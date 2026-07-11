ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ പുതിയ വികസന മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചു; ന്യൂസിലൻ്റിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് മോദി
നാല് പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ന്യൂസിലൻ്റ് സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി. ന്യൂസിലൻ്റ് സന്ദർശന വേളിയിൽ ഒക്ക്ലൻഡിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം നടത്തിയ 'കിയ ഓറ മോദി' പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു.
By PTI
Published : July 11, 2026 at 6:03 PM IST
ഒക്ലന്ഡ്: ആഗോള വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും വികസന മേഖലയിൽ അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ച കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു പുതിയ വികസന മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. നാല് പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ന്യൂസിലൻ്റ് സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്ര മോദിക്ക്, ഓക്ലൻഡിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഒരുക്കിയ 'കിയ ഓറ മോദി' എന്ന സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ചടങ്ങിൽ ന്യൂസിലൻ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്രിസ്റ്റഫർ ലക്സണും പങ്കെടുത്തു. പരസ്പര മൂല്യങ്ങളിലും പ്രതിബദ്ധതയിലും കെട്ടിപ്പടുത്ത ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻ്റ് സൗഹൃദം വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് ക്രിസ്റ്റഫർ ലക്സൺ ചടങ്ങിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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പതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ സാക്ഷിയാക്കി, ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകീർത്തിച്ചു. "ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ യുപിഐ വഴി ഓരോ മാസവും കോടിക്കണക്കിന് ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളാണ് നടക്കുന്നത്. ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ബഹിരാകാശ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലും രാജ്യം വൻ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയാണ്" പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Incredible enthusiasm and affection at the community programme in Auckland. https://t.co/u4cv0Mx4ZJ— Narendra Modi (@narendramodi) July 11, 2026
ഇന്ത്യയുടെയും ന്യൂസിലൻ്റിൻ്റെയും ഭാവി പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാർ വികസിത ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വേഗത കൂട്ടുമെന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും വ്യാപാരികൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. ബഹിരാകാശ മേഖലയിലടക്കം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം ദൃശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"നമ്മുടെ വ്യാപാര കരാറിലും ഇതേ മനോഭാവം പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഈ കരാർ വികസിത ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തും. ഇന്ത്യയിലും ന്യൂസിലൻ്റിലും വ്യാപാരികൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും" പതിനായിരത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാരെ സാക്ഷിയാക്കി മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പഴയ ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
പൊതുജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ഏതാണ്ട് 25-30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് താൻ ന്യൂസിലൻ്റ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് സമ്മാനിച്ച മഫ്ലർ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പഴയകാല ഓർമകൾ പുതുക്കി. അന്ന് സമ്മാനമായി ലഭിച്ച തൊപ്പിയുടെയും കയ്യുറകളുടെയും കൂട്ടത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഈ മഫ്ലർ.
സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ന്യൂസിലൻ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്രിസ്റ്റഫർ ലക്സൺ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ലേബർ പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന് കൂടുതൽ ദൃഢത നൽകുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
ന്യൂസിലൻ്റിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ തദ്ദേശവാസികൾ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിഖിൽ രവിശങ്കർ, ആനന്ദ് സത്യാനന്ദ, ക്രിക്കറ്റ് താരം രച്ചിൻ രവീന്ദ്ര തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തെരുവുകളിൽ പോലും ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് ന്യൂസിലൻ്റിനുള്ളത്.
ന്യൂസിലൻ്റ് സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നൽകുന്ന വലിയ സംഭാവനകളെ അഭിനന്ദിച്ച അദ്ദേഹം, ഇന്ത്യയും ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്കായി പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നുനൽകുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും നൽകുന്ന അതേ പ്രാധാന്യം ഇന്ത്യ പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനും നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബിലെ പവിത്രമായ സരൂപം അങ്ങേയറ്റം ആദരവോടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇതിന് തെളിവാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കായിക ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി, ഇന്ത്യക്കും ന്യൂസിലൻ്റിനും ഇടയിലുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സഹകരണത്തിൻ്റെയും പാലമായി ഇന്ത്യൻ സമൂഹം തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചു.
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