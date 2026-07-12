ഖത്തർ മുൻ ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽതാനി അന്തരിച്ചു
1970 കളുടെ അവസാനത്തിൽ കിരീടാവകാശിയായി നിയമിതനായ ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽതാനി അന്തരിച്ചു. അന്ത്യം 74-ാം വയസിൽ.
By PTI
Published : July 12, 2026 at 12:11 PM IST
ദോഹ: ഖത്തറിനെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഒരു പ്രാദേശിക ശക്തികേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയ മുൻ ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ അൽതാനി (74) അന്തരിച്ചു. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഖത്തർ വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണ വാർത്ത ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രത്തെ നയതന്ത്രം, മാധ്യമം, നിക്ഷേപം എന്നിവയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ മുൻപന്തിയിലെത്തിച്ചതിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. 1970 കളുടെ അവസാനത്തിൽ കിരീടാവകാശിയായി നിയമിതനായി അദ്ദേഹം പിന്നീട് സ്വമേധയാ അധികാരം അദ്ദേഹം മകന് കൈമാറി സ്ഥാനം ഒഴിയുകയായിരുന്നു.
ഖത്തറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വ്യാപ്തി ഇന്ന് വടക്കേ ആഫ്രിക്ക മുതൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വരെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ കാണുന്ന ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻ്റായ 2022 ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് അവിടെയാണ്. ഷെയ്ഖ് ഹമദ് വളരെക്കാലമായി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരുന്നെങ്കിലും, ഖത്തറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ജനപിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.
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ബ്രിട്ടനിലെ മിലിട്ടറി അക്കാദമിയായ സാൻഡ്ഹേഴ്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ഷെയ്ഖ് ഹമദ്, ഖത്തറിൻ്റെ സായുധ സേനയുടെ കമാൻഡറും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായി. 1970 കളുടെ അവസാനത്തിൽ കിരീടാവകാശിയായി നിയമിതനായ അദ്ദേഹം ക്രമേണ ഖത്തറിൻ്റെ വിശാലമായ എണ്ണ, വാതക ശേഖരണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് തൻ്റെ ചുമതലകൾ വിശാലമാക്കി.
മരണത്തിലൂടെയോ അട്ടിമറിയിലൂടെയോ സാധാരണയായി അധികാരമാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് സമാധാനപരവും സ്വമേധയാ ഉള്ളതുമായ അധികാര കൈമാറ്റം അപൂർവമായിരുന്നു. 1995-ൽ രക്തരഹിതമായ കൊട്ടാര അട്ടിമറിയിലൂടെ പിതാവ് ഷെയ്ഖ് ഖലീഫയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കിയ ശേഷം ഷെയ്ഖ് ഹമദ് നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്തു.
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