"റഷ്യയ്ക്ക് പുറത്ത് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തയാര്, പക്ഷേ സമാധാന കരാറില് ഒപ്പിടാന് മാത്രം": പുടിന്
ക്രിയാത്മകമായ ഒരു ഫലം ഉണ്ടെങ്കില് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് പുടിന്, സെലെൻസ്കിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച സമാധാന കരാറില് ഒപ്പിടാന് മാത്രമെന്നും വ്യക്തമാക്കല്.
By ANI
Published : May 10, 2026 at 10:56 AM IST
മോസ്കോ: യുക്രേനിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ. സെലന്സ്കിയുമായി ചര്ച്ചകള്ക്ക് വിസമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം സമാധാന കരാറിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ മൂന്നാം രാജ്യത്ത് കൂടിക്കാഴ്ച സാധ്യമാകൂ എന്നും, അത് ഒപ്പിടാന് മാത്രമാകുമെന്നും പുടിന് വ്യക്തമാക്കി.
വിജയദിന പരേഡിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകായായിരുന്നു അദ്ദേഹം. താനുമായി വ്യക്തിപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് സെലെൻസ്കി സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചത് അറിഞ്ഞിരുന്നു. റഷ്യന് ഭരണകൂടമോ താനോ അതിന് വിസമ്മതം കാണിച്ചിട്ടില്ല. അവർ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചാൽ മോസ്കോയിലേക്ക് പോകാമെന്നും പുടിന് പറഞ്ഞു. എന്നാല് കൂടിക്കാഴ്ച ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചർച്ചകൾ നടത്തി കരാറുകളിൽ എത്തിയതിനുശേഷം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പക്ഷേ മൂന്നാം രാജ്യത്ത് വച്ചുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഒപ്പിടാന് മാത്രമാണെന്നും അത് ചർച്ചകൾക്കുള്ള സ്ഥലമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
റഷ്യയും ബെലാറസും ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് സെലൻസ്കി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് മൂന്നാം രാജ്യത്ത് വച്ചുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുടിന് തൻ്റെ സന്നദ്ധത വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ വിദഗ്ധര് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
മിൻസ്ക് കരാറുകൾക്ക് സമാനമായ ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും നീണ്ട ചർച്ചകളിൽ കലാശിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "മിൻസ്ക് കരാറുകളിൽ നിന്ന് ഈ ചർച്ചകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരാൾക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കാം, പക്ഷേ അത് ഫലങ്ങളൊന്നും നൽകുന്നില്ല. ഇരുപക്ഷത്തിനും അത് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തുടർന്ന് ഒപ്പിടാനോ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനോ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2014 ലും 2015 ലും ബെലാറസിൽ വച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഡോൺബാസ് മേഖലയിലെ സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി രൂപ കല്പ്പന ചെയ്ത ഒരു ജോഡി കരാറുകളാണ് മിൻസ്ക് ഉടമ്പടികൾ. യുക്രേനിയൻ സൈന്യവും റഷ്യൻ പിന്തുണയുള്ള വിഘടനവാദികളും തമ്മിലുള്ള ഡോൺബാസ് മേഖലയിലെ സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് ഇത്തരം ഉടമ്പടികള് രൂപകല്പ്പന ചെയ്തത്. വെടിനിർത്തൽ സ്ഥാപിക്കുക, കനത്ത ആയുധങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക, പിരിഞ്ഞുപോയ പ്രദേശങ്ങൾ യുക്രെയ്നിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി പുനഃസംയോജിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഉടമ്പടികള് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. എന്നാല് അക്രമം തടയുന്നതിൽ കരാറുകൾ വിജയിച്ചില്ല.
2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ തുടങ്ങിയ സംഘര്ഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് നിലവില് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മില് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സമാധാന കരാറിലേക്ക് വിരള് ചൂണ്ടുന്നു. അതേസമയം 2025 സെപ്റ്റംബറിലും സെലെൻസ്കിയെ കാണാനുള്ള തൻ്റെ തുറന്ന മനസ് പുടിൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ക്രിയാത്മകമായ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കില് മാത്രം മോസ്കോയിൽ അത്തരമൊരു കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. നാല് ദിവസത്തെ ചൈന സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം നടന്ന ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു പരമാര്ശം. അത്തരമൊരു കൂടിക്കാഴ്ച താൻ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ അത് യുക്രെയ്നിൻ്റെ ഭരണഘടനാ ചട്ടക്കൂടിന് അനുസൃതമായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
