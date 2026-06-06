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ഉപരോധങ്ങൾ ബൂമറാങ്ങായി തിരിച്ചടിക്കും'; ഇന്ത്യയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി പുടിൻ

ഇന്ത്യയെ റഷ്യ കാണുന്നത് സഹോദരതുല്യവും വിശ്വസ്തവുമായ പങ്കാളിയായിട്ടാണെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ

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പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനോടൊപ്പം (ഫയൽ/IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 6, 2026 at 12:57 PM IST

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മോസ്കോ: ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമാധികാര രാഷ്ട്രമാണെന്നും, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഉപരോധം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ. സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൻ്റെ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സഹോദരതുല്യവും വിശ്വസ്തവുമായ പങ്കാളിയെന്നാണ് റഷ്യ ഇന്ത്യയെ കാണുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തെ ഒരുതരത്തിലും ബാധിക്കില്ല. സാങ്കേതിക രംഗത്തും സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ കോഡിങ് മേഖലയിലുമുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു. ലോകത്തെ മുൻനിര ഐടി വ്യവസായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആഗോള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്ന് പുടിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഏഷ്യൻ വിപണികളിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കുമുള്ള വിതരണം വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. പങ്കാളികളുമായി നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് റഷ്യ തുടരും. രാജ്യാന്തര തർക്കങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ എടുത്ത തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. പുറത്തുനിന്നുള്ള ശക്തികൾക്ക് റഷ്യയുടെ പങ്കാളിത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് നൽകണം എന്ന് മറ്റാരുമല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും പുടിൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ എക്കാലവും പാലിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രതിരോധ സഹകരണം
സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടം മുതൽ ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിൽ സുദീർഘമായ സൈനിക സാങ്കേതിക സഹകരണമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ വലിയൊരു ഭാഗവും റഷ്യൻ നിർമിത ആയുധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ പാരമ്പര്യമാണ്. പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിൽപനയ്ക്ക് അപ്പുറം ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചേർന്നുള്ള നിരവധി ഗവേഷണ വികസന പദ്ധതികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ പദ്ധതി വിജയകരമായ സഹകരണത്തിന് മികച്ച ഉദാഹരണമായി പുടിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരമ്പരാഗതമായി സൈനിക വിമാനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ഇന്ത്യക്ക് നിർമിച്ചു നൽകുന്നതും റഷ്യയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ധീരമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് എക്കാലവും സാധിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനുദാഹരണമാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വം. ഇന്ത്യക്കെതിരെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉപരോധ ഭീഷണി ഉയർന്നാൽ അത് അവർക്കുതന്നെ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് പുടിൻ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളും വിഭവങ്ങളും മികച്ച വിലയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുൻപ് നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അമേരിക്ക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കാര്യവും പുടിൻ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ എത്തിയതോടെ ആ ഉപരോധങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണമായി ഇല്ലാതായി. എപ്പോഴും സ്വന്തം ജനതയുടെ താത്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ഓരോ ചുവടും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ വാണിജ്യ മേഖലകളിൽ വരും നാളുകളിലും റഷ്യ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

കുതിച്ചുയർന്ന് ബ്രിക്സ്
ലോക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രാധാന്യവും പുടിൻ പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു. പർച്ചേസിങ് പവർ പാരിറ്റി പ്രകാരം ആഗോള ജിഡിപിയിൽ ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്ക് 40 ശതമാനമായി ഉയർന്നപ്പോൾ, ജി7 രാജ്യങ്ങളുടേത് 29 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ്. ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ പകുതിയോളം ബ്രിക്സ് അംഗങ്ങളുടെ സംഭാവനയാണ്. ഇതിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 2020ൽ തന്നെ ജി7 രാജ്യങ്ങളെ ബ്രിക്സ് മറികടന്നിട്ടുണ്ട്. വരുംവർഷങ്ങളിൽ ഈ മുന്നേറ്റം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ബ്രിക്സിൻ്റെ കുതിപ്പ് ആഗോള സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

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TAGGED:

RUSSIA INDIA BILATERAL RELATIONS
VLADIMIR PUTIN PRAISES INDIA
PM MODI FOREIGN POLICY
BRICS GROWTH AND ECONOMY
PUTIN PRAISES PM MODI

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