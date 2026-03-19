ഗൾഫിലേക്ക് യുദ്ധം വ്യാപിക്കുന്നു; ഖത്തറിലെ വാതക കേന്ദ്രത്തിൽ ഇറാൻ്റെ മിസൈലാക്രമണം
ഇറാൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഖത്തർ പുറത്താക്കി. സൗദിക്കും യുഎഇക്കും നേരെയും മിസൈലാക്രമണമുണ്ടായി. ആഗോള വിപണിയിൽ ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്നു. കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കാൻ അമേരിക്കയും ഒരുങ്ങുന്നു.
Published : March 19, 2026 at 6:29 AM IST
ദോഹ: രാജ്യത്തെ പ്രധാന വാതക കേന്ദ്രമായ റാസ് ലഫാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈലാക്രമണത്തിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായതായി ഖത്തർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇസ്രയേൽ - ഇറാൻ സംഘർഷം ഗൾഫ് മേഖലയിലുടനീളമുള്ള എണ്ണ, വാതക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് ആഗോള ഇന്ധന വിപണിയെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സുരക്ഷ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഖത്തർ ഇറാൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുറത്താക്കി.
തീപിടിത്തം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി
റാസ് ലഫാൻ കേന്ദ്രത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ആക്രമണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ തീപിടിത്തം കേന്ദ്രത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും പ്രാഥമികമായി തന്നെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ജീവനക്കാരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്നും ഇതുവരെ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതക ഉത്പാദകരായ ഖത്തർ എനർജി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇറാൻ്റെ സൗത്ത് പാർസ് വാതകപ്പാടത്ത് ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പകരമായി ഗൾഫ് മേഖലയിലുടനീളമുള്ള എണ്ണ, വാതക കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ഖത്തറിലെ മെസയീദ് പെട്രോകെമിക്കൽ കോംപ്ലക്സ്, മെസയീദ് ഹോൾഡിങ് കമ്പനി, റാസ് ലഫാൻ റിഫൈനറി, സൗദി അറേബ്യയിലെ സാംറെഫ് റിഫൈനറി, ജുബൈൽ പെട്രോകെമിക്കൽ കോംപ്ലക്സ്, യുഎഇയിലെ അൽ ഹൊസൻ വാതകപ്പാടം എന്നിവയ്ക്ക് നേരെയായിരുന്നു ഇറാൻ്റെ ആക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ്.
നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെ പുറത്താക്കി ഖത്തർ
ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാൻ എംബസിയിലെ സൈനിക, സുരക്ഷ അറ്റാഷെകളെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും ഖത്തർ അനഭിമതരായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രാജ്യം വിട്ടുപോകാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇവർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഡയറക്ടർ എച്ച്ഇ ഇബ്രാഹിം യൂസിഫ് ഫഖ്റോയും ഇറാൻ അംബാസഡർ അലി സലേഹബാദിയും തമ്മിൽ ബുധനാഴ്ച നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ നടപടി. തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായും രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഭീഷണിയായുമാണ് ഈ ആക്രമണത്തെ ഖത്തർ കാണുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും യുഎൻ സുരക്ഷ കൗൺസിൽ പ്രമേയങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണ് ഇറാൻ നടത്തുന്നതെന്നും പ്രതിസന്ധിയിൽ പങ്കാളികളല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളെപ്പോലും അവർ സംഘർഷ മേഖലയിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇറാൻ ശത്രുതാപരമായ സമീപനം തുടരുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ താത്പര്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. മുൻപ് മാർച്ച് 2നും റാസ് ലഫാൻ കേന്ദ്രത്തിനും മെസയീദ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റിയിലെ പവർ പ്ലാൻ്റിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിനും നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഖത്തർ ഉത്പാദനം നിർത്തിവച്ചിരുന്നു.
