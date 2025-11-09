ചരിത്ര സന്ദർശനത്തിന് മുര്മു അംഗോളയില്, ഈ രാജ്യത്തെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി
ആഫ്രിക്കൻ മേഖലയുമായുള്ള സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും വർധിപ്പിക്കുകയാണ് സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം
Published : November 9, 2025 at 11:07 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആറ് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ അംഗോളയിലെത്തി. രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ലുവാണ്ടയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ടെറ്റ് അൻ്റോണിയോയും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് രാഷ്ട്രപതിയെ സ്വീകരിച്ചു.
ആഫ്രിക്കൻ മേഖലയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നവംബർ 8 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ദ്വിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തലവൻ്റെ ആദ്യ സന്ദർശനമാണിതെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ, രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവും അങ്കോളൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജോവോ മാനുവൽ ഗോൺകാൽവ്സ് ലോറെൻകോയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നതതല യോഗങ്ങൾ നടത്തും. ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ 50ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, അംഗോളൻ പാർലമെൻ്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളുമായി സംവദിക്കുകയും ചെയ്യും.
President Droupadi Murmu @rashtrapatibhvn lands in Luanda, the capital city of Angola.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 9, 2025
India and Angola are celebrating the 40th anniversary of the establishment of diplomatic relations this year. This visit will further strengthen 🇮🇳-🇦🇴 bilateral cooperation. pic.twitter.com/zT31b1HleX
"ഇന്ത്യയും അങ്കോളയും തമ്മിൽ സൗഹൃദപരമായ ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നു. അംഗോളയുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു ഊർജ്ജ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്," പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി സുധാകർ ദലേല പറഞ്ഞു. 'അംഗോള, ബോട്സ്വാന എന്നിവയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല സഹകരണ ബന്ധങ്ങളെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും സഹകരണത്തിനും പങ്കാളിത്തം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പുതിയ വഴികൾ ഇത് തുറക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡവുമായുള്ള ബഹുമുഖ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഉറച്ച പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രതിഫലനമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും കൃഷി, ആരോഗ്യം, ഊർജ്ജം, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, സാങ്കേതികവിദ്യ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, പ്രതിരോധം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പരസ്പര സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഈ സന്ദർശനം അവസരമൊരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഈ വർഷം നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ 40-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ സന്ദർശനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നവംബർ 11 ന് മുർമു തൻ്റെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ച് ബോട്സ്വാനയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഗാബോറോണിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യും. അവിടെവച്ച് സഹമന്ത്രി ഡുമ ഗിഡിയൻ ബോക്കോയെ കാണും തുടർന്ന് ദേശീയ അസംബ്ലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. പ്രോജക്റ്റ് ചീറ്റയുടെ ഭാഗമായി ചീറ്റകളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കും. റെയിൽവേ, ജലശക്തി സഹമന്ത്രി വി സോമണ്ണ, ലോക്സഭാ എംപിമാരായ പ്രഭുഭായ് വാസവ, ഡി കെ അരുണ എന്നിവരും യാത്രയിൽ രാഷ്ട്രപതിയെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്.