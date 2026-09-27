അമേരിക്കയിൽ ശക്തമായ 'നോർഈസ്റ്റർ' കൊടുങ്കാറ്റ്; വിമാന സർവീസുകൾ മുടങ്ങി, വ്യാപക നാശനഷ്ടം
'നോർഈസ്റ്റർ' കൊടുങ്കാറ്റിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം, വിമാന സർവീസുകളെയും ട്രെയിന് സര്വീസുകളെയും കാര്യമായി ബാധിച്ചു.
Published : September 27, 2026 at 10:09 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് ആഞ്ഞടിച്ച ശക്തമായ 'നോർഈസ്റ്റർ' കൊടുങ്കാറ്റിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം. കനത്ത മഴയെയും ശക്തമായ കാറ്റിനെയും തുടർന്ന് 400-ലധികം വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ആയിരത്തിലധികം വിമാനങ്ങൾ വൈകുകയും ചെയ്തു. ട്രെയിൻ സർവീസുകളെയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിങ് വെബ്സൈറ്റായ 'ഫ്ലൈറ്റ് അവയറി'ൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ബോസ്റ്റണിലെ ലോഗൻ എയർപോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. ഫ്ലൈറ്റ് അവയറിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ശനിയാഴ്ച അമേരിക്കൻ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴിയുള്ള ഏകദേശം 425 വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുകയും 1,338 വിമാനങ്ങൾ വൈകുകയും ചെയ്തു.
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സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരാത്ത ഈ അപൂർവ പ്രതിഭാസം ന്യൂയോർക്ക്, ബോസ്റ്റൺ, ഫിലഡൽഫിയ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും ബാധിച്ചത്. 'PowerOutage.com'-ൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1:07-ഓടെ ന്യൂജേഴ്സി, കണക്റ്റിക്കട്ട്, ന്യൂയോർക്ക്, പെൻസിൽവാനിയ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 88,000-ത്തിലധികം വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയിരുന്നു. ദിവസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ സംഖ്യ 1,19,000-ത്തിലധികമായിരുന്നു.
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ശേഷം കണക്റ്റിക്കട്ട്, ന്യൂജേഴ്സി, ന്യൂയോർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 25,000-ത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വൈദ്യുതി ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി. കൊടുങ്കാറ്റിൽ മരങ്ങളും കൊമ്പുകളും വൈദ്യുതി ലൈനുകളും തകർന്നതിനെത്തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ ഏകദേശം 13,300 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വൈദ്യുതി ലഭ്യമല്ലെന്ന് 'പിഎസ്ഇജി ലോങ് ഐലൻഡ്' അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ വൈദ്യുതി തടസം നേരിട്ട 34,600-ലധികം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സേവനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
തീരദേശങ്ങളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു
തീരദേശങ്ങളിൽ കടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂജേഴ്സി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ കൗണ്ടികളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടുതൽ ആഘാതങ്ങൾ നേരിടാൻ അധികൃതർ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെ, കണക്റ്റിക്കട്ട് ഗവർണർ നെഡ് ലാമോണ്ടും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ 'എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻസ് സെൻ്റർ' പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കി. ന്യൂയോർക്ക് സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രശസ്തമായ 'ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺ ഫെസ്റ്റിവൽ', എഡ് ഷീരൻ്റെ സംഗീത പരിപാടികൾ എന്നിവ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി മാറ്റിവെച്ചു.
വടക്കുകിഴക്കൻ ദിശയിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ കാറ്റ് കാരണമാണ് ഈ കൊടുങ്കാറ്റിന് 'നോർഈസ്റ്റർ' എന്ന് പേര് വന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും തീരദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും വലിയ തിരമാലകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് യുഎസ് നാഷണൽ വെതർ സർവീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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