ഖത്തറിലെ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനം; കൊല്ലപ്പെട്ടവരില് 12 ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികള്, അപകടകാരണം പുറത്തുവിട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
ബാർസാൻ ഗ്യാസ് പ്ലാൻ്റിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് വലിയ സ്ഫോടനത്തിലേക്കും തീപിടിത്തത്തിലേക്കും നയിച്ചതെന്ന് ഖത്തര് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
Published : June 23, 2026 at 7:09 AM IST
ദോഹ: ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിലുള്ള ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 12 ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 13 പേർ മരിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. "റാസ് ലഫാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ ദൗർഭാഗ്യകരമായ അപകടത്തിൽ 12 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ മരണപ്പെട്ടതായി ഖത്തർ അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്," ദോഹയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി എക്സില് കുറിച്ചു.
ഖത്തർ എനർജി എൽ.എൻ.ജി നടത്തുന്ന ബർസാൻ പ്രാദേശിക ഗ്യാസ് വിതരണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 66 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഖത്തർ അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യൻ എംബസി വ്യക്തമാക്കി.
Qatari authorities have confirmed that 12 Indian nationals have unfortunately passed away in the Ras Laffan incident yesterday night. We extend our deepest condolences to the bereaved families and prayers for the departed souls.— India in Qatar (@IndEmbDoha) June 22, 2026
Qatari authorities have also confirmed that all…
"അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാൻ എംബസി ഖത്തർ അധികൃതരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്," എംബസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അപകട കാരണം സാങ്കേതിക തകരാര്
ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ബാർസാൻ ഗ്യാസ് പ്ലാൻ്റിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് വലിയ സ്ഫോടനത്തിലേക്കും തീപിടിത്തത്തിലേക്കും നയിച്ചതെന്ന് ഖത്തര് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
അപകടത്തിൽ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശികളായ 13 പേർ മരിച്ചതായി തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഖത്തർ ഊർജ്ജ മന്ത്രി സാദ് ബിൻ ഷെരീദ അൽ കാബി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഖത്തർ, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, കെനിയ, ഘാന, ടാൻസാനിയ, നൈജീരിയ, നേപ്പാൾ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
Ministry of Interior Statement Regarding the Incident that Occurred at a Factory in Ras Laffan Industrial City Due to a Technical Malfunction During Operations.#MOIQatar pic.twitter.com/gLrEByhYH3— Ministry of Interior - Qatar (@MOI_QatarEn) June 22, 2026
നേരത്തെ, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചിലരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്ത ഈ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി ആഴത്തിലുള്ള ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. "ഈ പ്രയാസകരമായ സമയത്ത്, ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹവും ഖത്തർ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും കാണാതായവർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കട്ടെയെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു," എംബസി അറിയിച്ചു.
'സാങ്കേതിക തകരാറാണ്' അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അപകടം നടന്നയുടൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും റാസ് ലഫാനിലെ അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടസ്ഥലത്തെ തെരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
അപകടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അധികൃതർ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് വാതകച്ചോർച്ചയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്കോ പരിസ്ഥിതിക്കോ യാതൊരുവിധ ഭീഷണിയുമില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ബർസാൻ ഗ്യാസ് വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് സ്ഫോടനവും തീപിടുത്തവും ഉണ്ടായതെന്ന് ഖത്തർ എനർജി അറിയിച്ചു.
We convey our deepest condolences to the families of those who have unfortunately passed away in the sad incident at Ras Laffan Industrial City last night.— India in Qatar (@IndEmbDoha) June 22, 2026
We are in constant touch with Qatari authorities and will render all help to the families of those who have lost their…
അടിയന്തര രക്ഷാസേനയും ഖത്തർ സിവിൽ ഡിഫൻസും ചേർന്ന് തീ പൂർണമായും അണച്ചു. ബർസാനിലെയും പരിസരത്തെയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വരികയാണ്. ഈ അപകടം കാരണം ഖത്തർ എനർജിയുടെ എൽ.എൻ.ജി പ്ലാൻ്റുകൾ, റാസ് ലഫാൻ പോർട്ട്, മറ്റ് കയറ്റുമതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 2025 ഡിസംബർ മുതൽ ബർസാനിലെ ഉത്പാദനം പൂർണമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടം നടക്കുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് ഇത് വീണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്നും കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
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