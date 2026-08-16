'തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം'; ഇറാനിയൻ പൈലറ്റുമാരെ പിടികൂടിയെന്ന വാർത്ത തള്ളി ഖത്തർ
ഖത്തർ അധികാരികൾ പൈലറ്റുമാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ പൈലറ്റുമാരിൽനിന്നും പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും വിശദീകരണം.
Published : August 16, 2026 at 7:24 AM IST
ദോഹ: ഇറാനിയൻ പൈലറ്റുമാരെ പിടികൂടിയെന്ന വാർത്തകൾ വ്യാജമെന്ന് ഖത്തർ. ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾക്കിടെ ശത്രുക്കൾ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മജീദ് മുഹമ്മദ് അൽ-അൻസാരി തൻ്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
ഖത്തർ വ്യോമാതിർത്തി കടന്ന പൈലറ്റുമാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും അവരുടെ ലക്ഷ്യ പാത സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മജീദ് മുഹമ്മദ് അൽ അൻസാരി പറഞ്ഞു. "ഇറാനിയൻ പൈലറ്റുമാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ പൂർണമായും തെറ്റാണ്. അത് ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു. ഈ നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ കാണുംമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു," മജീദ് മുഹമ്മദ് അൽ അൻസാരി പറഞ്ഞു.
ഖത്തർ അധികാരികൾ പൈലറ്റുമാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ പൈലറ്റുമാരിൽനിന്നും പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. തത്ഫലമായി അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഖത്തർ പ്രദേശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടപെടൽ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചതായും മജീദ് മുഹമ്മദ് അൽ അൻസാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അന്ന് ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴി ഖത്തർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ആഗോള കാര്യക്ഷമതയും വൈദഗ്ധ്യവുമുള്ള ഖത്തർ സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീമുകൾ പൈലറ്റുമാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി തെരച്ചിൽ നടത്തിയതായും പിന്നീട് ഇറാനുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ഒരു പൈലറ്റിൻ്റെ മൃതശരീരം കൈമാറിയതായും ഖത്തർ അറിയിച്ചു. ആഗോള കാര്യക്ഷമതയും വൈദഗ്ധ്യവും ഉള്ള ഖത്തർ സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീമുകൾ പൈലറ്റുമാർക്കായി തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിൽ അവരുടെ കടമ പരമാവധി നിറവേറ്റിയെന്നും വക്താവ് പറഞ്ഞു.
ഏപ്രിലിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും അവലോകനം ചെയ്യാനും ഇറാനിയൻ സംഘത്തെ ക്ഷണിച്ചു. എന്നാൽ ഇറാൻ ഇതുവരെ ക്ഷണത്തോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാർച്ചിൽ ഖത്തറിലെ യുഎസ് താവളത്തിനെതിരെ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ രണ്ട് ഇറാനിയൻ സു -24 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വെടിവച്ചിട്ടതിന് ശേഷം മൂന്ന് സൈനിക പൈലറ്റുമാരെ ഖത്തർ സേന പിടികൂടിയതായി ഇറാനിയൻ ഫാർസ് ന്യൂസ് ഏജൻസി ശനിയാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം.
ഫാർസ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, കാണാതായ പൈലറ്റുമാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സെർച്ച് കമ്മിറ്റി കമാൻഡർ മുഹമ്മദ് ബാഗർസാദെ എന്ന മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജവാദ് സാലിഹി, അബ്ദുൾ മജീദ് ഡാഷ്തിയാൻ, ഇമ്രാൻ ബെഹ്റുഷ്യൻ എന്നിവരാണ് കാണാതായ മൂന്ന് പൈലറ്റുമാർ. ഇവർ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി ഖത്തർ സേനയുടെ തടവിലാണെന്ന് ബാഗർസാദെ അവകാശപ്പെട്ടു.
മൂന്ന് പൈലറ്റുമാരെ പരസ്പരം കാണാനോ, അഭിമുഖം നടത്താനോ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമായോ, കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായോ ബന്ധപ്പെടാനോ ഖത്തർ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പൈലറ്റുമാരെ കാണാൻ അന്താരാഷ്ട്ര റെഡ് ക്രോസ് കമ്മിറ്റി (ഐസിആർസി)യോട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഇറാനിയൻ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
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