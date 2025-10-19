ETV Bharat / international

'ആ പ്രദേശം തരണം'; യുക്രെയ്‌നെതിരായ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ട്രംപിന് മുന്നില്‍ നിബന്ധന വച്ച് പുടിൻ

യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണ് പുടിൻ പുതിയ ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയതെന്ന് വാഷിങ്‌ടൺ പോസ്‌റ്റ് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്‌തു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 19, 2025 at 1:32 PM IST

മോസ്‌കോ: യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥയായി കിഴക്കൻ യുക്രെയ്‌നിലെ തന്ത്രപരമായി നിർണായകമായ പ്രദേശമായ ഡൊണെറ്റസ്‌കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് തരണമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളോഡിമിർ പുടിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണ് പുടിൻ പുതിയ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചതെന്നാണ് വാഷിങ്‌ടൺ പോസ്‌റ്റ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

പത്ത് വർഷത്തിന് മേലെയായി യുക്രെയ്‌നിൽ നിന്ന് ഡൊണെറ്റസ്‌ക് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള പുടിൻ്റെ ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്നാൽ അതിൽ വിജയിക്കാനോ പ്രദേശം കൈകലാക്കനോ സാധിച്ചില്ല. തലസ്ഥാനമായ കീവിലേക്ക് പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള റഷ്യയുടെ വേഗത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം ചെറുക്കാന്‍ ഒരു പ്രധാന കോട്ടയായി യുക്രെയ്‌ന്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണിത്. അതിനാല്‍ തന്നെ യുക്രെയ്‌ൻ സൈന്യം മേഖലയിലുടനീളം ശക്തമായി നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

2014 മുതലെ റഷ്യയും പ്രാദേശിക പോരാളികളുടെ വേഷം ധരിച്ച റഷ്യൻ സൈനികരും ഡൊണെറ്റസ്‌ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പക്ഷേ റഷ്യയ്‌ക്ക് മേഖല പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തെ റഷ്യ-യുക്രെയ്‌ൻ യുദ്ധമായിട്ടാണ് അന്നത്തെ വൃത്തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

പ്രതികരിക്കാതെ ട്രംപ്

ഡൊണെറ്റ്‌സ്‌ക് മുഴുവനും വേണമെന്ന പുടിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇതുവരെയും പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്‌ച യുക്രെയ്‌ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്‌കിയുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ ട്രംപ് പുടിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ പരസ്യമായി പിന്തുണച്ചില്ല.

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിനായി വരും ആഴ്‌ചകളിൽ ഹംഗറിയിൽ വച്ച് പുടിനുമായി ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വാഷിങ്‌ടൺ പോസ്‌റ്റ് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്‌തു. സെലെൻസ്‌കിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത് ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്‌റ്റിട്ടിരുന്നു.

സമാധാന കരാർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയമാണിത്. യുദ്ധത്തിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയോ അവിടെ നിർത്തണം. രണ്ടുപേരും വിജയം അവകാശപ്പെടട്ടെ. ചരിത്രം തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തൻ്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ പൂർണ തോതിലുള്ള അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, നിലവിൽ യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ ഏകദേശം 20 ശതമാനം പ്രദേശവും റഷ്യൻ നിയന്ത്രിണത്തിലാണ്. ഡൊണെറ്റസ്‌കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിന് പകരമായി, റഷ്യ ഭാഗികമായി കീഴടക്കിയ യുക്രെയ്‌നിലെ മറ്റ് രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളായ സാപൊറീഷ്യ, കെർസൺ എന്നിവയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ട്രംപിനോട് പുടിന്‍ പറഞ്ഞതായും വാഷിങ്‌ടണ്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്.

ശ്രമങ്ങൾ എവിടെയും എത്തുന്നില്ല

ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തലും തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റ കരാറും ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം, യുക്രെയ്‌നിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുടിനുമായുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന ബുഡാപെസ്‌റ്റ് ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

വെടിനിർത്തൽ വേണമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ ആഹ്വാനത്തെ യുക്രെയ്‌ൻ പിന്തുണക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യുക്രെയിന് മിസൈൽ ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. പുടിനുമായുള്ള ഫോൺ കോളിന് ശേഷമാണ് ട്രംപ് തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിൻതിരിഞ്ഞതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്.

Also Read: ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ ഹമാസ് നടത്തുന്നത് 'ആസൂത്രിത ആക്രമണം'; വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ചാല്‍ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാവുമെന്നും അമേരിക്കന്‍ മുന്നറിയിപ്പ്

