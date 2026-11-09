ഖെഷം ദ്വീപിലടക്കം സ്ഫോടന പരമ്പര; ഇറാനുമേൽ ഉപരോധം കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്ക, മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്
ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ യാതൊരുവിധ പുരോഗതിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സൈനിക ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്ഫോടനങ്ങൾ (Khor Mor gas field attack)
By ANI
Published : November 9, 2026 at 8:38 AM IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്ക-ഇറാൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ തെക്കൻ ഇറാനിലെ ഖെഷം ദ്വീപിലടക്കം സ്ഫോടന പരമ്പര. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള ഖെഷം ദ്വീപ്, സിറിക്, ജാസ്ക്, ബന്ദർ അബ്ബാസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടർച്ചയായ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായത്.
ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ യാതൊരുവിധ പുരോഗതിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സൈനിക ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ സ്ഫോടനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഖെഷം ദ്വീപിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണം നടത്തിയതായി ട്രംപ് നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മേഖലയിൽ വീണ്ടും സ്ഫോടന പരമ്പരയുണ്ടായത്. സ്ഫോടനങ്ങളുടെ യഥാർഥ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെങ്കിലും, മേഖലയിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഉപരോധം കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്ക
ഇറാനിലേക്കുള്ള കരമാർഗമുള്ള വിതരണങ്ങൾ പൂർണമായും തടഞ്ഞ അമേരിക്ക സാമ്പത്തിക ഉപരോധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം പുനരാരംഭിച്ചാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഖെഷം ദ്വീപിലടക്കം നടന്ന സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ അമേരിക്കയാണെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ അനധികൃതമായി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ മൈനിലിടിച്ച് തീപിടിച്ചതായി ഇറാൻ്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് നാവികസേനയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഉപരോധം മറികടന്ന് എണ്ണ കയറ്റുമതി സുഗമമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്.
ഖോർ മോർ വാതകപ്പാടത്ത് ഡ്രോൺ ആക്രമണം
ഇതിനിടെ, വടക്കൻ ഇറാഖിലെ കുർദിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിർണായക വാതകപ്പാടമായ ഖോർ മോർ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണം കടുത്ത ഊർജപ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായി. സുലൈമാനിയ ഗവർണറേറ്റിലുള്ള വാതകപ്പാടത്തിന് നേരെയുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് വാതക ഉത്പാദനം പൂർണമായും നിർത്തിവച്ചു.
ഇതോടെ ദേശീയ വൈദ്യുതി ഗ്രിഡിലെ ഉത്പാദനത്തിൽ ഏകദേശം 2.8 ജിഗാവാട്ടിൻ്റെ കുറവുണ്ടായതായി കുർദിസ്ഥാൻ റീജിയണൽ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഒമിദ് അഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി. എർബിൽ, സുലൈമാനിയ, ബസിയാൻ, ചംചമാൽ, ദുഹോക്ക് എന്നീ അഞ്ച് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി വിതരണത്തെ ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചു. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ഘടിപ്പിച്ച ഡ്രോൺ വാതകപ്പാടത്ത് ഇടിച്ചുകയറിയതിനെത്തുടർന്നാണ് വാതക ഉത്പാദനം നിർത്തിവച്ചത്.
അടിയന്തര നടപടികളുമായി അധികൃതർ
ദേശീയ വൈദ്യുതി ഗ്രിഡ് പൂർണമായും തകരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കുർദിസ്ഥാൻ അധികൃതർ അടിയന്തര നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദോകാൻ, ദർബന്ദിഖാൻ അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ആശുപത്രികൾ, ജലവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിർണായക പൊതുസേവന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇതുവരെ ഒരു സംഘടനയും ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കുർദിഷ് അധികൃതരും ഇറാൻ പ്രതിനിധി സംഘവും തമ്മിൽ ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ നടത്തി. അതിർത്തി കടന്നുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും വടക്കൻ ഇറാഖിലെ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിനുമായാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. തർക്കങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് സമാധാനപരമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ഇരുപക്ഷവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. മേഖലയിലെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
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