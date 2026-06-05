ETV Bharat / international

'മോദിയുടെ വിദേശനയം ശക്തം, മുന്നേറ്റം അദ്ഭുതകരം'; ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിച്ച് പുടിൻ

സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിന് അനുബന്ധമായി പ്രമുഖ ആഗോള വാർത്താ ഏജൻസികളുടെ മേധാവിമാരുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ

Vladimir Putin Narendra Modi Russia India Economic Growth
റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 5, 2026 at 9:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മോസ്കോ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ശക്തമായ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെയും സ്വതന്ത്ര വിദേശനയത്തെയും പ്രശംസിച്ച് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ. മോസ്കോയുമായുള്ള ബന്ധം കുറയ്ക്കാൻ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ന്യൂഡൽഹിക്ക് മേൽ ചെലുത്തുന്ന സമ്മർദങ്ങൾ വിഫലമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിന് അനുബന്ധമായി പ്രമുഖ ആഗോള വാർത്താ ഏജൻസികളുടെ മേധാവിമാരുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യയെപ്പോലൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് മേൽ സമ്മർദം ചെലുത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ലെന്ന് പുടിൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യ റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ പങ്കാളിയാണെന്നും പാശ്ചാത്യ സമ്മർദങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

വ്യാപാരം 100 ബില്യണിലേക്ക്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നായ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധേയമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാനിരക്കാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പുടിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം സംഭവിച്ചതല്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം വരും വർഷങ്ങളിൽ 100 ബില്യൺ ഡോളർ പിന്നിടുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

പ്രതിരോധം, ഊർജം, സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മോസ്കോയും ന്യൂഡൽഹിയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം അതിവേഗം വളരുകയാണെന്ന് വിദേശമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുക്രൈൻ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്ന നിഷ്പക്ഷ നിലപാടിനെയും സമാധാന ശ്രമങ്ങളെയും റഷ്യ എക്കാലവും സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം റഷ്യയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്നും സ്വന്തം ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഏത് രാജ്യവുമായും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് പൂർണ അവകാശമുണ്ടെന്നും ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കവെ പുടിൻ വ്യക്തമാക്കി. ശക്തമായ വിദേശനയം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിക്കും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്കും വലിയ സംഭാവനകളാണ് നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപരോധങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇരു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകൾക്കും ഗുണകരമായെന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. ബ്രിക്സ്, ഷാങ്ഹായ് കോർപറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ പുത്തൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റം, ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം എന്നീ മേഖലകളിൽ വരും നാളുകളിൽ പുതിയ കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടും. പരമ്പരാഗത സൗഹൃദം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിലൂടെ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും സുസ്ഥിരവികസനം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ആയുധ നിർമാണത്തിലുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കുന്ന മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതികൾക്ക് റഷ്യയുടെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സംയുക്ത നിർമാണ പദ്ധതികൾ വരും കാലങ്ങളിൽ വർധിപ്പിക്കും. വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക വിനിമയവും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സഹകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ റഷ്യ മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോളവേദികളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിനുള്ള പിന്തുണ പുടിൻ ആവർത്തിച്ചു. ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കാൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകി.

ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, വിവരസാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് റഷ്യൻ വിപണിയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഉത്പാദന മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റം ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ മാതൃകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭാവിയിൽ സമുദ്ര സുരക്ഷ, ഊർജ സംരക്ഷണം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Also Read: ഇന്ത്യ-വെനസ്വേല ബന്ധം ശക്തമാവുന്നു; മോദിയും ഡെൽസി റോഡ്രിഗസും തമ്മിൽ നിർണായക ചർച്ച, ഊര്‍ജ സഹകരണം ലക്ഷ്യം

TAGGED:

PUTIN PRAISES INDIA GROWTH
RUSSIA INDIA TRADE TIES
RUSSIAN PRESIDENT ON MODI
SPIEF GLOBAL FORUM MEET
PUTIN PRAISES PM MODI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.