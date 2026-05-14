ETV Bharat / international

ആഗോള നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി ബ്രിക്‌സ് യോഗം; അരാഗ്‌ചിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി മോദി

പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയ്‌ശങ്കറുമായി വിപുലമായ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തും.

BRICS MEET PRIME MINISTER NARENDRA MODI IRANIAN FM ABBAS ARAGHCHI SERGEY LAVROV
PM Narendra Modi Meets Iranian FM Abbas Araghchi in New Delhi (Screengrab YT/Narendra Modi)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 14, 2026 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങള്‍ സങ്കീര്‍ണമായി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ബ്രിക്‌സ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന രണ്ട് ദിവസത്തെ ബ്രിക്‌സ് യോഗത്തിൽ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചിയുമായും റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്‌റോവുമായും മോദി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി.

പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബ്രിക്‌സ് യോഗം നടന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. രണ്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരെ കൂടാതെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി റൊണാൾഡ് ലാമോള, ബ്രസീൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മൗറോ വിയേര തുടങ്ങി നിരവധി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായും പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയ്‌ശങ്കറുമായി വിപുലമായ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തും. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിനായാണ് അരാഗ്‌ചി എത്തിയത്. ഇറാനുമായുള്ള യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ഉന്നതതല നയതന്ത്ര ഇടപെടലാണിത്.

ബ്രിക്‌സ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിനായി ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ വച്ചാണ് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ലാവ്‌റോവിനെ ജയ്‌ശങ്കർ സ്വാഗതം ചെയ്‌തത്. പ്രധാന നയതന്ത്ര ഇടപെടലിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് ഈ സ്വീകരണത്തെ കാണുന്നത്. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രാജ്യം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യിക്ക് പകരം രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് അംബാസഡർ സു ഫെയ്‌ഹോങ്ങിനെയാണ് ജയ്‌ശങ്കർ ആദ്യം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്.

ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരായ സുഗിയോനോ, എത്യോപ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഗെഡിയൻ തിമോത്തേവോസ് ഹെസ്സെബോൺ എന്നിവരെയും മറ്റ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരെയും അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിരീക്ഷക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികളെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു. യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ സഹമന്ത്രി ഖലീഫ ഷഹീൻ അൽ മരാറും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

ബ്രിക്‌സ്

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പൊതുസഭയുടെ (UNGA 80) 80-ാമത് സെഷൻ്റെ ഭാഗമായി 2025 സെപ്റ്റംബർ 26-നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ അവസാന യോഗം നടന്നത്. 2026-ലെ വരാനിരിക്കുന്ന ബ്രിക്‌സ് ചെയർ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയാണ് യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്. ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ബ്രിക്‌സ് രൂപീകരിച്ചത്. പിന്നീട് ഈജിപ്‌ത്, എത്യോപ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, ഇറാൻ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നിവയെ ഉൾപ്പെടുത്തി വികസിച്ചു.

ALSO READ: പുതിയ സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് ഇസ്രയേലും ലെബനനും; നിർണായക നീക്കവുമായി അമേരിക്ക

TAGGED:

BRICS MEET
PRIME MINISTER NARENDRA MODI
IRANIAN FM ABBAS ARAGHCHI
SERGEY LAVROV
BRICS MODI MEETS IRANIAN FM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.