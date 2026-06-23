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ഖത്തർ ഗ്യാസ് പ്ലാൻ്റിലെ സ്ഫോടനം: മരിച്ചവരിൽ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയും; നാടിനെ നടുക്കി അർജുൻ്റെ വിയോഗം

ഖത്തർ എനർജി എൽഎൻജി നടത്തുന്ന ബർസാൻ പ്രാദേശിക ഗ്യാസ് വിതരണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് അപകടം നടക്കുന്നത്. പ്ലാൻ്റിൽ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തിക്കിടെ വലിയ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു.

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അര്‍ജുന്‍ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 4:48 PM IST

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കോഴിക്കോട്: പ്രകൃതി വാതക പ്ലാൻ്റായ ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിലുള്ള ഫാക്‌ടറിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയും. കോഴിക്കോട് തൂണേരി വെള്ളൂർ സ്വദേശിയായ അർജുൻ (29) ആണ് മരിച്ചത്. ഇവിടെ പ്ലാൻ്റ് സൂപ്പർവൈസറായി ജോലിചെയ്‌തുവരികയായിരുന്നു.

പുറമേരിയിൽ തുന്നൽക്കട നടത്തുന്ന കളരിയുള്ളതിൽ ബാബുവിൻ്റെയും ബീന(മോളി) യുടേയും മകനാണ് അർജുൻ. ഭാര്യ അതുല്യ. രണ്ടുവർഷം മുമ്പാണ് അർജുൻ ഖത്തറിലേക്ക് പോയത്. ലീവിന് നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്താണ് വിവാഹം നടന്നത്. വിസ്മയയാണ് അർജുൻ്റെ സഹോദരി. അർജുൻ്റെ ആകസ്മിക വിയോഗത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലാണ് വെള്ളൂർ പാറപ്പട്ടോളി പ്രദേശത്തുകാർ. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ കൂടി ആലോചിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റും വാർഡ് മെമ്പറും അറിയിച്ചു

ഖത്തർ എനർജി എൽഎൻജി നടത്തുന്ന ബർസാൻ പ്രാദേശിക ഗ്യാസ് വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഞായറാഴ്‌ചയാണ് (ജൂൺ 21) അപകടം നടക്കുന്നത്. പ്ലാൻ്റിൽ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തിക്കിടെ വലിയ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ 12 പേർ ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു. 66 പേർക്കാണ് ആകെ പരിക്കേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഖത്തർ അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യൻ എംബസി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അപകടം സാങ്കേതിക തകരാര്‍ മൂലം

ബാർസാൻ ഗ്യാസ് പ്ലാൻ്റിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് വലിയ സ്ഫോടനത്തിലേക്കും തീപിടിത്തത്തിലേക്കും നയിച്ചതെന്നാണ് ഖത്തര്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവന. അപകടത്തിൽ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശികളായ 13 പേർ മരിച്ചതായി തിങ്കളാഴ്‌ച നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഖത്തർ ഊർജ മന്ത്രി സാദ് ബിൻ ഷെരീദ അൽ കാബി പറഞ്ഞിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ ഖത്തർ, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, കെനിയ, ഘാന, ടാൻസാനിയ, നൈജീരിയ, നേപ്പാൾ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.

സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടൽ

അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും റാസ് ലഫാനിലെ അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റുകയും അപകടസ്ഥലത്ത് തെരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. അപകടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അന്വേഷണം തുടർന്നു പോരുന്നു. അതേസമയം, അപകടത്തിൽ വാതകച്ചോർച്ചയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്കോ പരിസ്ഥിതിക്കോ യാതൊരുവിധ ഭീഷണിയുമില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോഴും ബർസാനിലും പരിസരത്തും സംഭവിച്ച നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വരികയാണ്.

എന്നാൽ, സ്ഫോടനം പ്രകൃതി വാതക ഉത്‌പ്പാദനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്ലാൻ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപകടത്തെപ്പറ്റി വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 2025 ഡിസംബർ മുതൽ പ്ലാൻ്റിലെ ഉത്പാദനം പൂർണമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടം നടക്കുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് ഇത് വീണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നത്.

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TAGGED:

QATAR ACCIDENT MALAYALI DEAD
QATAR INDUSTRIAL BLAST
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