ആഗോള വിപണിയിലെ ആശങ്കകൾ
ദോഹയിൽ നിന്ന് 80 കിലോമീറ്റർ വടക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റാസ് ലഫാൻ കോംപ്ലക്സ് ആഗോള എൽഎൻജി വിതരണത്തിൻ്റെ 20 ശതമാനവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്പാദന കേന്ദ്രമാണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇന്ധനമാണ് ഏഷ്യൻ, യൂറോപ്യൻ വിപണികളെ പ്രധാനമായും സന്തുലിതമാക്കുന്നത്. റാസ് ലഫാൻ്റെ ഉത്പാദനം നിർത്തിവച്ചതിനാൽ പെട്ടെന്ന് ആഗോള വിതരണത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകില്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ വില കൂടുതൽ കാലം ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരാൻ ഇത് കാരണമാകുമെന്ന് സെൻ്റർ ഫോർ എ ന്യൂ അമേരിക്കൻ സെക്യൂരിറ്റിയിലെ റേച്ചൽ സിയംബ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം നോർഡ് സ്ട്രീം പൈപ്പ്ലൈനുകൾ തകർന്നതോടെ ജർമനിയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും എൽഎൻജിയെ വലിയ തോതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. വില വർധനവ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ബാബക് ഹഫേസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്ക് നീക്കം തടസപ്പെട്ടതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക വിലകൾ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 5 ശതമാനം വർധിച്ച് ബാരലിന് 108 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി. അമേരിക്കയിൽ ഡീസൽ വില ഗാലണിന് 5 ഡോളറും കടന്നു.
സൗദിയിലും യുഎഇയിലും ആക്രമണം
റിയാദ് ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന 4 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും രാജ്യത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് തൊടുത്ത 2 ഡ്രോണുകളും വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തതായി സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതിന് മുന്നോടിയായി റിയാദ്, അൽ ഖർജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അപകട മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നു. ഇതേസമയം, ഇറാനിൽ നിന്ന് വന്ന 13 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 27 ഡ്രോണുകളും തങ്ങളുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം തടഞ്ഞതായി യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും വെളിപ്പെടുത്തി.
അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണതിനെ തുടർന്ന് ഹബ്ഷാൻ വാതക കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി അബുദാബി മീഡിയ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. ബാബ് എണ്ണപ്പാടത്തിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായെങ്കിലും ആളപായമില്ല. ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ഇതുവരെ 327 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 15 ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും 1699 ഡ്രോണുകളുമാണ് യുഎഇ നേരിട്ടത്. സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അറബ്, മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം റിയാദിൽ ചേരാനിരിക്കെയാണ് ഈ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ.
സംഘർഷം കനക്കുന്നു
ലെബനാൻ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ടിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു. ഇറാൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് മന്ത്രി ഇസ്മായിൽ ഖത്തീബിനെയും സുരക്ഷ മേധാവി അലി ലാറിജാനിയെയും ഇസ്രയേൽ വധിച്ചു. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി ഇറാൻ ഇസ്രയേലിന് നേരെ ക്ലസ്റ്റർ മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം വ്യാപിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംഘർഷം തുടങ്ങിയ ഫെബ്രുവരി 28ന് ശേഷം ഇറാനിൽ 3000ത്തിലധികം പേരും ലെബനാനിൽ 900ത്തോളം പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടു.
യുദ്ധം മൂന്നാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് അമേരിക്കൻ സൈനികരെ കൂടി വിന്യസിക്കാൻ അമേരിക്കയിലെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇറാൻ്റെ എണ്ണക്കയറ്റുമതിയുടെ 90 ശതമാനവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഖാർഗ് ഐലൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനും യുറേനിയം ശേഖരം പിടിച്ചെടുക്കാനും അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള എണ്ണക്കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിത യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ വ്യോമ, നാവിക സേനകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇറാൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കരസേനയെ ഇറക്കാനും അമേരിക്കയ്ക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷൻ എപിക് ഫ്യൂറിയുടെ ഭാഗമായി ഇറാൻ നാവികസേനയ്ക്കും മിസൈൽ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ 7800ലധികം ആക്രമണങ്ങളാണ് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് നടത്തിയത്. ഇതിൽ 120ഓളം ഇറാനിയൻ കപ്പലുകൾ തകർന്നു.
ഈ പോരാട്ടങ്ങളിൽ 13 അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 200ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇറാൻ്റെ ആണവ ശേഷി തകർക്കാനും മിസൈൽ കരുത്ത് ഇല്ലാതാക്കാനും എല്ലാ സാധ്യതകളും തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.
