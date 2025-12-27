"റഷ്യ ആയുധങ്ങളുടെയും വെടിക്കോപ്പുകളുടെയും ഉത്പാദനം 22 മടങ്ങായി വര്ധിപ്പിച്ചു"; യുക്രെയ്ന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമമെന്ന് പുടിന്
ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ 12.5 മടങ്ങ് വര്ധിപ്പിച്ചു, യുദ്ധോപകരണങ്ങള് പരിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്, സൈനിക നടപടികളിലെ അനുഭവങ്ങള് വെല്ലുവിളികളെ തകര്ത്തുവെന്നും പുടിന്.
Published : December 27, 2025 at 10:22 AM IST
മോസ്കോ: രാജ്യത്ത് യുദ്ധോപകരണങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം 22 മടങ്ങ് വർധിപ്പിച്ചെന്ന് റഷ്യന് പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്ന് റഷ്യന് സംഘര്ഷം വര്ധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഉല്പാദനം വര്ധിപ്പിച്ചതെന്നും പുടിന് വ്യക്തമാക്കി.
യുദ്ധ ടാങ്ക് ഉത്പാദനം 2.2 മടങ്ങും സൈനിക വിമാനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം 4.6 മടങ്ങും വര്ധിപ്പിച്ചു. അതേസമയം സ്ട്രൈക്ക് ആയുധങ്ങളുടെയും വെടിക്കോപ്പുകളുടെയും ഉത്പാദനം 22 മടങ്ങ് വർധിപ്പിച്ചുവെന്നും പുടിന് പറഞ്ഞു. ക്രെംലിനില് പ്രതിരോധ വ്യവസായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ യോഗത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങളും റഷ്യന് സൈന്യത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുദ്ധോപകരണങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്ന കമ്പനികൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും പുടിന് വ്യക്തമാക്കി. യുദ്ധ മുഖം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാല് പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങള് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടെന്നും പുടിന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം കവചിത യുദ്ധ വാഹനങ്ങളുടെയും പേഴ്സണൽ കാരിയറുകളുടെയും ഉത്പാദനം 3.7 മടങ്ങും വര്ധിച്ചു. ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ 12.5 മടങ്ങും, റോക്കറ്റ് പീരങ്കി ആയുധങ്ങൾ 9.6 മടങ്ങും വർധിപ്പിച്ചുവെന്ന് പുടിന് അടിരയിട്ട് പറഞ്ഞു. “ഇതെല്ലാം പ്രതിരോധ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെയും സംയുക്ത പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. രാജ്യത്തിന് വികസനവും സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലായിരന്നെങ്കില് ഇത് അസാധ്യമാകുമായിരുന്നു.” പുടിൻ പറഞ്ഞു.
യുദ്ധസമയത്ത് റഷ്യ നടപ്പാക്കിയ പ്രത്യേക സൈനിക നടപടിയിലൂടെ നേടിയ അനുഭവം സൈനിക, പ്രതിരോധ വ്യവസായത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പുടിന് വ്യക്തമാക്കി. ഇത് സൈനികരെ കൂടുതൽ ശക്തവും മികച്ചതുമാക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ വളര്ച്ചയ്ക്കും ഇത് സഹായകമായെന്ന് പുടിന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈനിക നടപടികളില് നിരന്തരം ഞങ്ങള് മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം, രൂപങ്ങൾ, രീതികൾ എന്നിവ നിരന്തം മെച്ചപ്പെടുത്തി. അതേസമയം ഭാവിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉല്പാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും ഇപ്പോള് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്" പുടിന് വിശദീകരിച്ചു. കൂടാതെ ആയുധ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തുടര്ച്ചയായ വികസനത്തിനും നിര്മ്മിതബുദ്ധിയുടെ സജീവമായ ഉപയോഗത്തിനും പുടിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്ത ചെലവിൻ്റെ പകുതിയോളം വരുന്നു. ആണവ ശക്തികൾ, ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലയില് ഉപയോഗിക്കാന് കഴിയുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ സംവിധാനങ്ങൾ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താനും അതിനെ കൂടുതൽ ആധുനികവും നൂതനവുമാക്കാനും സഹായിക്കുമന്നും പുടിന് വിശദീകരിച്ചു.
റഷ്യയില് യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉല്പാദനം വർധിപ്പിച്ചെന്ന് പുടിന് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ റഷ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ന്യൂസ് ഏജന്സിയായ ആര്ഐഎയും രംഗത്ത് വന്നു. 2022 മുതൽ തന്നെ യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് വന് വര്ധവുണ്ടായെന്ന് ആര്ഐഎ നോവോസ്റ്റി പറഞ്ഞു.
“ഭരണകൂട പിന്തുണ നടപടികൾ സൈനികരുടെ ഭൗതികവും സാങ്കേതികവുമായ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്താന് അനുവദിച്ചു. 2022 മുതൽ യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തില് റഷ്യയില് വന് വര്ധനവ് ഉണ്ടായി" നോവോസ്റ്റി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ധാരാളം ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുപകരം ഭാവിയിൽ തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായി പോരാടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിലാണ് റഷ്യയ്ക്ക് കൂടുതല് താല്പ്പര്യമെന്ന് നോവോസ്റ്റി പറയുന്നു.
ഡിസംബർ 17 ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആൻഡ്രി ബെലോസോവ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത 2027-2036 ലെ റഷ്യയുടെ ആയുധ ഉൽപ്പാദന സംസ്ഥാന പരിപാടിയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ പരിപാടി ഭാവിയിലെ യുദ്ധങ്ങളിൽ പുതിയതും നൂതനവുമായ സംവിധാനങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
