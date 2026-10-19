റഷ്യയെ പിണക്കാതെ ട്രംപ്; അമേരിക്കയ്ക്ക് ഡീസൽ നൽകാൻ പുടിൻ, എപെക് ഉച്ചകോടിക്കിടെ നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച
മോസ്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സമാധാന കരാർ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
By ANI
Published : October 19, 2026 at 7:19 AM IST
മോസ്കോ: യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി നവംബറിൽ ഉച്ചകോടി നടത്താൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ്റെ നിർദേശം. മോസ്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സമാധാന കരാറിലെത്തുക എന്നതാണ് റഷ്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
യുക്രെയ്നെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ചർച്ച
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുടിൻ്റെ പുതിയ നീക്കം. എന്നാൽ ചർച്ചയിൽ യുക്രെയ്ൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്തത് യുക്രെയ്നിലും അമേരിക്കയുടെ യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിലും വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ ഒൻപതിന് ട്രംപുമായി നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണ് പുടിൻ ആദ്യമായി ഈ ത്രിരാഷ്ട്ര യോഗം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചതെന്ന് മുൻ റഷ്യൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിന് പിന്നാലെ റഷ്യൻ ഡീസൽ വാങ്ങാനും ആഗോള വിപണിയിൽ അതിൻ്റെ വിതരണം സുഗമമാക്കാനും അമേരിക്കയുമായി ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു.
സ്ഥിരീകരിച്ച് ക്രെംലിൻ
യോഗം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. യോഗത്തെയോ അതിൻ്റെ അജണ്ടയെയോ കുറിച്ച് ഇതുവരെ വ്യക്തമായ ധാരണയായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു യോഗം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത മൂന്ന് കക്ഷികളും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ഉച്ചകോടിക്ക് ട്രംപ് ഔദ്യോഗികമായി സമ്മതം അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുതിർന്ന അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ താത്പര്യം പരിഗണിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ നിർദേശം അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സൂചിപ്പിച്ചു. നവംബർ 18, 19 തീയതികളിൽ ചൈനയിലെ ഷെൻഷെനിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യ പസഫിക് ഇക്കണോമിക് കോർപറേഷൻ (എപെക്) ഉച്ചകോടിക്കിടെ ത്രിരാഷ്ട്ര ചർച്ചകൾ നടത്താനാണ് ക്രെംലിൻ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. റഷ്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞർ ഈ നിർദേശം ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പങ്കെടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചാൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകളിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. മോസ്കോയോടുള്ള തൻ്റെ നയതന്ത്ര സമീപനത്തെ ന്യായീകരിച്ച അദ്ദേഹം രണ്ട് വർഷം മുൻപ് മികച്ചൊരു കരാർ നേടുന്നതിൽ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. റഷ്യയെ വിലപേശലിൽ നിന്ന് അകറ്റാതിരിക്കുക എന്നതാണ് തൻ്റെ തന്ത്രമെന്ന് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലെ പോസ്റ്റിൽ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. നയതന്ത്ര പ്രക്രിയകൾ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നും നിലവിലെ ബന്ദി മോചന ചർച്ചകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രേഖയിൽ തനിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഊർജ സഹകരണവും ചർച്ചയായി
ഈ മാസം ആദ്യം പുടിനും ട്രംപും തമ്മിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ട സൗഹൃദ സംഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക സംരംഭങ്ങൾ, ഊർജ വിതരണം, അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തതായി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ സഹായി യൂറി ഉഷാക്കോവ് പറഞ്ഞു. ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന എപെക് ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഇരു നേതാക്കളും നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. അമേരിക്കൻ നേതൃത്വം മോസ്കോയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ പുടിൻ വിലമതിക്കുന്നതായും ഉഷാക്കോവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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സംഭാഷണത്തിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കൻ, ആഗോള വിപണികളിലേക്ക് റഷ്യ ഉടനടി മൂന്ന് ലക്ഷം ടണ്ണിലധികം ഡീസൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും വരും മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കയറ്റുമതി ഉണ്ടാകുമെന്നും ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ 25 വരെ ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ് അമേരിക്കയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സന്ദർശനത്തിൽ ട്രംപുമായി തന്ത്രപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായി ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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