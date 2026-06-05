നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി റഷ്യ; ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി തർക്കത്തിൽ ഇടപെടില്ല, മോദിയിലും ഷി ജിന് പിങ്ങിലും വിശ്വാസമെന്ന് പുടിൻ
റഷ്യയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചൈനയെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ റഷ്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇന്ത്യയ്ക്കും പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. ഈ ബന്ധങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി സ്വാഭാവികമായി വളർന്നുവന്നതാണെന്നും പുടിൻ
By PTI
Published : June 5, 2026 at 3:49 PM IST
സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ്: ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ റഷ്യ ഇടപെടില്ലെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങും പരസ്പര താൽപര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിഷയങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലോകത്തെ പ്രമുഖ വാർത്താ ഏജൻസികളുടെ മേധാവികളുമായി സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ നടത്തിയ സംവാദത്തിനിടെയായിരുന്നു പുടിൻ്റെ പ്രതികരണം. പിടിഐ വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ സിഇഒയും എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫുമായ വിജയ് ജോഷി ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി.
ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം
ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതീവ സങ്കീർണവും ബഹുമുഖവുമാണെന്ന് പുടിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരമൊരു ബന്ധത്തിൽ മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ഇടപെടൽ ഉചിതമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“ഇന്ത്യയും ചൈനയും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളുമായും റഷ്യ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ ആഭ്യന്തരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ശരിയായ സമീപനമല്ല,” എന്ന് പുടിൻ പറഞ്ഞു. അതിർത്തി പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മോദിയും ഷിയും പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗാൽവാൻ സംഘർഷത്തിന് ശേഷം ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുന്നു
2020 ലെ ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിലെ ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. നാല് വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലുകളും അതിർത്തി സംഘർഷങ്ങളും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെയും വിശ്വാസത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ നിരവധി നയതന്ത്ര സൈനിക ചർച്ചകളിലൂടെ ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമായി.
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അടുത്തിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതും ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം എതിരാളികളല്ല, വികസന പങ്കാളികളാണെന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകിയത്. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ തർക്കങ്ങളായി മാറരുതെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇന്ത്യയും ചൈനയും റഷ്യയുടെ വിശ്വസ്ത പങ്കാളികൾ
ഇന്ത്യയുമായും ചൈനയുമായും റഷ്യക്കുള്ള ബന്ധം സ്വാഭാവികമായി വികസിച്ചുവന്നതാണെന്നും അവ പരസ്പരം ബാധിക്കുന്നതല്ലെന്നും പുടിൻ പറഞ്ഞു.
“റഷ്യയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചൈനയെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ റഷ്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇന്ത്യയ്ക്കും പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. ഈ ബന്ധങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി സ്വാഭാവികമായി വളർന്നുവന്നതാണ്,” എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. റഷ്യയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ‘സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് പ്രിവിലേജ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് പരസ്പര വിശ്വാസത്തിലും തന്ത്രപരമായ സഹകരണത്തിലും അധിഷ്ഠിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
ആർ ഐ സി മുതൽ ബ്രിക്സ് വരെ
റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന ത്രിരാഷ്ട്ര സഹകരണ സംവിധാനത്തിണൻ്റ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ചും പുടിൻ പരാമർശിച്ചു. പിന്നീട് ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയുടെ അടിസ്ഥാനമായത് ഈ ആശയമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
“ഒരിക്കൽ ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും നേതാക്കളെ റഷ്യയിൽ ഒരുമിച്ച് ചർച്ചയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കാൻ ഞാൻ നിർദേശിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് റഷ്യ-ഇന്ത്യ-ചൈന കൂട്ടായ്മ രൂപം കൊണ്ടത്. നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനും ധാരണയിലെത്താനും സാധിച്ചു,” പുടിൻ പറഞ്ഞു.
ട്രംപിൻ്റെ നയങ്ങൾക്ക് എതിരെ ആർ ഐ സി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ നീക്കം
റഷ്യയും ചൈനയും നിലവിൽ ആർ ഐ സി സംവിധാനത്തെ വീണ്ടും സജീവമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വ്യാപാര തീരുവ നയങ്ങൾ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണെന്നാണ് മോസ്കോയും ബീജിംഗും വിലയിരുത്തുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ ചൈന റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പുടിൻ പരാമർശിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളുടെ സങ്കീർണത റഷ്യയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകിയില്ല. പാകിസ്ഥാൻ പൂർണമായും ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന അഭിപ്രായത്തോട് പുടിൻ യോജിച്ചില്ല.
“അങ്ങനെ ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പാകിസ്ഥാൻ വലിയ രാജ്യമാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായും അതിന് വ്യാപകമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്കകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു ഈ മറുപടി. പാകിസ്ഥാൻ്റെ സൈനിക ഉപകരണങ്ങളിൽ ഏകദേശം 80 ശതമാനവും ചൈനീസ് നിർമ്മിതമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ആയുധങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വിദ്യ, രഹസ്യാന്വേഷണ സഹായം എന്നിവയിലൂടെ ചൈന പാകിസ്ഥാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി ഇന്ത്യയിൽ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, പാകിസ്ഥാനുവേണ്ടി ചൈനയുമായുള്ള സഹകരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും പുടിൻ അംഗീകരിച്ചു.
പുടിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഏഷ്യയിലെ പ്രധാന ശക്തികളായ ഇന്ത്യയുമായും ചൈനയുമായും റഷ്യ ഒരുപോലെ സൗഹൃദബന്ധം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. അതിർത്തി തർക്കങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെ, സംഭാഷണത്തിലൂടെയും നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് മോസ്കോ ആവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.
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