വാസികള്ക്ക് ഇത് വിശുദ്ധിയുടെ മാസമാകുമ്പോള് ഗാസയിലെ ജനങ്ങള്ക്കിത് പ്രത്യാശയുടെയും പ്രതീക്ഷകളുടെയും കൂടി മാസമാണ്.
വര്ഷങ്ങള് നീണ്ടുനിന്ന ഇസ്രയേല് ആക്രമണത്തില് ഉറ്റവരും ഉടയവരും നഷ്ടപ്പെട്ടവര്. വെടിനിര്ത്തല് നിലവില് വന്നതില് സമാധാനം പുലരുമെന്ന് കരുതിയവരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയുള്ള കൊടും ആക്രമണങ്ങള്. ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെ റഫാ അതിര്ത്തി തുറന്നതോടെയിപ്പോള് പ്രത്യാശയിലാണ് ഗാസയിലെ ജനങ്ങള്. അതിര്ത്തി വഴി ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കള് അടക്കമുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങളും മരുന്നുകളും എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഇസ്രയേല് നരനായാട്ടില് തകര്ന്ന കെട്ടിടങ്ങള്ക്കിടയില് തുണി കൊണ്ടും ഷീറ്റ് കൊണ്ടും മറച്ചുണ്ടാക്കിയ താമസ സ്ഥലത്ത് റമദാനിനെ വരവേറ്റിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസികള്. ഇഫ്താര് വിരുന്നിനായി പല കുടുംബങ്ങളും ഒത്തുച്ചേരുന്നു. ബ്രെഡും വെള്ളവും ലഭ്യമായ ഏതാനും പച്ചക്കറികളും മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം. യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് വിഭവ സമ്പുഷ്ടമായിരുന്നു ഗാസയിലെ ഇഫ്താര് വിരുന്നുകള്. അലങ്കാര വിളക്കുകളാല് നിറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ ഗാസയിലെ വീടുകള്. എന്നാലിപ്പോള് തെരുവുകളില് അലങ്കാര വിളക്കുകള് തേടി അലയുന്നവരില്ല. രാത്രിയിലെ കൂരിരുട്ടില് തെളിയിക്കാന് ഒരു വിളക്ക് മാത്രം. ചില വീടുകളിലാകട്ടെ അതുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ.
റമദാനില് നേരത്തെ പ്രാര്ഥന മന്ത്രങ്ങള് ഉയര്ന്ന് കേട്ടിരുന്ന പള്ളികളില് പലതും ഓര്മകള് മാത്രമാണ്. ചിലതാകട്ടെ പാതി തകര്ന്ന് പ്രവര്ത്തന രഹിതവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് താത്കാലികമായി നിര്മിച്ചിട്ടുള്ള ടെന്റുകളിലും സ്കൂള് കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലുമാണ് വിശ്വാസികള് തറാവീഹ് നമസ്കാരങ്ങള്ക്കായി ഒത്ത് ചേരുന്നത്. നിലവിലുള്ള സുരക്ഷ ആശങ്കകളും പിരിമുറുക്കങ്ങളും വകവയ്ക്കാതെ ഇബാദത്തുകളില് മുഴുകാനാണ് വിശ്വാസികളുടെ തീരുമാനം.
നാളുകള് നീണ്ട ഇസ്രയേല് ആക്രമണം തെല്ലൊന്ന് ശമിച്ചതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണിവര്. എന്നാല് ഏത് നിമിഷവും മറ്റൊരും ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് ഗാസ നിവാസികള് ഓരോ ദിവസവും കഴിച്ച് കൂട്ടുന്നത്. ഇടക്കിടെ ഇസ്രയേല് തൊടുത്ത് വിടുന്ന ഷെല്ലുകള് ഇപ്പോഴും ഗാസയില് പതിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ആക്രമണത്തിന്റെ ഭീകരാവസ്ഥ കണ്മുന്നില് കണ്ട ജനതയെ ഇപ്പോള് ഇതൊന്ന് ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം.
പലസ്തീനിന് നേരെ ഇസ്രയേല് ആക്രമണം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ 70,000ത്തിലധികം പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നെതന്യാഹു സര്ക്കാരിന്റെ യുദ്ധവെറിയില് പരിക്കേറ്റവരാകട്ടെ ഒനവധിയും. വീടും വരുമാന മാര്ഗങ്ങളുമെല്ലാം യുദ്ധത്തില് തകര്ന്ന 20 ലക്ഷത്തിലധികം പലസ്തീനികളിപ്പോള് കടുത്ത ദുരിതത്തിലാണ്.
തകിടം മറിഞ്ഞ് ആരോഗ്യമേഖല: യുദ്ധം തളര്ത്തിയ പലസ്തീനിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയാകെ തകിടം മറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. മരുന്നുകള് ഇല്ലാത്തതും ലബോറട്ടറിയിലേക്കുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ അപര്യാപ്തതയും ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇതെല്ലാം റമദാന് മാസത്തില് വലിയ പ്രയാസങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവര്, പ്രായമായവര്, കുട്ടികള് എന്നിവര്ക്കാണ് ഇത് കൂടുതല് തിരിച്ചടിയാകുക.
