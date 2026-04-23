അഴിമതി കേസ്; പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കും മരുമകനുമെതിരായ അറസ്റ്റ് വാറണ്ടുകൾ തടഞ്ഞ് കോടതി
പഞ്ചാബ് സാഫ് പാനി കമ്പനി അഴിമതി കേസിലാണ് ഇരുവരും വിചാരണ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
By PTI
Published : April 23, 2026 at 8:56 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിൻ്റെ മകൾക്കും മരുമകനുമെതിരായ അറസ്റ്റ് വാറണ്ടുകൾ താത്ക്കാലികമായി തടഞ്ഞു. റാബിയ ഇമ്രാനും ഭർത്താവ് ഇമ്രാൻ അലി യൂസഫിനുമെതിരയുള്ള അറസ്റ്റ് വാറണ്ടുകൾ ലാഹോറിലെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കോടതിയിലെ ജഡ്ജി ജി റാണ ആരിഫ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി കോടതിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. സസ്പെൻഡ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനാൽ ഇനി ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഇരുവർക്കുമെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ വിചാരണയ്ക്ക് ഓരോ പൗരനും അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബ് സാഫ് പാനി കമ്പനി അഴിമതി കേസിലാണ് ഇരുവരും വിചാരണ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2022 ൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ്റെ കാലത്ത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കോടതി ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വാറണ്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് അതേ വർഷം റാബിയയും യൂസഫും യുകെയിലേക്ക് ഒളിച്ചോടി.
തുടർന്ന് കോടതി അവരെ പ്രഖ്യാപിത കുറ്റവാളികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇരുവരും അഭിഭാഷകൻ മുഖേന കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വിദേശത്തായതിനാൽ അറസ്റ്റ് വാറണ്ടുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇരുവർക്കുമെതിരെ പുറപ്പെടുവിച്ച റെഡ് വാറണ്ടുകൾ കാരണം വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞതായി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാനുള്ള അവരുടെ അപേക്ഷ ജഡ്ജി അംഗീകരിക്കുകയും റാബിയയും ഇമ്രാനും 2026 മെയ് 5 ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫും കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും തെളിവുകളുടെ അഭാവം മൂലം കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. വിവിധ അഴിമതി കേസുകളിൽ ഷെഹ്ബാസിനെയും മറ്റ് ഭരണ സഖ്യകക്ഷി അംഗങ്ങളെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയത് ജുഡീഷ്യറിയുടെയും എൻഎബി-പിഎംഎൽഎൻ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെയും ഫലമാണെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ തെഹ്രീക്-ഇ-ഇൻസാഫ് (പിടിഐ) പാർട്ടി ആരോപിച്ചു. ഭരണകൂട പിന്തുണയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഭീകരതയുടെ നിശബ്ദ കൂട്ടാളിയായി ജുഡീഷ്യറി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും പാർട്ടി വക്താക്കൾ പറഞ്ഞു.
Also Read: 'ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ മൈനുകള് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആറ് മാസമെടുത്തേക്കും'; എണ്ണവില ഉയര്ന്നു തന്നെ, മുന്നറിയിപ്പുമായി പെൻ്റഗൺ