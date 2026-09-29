എ.ഐ ഭീഷണി വ്യാജവാർത്തയല്ല; ലോകനേതാക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി മാർപാപ്പ
സാങ്കേതികവിദ്യ അതിവേഗം വളരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എ.ഐ വികസനത്തിൻ്റെ വേഗം കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആന്ത്രോപിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ കമ്പനികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
Published : September 29, 2026 at 9:54 AM IST
വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: നിർമിത ബുദ്ധി (എ.ഐ) മനുഷ്യരാശിക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന ആശങ്കകൾ വ്യാജവാർത്തയല്ലെന്നും വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണെന്നും മാർപാപ്പ ലിയോ പതിനാലാമൻ. ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം മടങ്ങവെ വിമാനത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദഗ്ധർ ഉന്നയിക്കുന്ന സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവമായി കാണണമെന്നും മാർപാപ്പ വ്യക്തമാക്കി.
മനുഷ്യരാശിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിർമിത ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ ആദ്യ ചാക്രികലേഖനം പുറത്തിറക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പ. എ.ഐ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികൾ തടയാൻ അമേരിക്കയും ചൈനയും സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോടാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്.
എ.ഐ ഭീഷണികൾ വെറും തട്ടിപ്പാണെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നിലപാടിനെ അദ്ദേഹം തള്ളി. ഈ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് കരുതി മാറിനിൽക്കാനാകില്ലെന്നും അമേരിക്കക്കാരനായ മാർപാപ്പ പറഞ്ഞു. സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ആയുധമത്സരത്തിൽ ചൈനയെക്കാൾ മുന്നിലെത്തണമെന്ന് വാദിക്കുന്ന ട്രംപ്, എ.ഐ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ നിയന്ത്രണം
സാങ്കേതികവിദ്യ അതിവേഗം വളരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എ.ഐ വികസനത്തിൻ്റെ വേഗം കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആന്ത്രോപിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ കമ്പനികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആറു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനം പൂർണമായും എ.ഐയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആന്ത്രോപിക് സി.ഇ.ഒ ഡാരിയോ അമോഡി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അമേരിക്കക്കാരുടെ ആശങ്കകളും ഈ മേഖലയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം നിലനിർത്തുന്നതും സംബന്ധിച്ച് ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഡാരിയോ അമോഡിയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ചർച്ച നടത്തിയതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചു. താൻ പരിഭ്രാന്തനല്ലെന്നും എന്നാൽ എ.ഐ വിദഗ്ധർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആശങ്കകൾ ഗൗരവമായി കാണണമെന്നും മാർപാപ്പ പ്രതികരിച്ചു. സാമ്പത്തികമോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പടച്ചുവിടുന്ന വ്യാജവാർത്തകളായി ഇതിനെ കാണാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മനുഷ്യരാശി നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളി
എ.ഐ മേഖലയിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുള്ള വ്യക്തിയാണ് മാർപാപ്പ. മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ് ഹ്യുമാനിറ്റി എന്ന തൻ്റെ ചാക്രികലേഖനത്തിൽ എ.ഐക്ക് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും വികസന വേഗം കുറയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഫ്രാൻസിലെ നാല് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷവും, എ.ഐക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള എൻവിഡിയ കമ്പനിയുടെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.
നേരത്തെ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകളെ എതിർത്തിരുന്ന കമ്പനിയാണ് എൻവിഡിയ. സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെ മനുഷ്യരാശി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നായി എ.ഐയെ മാർപാപ്പ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മേയിൽ വത്തിക്കാനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആന്ത്രോപിക് സഹസ്ഥാപകൻ ക്രിസ്റ്റഫർ ഒലാഹിനൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചാക്രികലേഖനം പുറത്തിറക്കിയത്.
സിലിക്കൺ വാലിയുമായി ചേർന്ന് എ.ഐയുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വത്തിക്കാൻ്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും എ.ഐ വിദഗ്ധരെയും സാമൂഹിക സംഘടനകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ട്രംപും മാർപാപ്പയും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത
എ.ഐ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും മാർപാപ്പയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം വീണ്ടും മറനീക്കി പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇറാനിലെ അമേരിക്ക-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തെ മാർപാപ്പ എതിർത്തതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്പോര് നടന്നിരുന്നു. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ നയങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വാഷിങ്ടണിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. എ.ഐ എക്കാലവും മനുഷ്യൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് ഷി ജിൻപിങ് വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ, ഇതിനെ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് ട്രംപ് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും അദ്ദേഹം തള്ളി. എന്നാൽ ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന എ.ഐ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പുതിയ അറിയിപ്പ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാൻ ഇരു നേതാക്കളും ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്കയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എ.ഐ വലിയൊരു ചർച്ചാവിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വൻകിട കമ്പനികൾ രാജ്യത്തുടനീളം ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ നിർമിക്കാൻ മത്സരിക്കുമ്പോൾ, ഇത് കൃഷിഭൂമിയെയും ജലവിതരണത്തെയും വൈദ്യുതി നിരക്കിനെയും ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഇരു പാർട്ടികളിലെയും ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും എ.ഐയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർധിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവിനപ്പുറമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അപകടകരമായി മാറിയേക്കാമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനായി വാൾസ്ട്രീറ്റിലെ നിക്ഷേപകർക്ക് ഓഹരികൾ വിൽക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മാറ്റിവച്ചതായി ചാറ്റ്ജിപിടി നിർമാതാക്കളായ ഓപ്പൺഎ.ഐയുടെ സി.ഇ.ഒ ഫോർച്യൂണിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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കഴിഞ്ഞ മേയിൽ ചാക്രികലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം എ.ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ പങ്കുചേരാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് നിരവധി പേർ വത്തിക്കാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മാർപാപ്പ പറഞ്ഞു. എ.ഐ മനുഷ്യരാശിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ വത്തിക്കാൻ കമ്മിഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠനങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അധികാര വടംവലികൾക്ക് അതീതമായി വിഷയത്തെ ഗൗരവത്തോടെ കാണാൻ നിരവധി പേർ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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