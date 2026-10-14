മാർപാപ്പയ്ക്ക് ശ്വാസകോശ കാൻസർ; ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് വത്തിക്കാൻ
71 കാരനായ ലിയോ പതിന്നാലാമൻ മാർപാപ്പ റോമിലെ ജെമെല്ലി ആശുപത്രിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 90 മിനിറ്റ് നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കാണ് വിധേയനായത്.
Published : October 14, 2026 at 7:37 AM IST
റോം: മാർപാപ്പയ്ക്ക് ശ്വാസകോശ കാൻസർ എന്ന് വത്തിക്കാൻ. ശ്വാസകോശത്തിലെ മുഴ (nodule) നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി മാർപാപ്പ ചൊവ്വാഴ്ച ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായിരുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും ശ്വാസകോശ കാൻസർ ആയിരുന്നുവെന്നും വത്തിക്കാൻ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ അറിയിച്ചു.
71 കാരനായ ലിയോ പതിന്നാലാമൻ മാർപാപ്പ റോമിലെ ജെമെല്ലി ആശുപത്രിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 90 മിനിറ്റ് നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കാണ് വിധേയനായത്. ശസ്ത്രക്രിയ "വിജയകരമായും, നിശ്ചയിച്ച സമയത്തും, ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെയും" പൂർത്തിയായതായെന്ന് വത്തിക്കാൻ അറിയിച്ചു. റോമിലെ ജെമെല്ലി ആശുപത്രിയുടെ പ്രധാന കവാടത്തിലൂടെ നടന്നെത്തിയ മാർപാപ്പ വിശ്വാസികളെ കൈവീശി അഭിവാദ്യം ചെയ്തു.
ജെമെല്ലിയിലെ ചീഫ് തൊറാസിക് സർജനായ ഡോ. സ്റ്റെഫാനോ മാർഗരിറ്റോറയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പ്രാർഥനയ്ക്കിടെയാണ് ശ്വാസകോശത്തിൽ ചെറിയൊരു മുഴ കണ്ടെത്തിയ കാര്യം അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അത് നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. മുഴ കാൻസർ ബാധിച്ചതാണെന്ന് വിദഗ്ധ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമാവുകയായിരുന്നു.
ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നും സങ്കീർണതകൾ ഒന്നുമില്ലെന്നും വത്തിക്കാൻ വ്യക്തമാക്കി. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം മാർപ്പാപ്പ സാധാരണ നിലയിൽ ഉണരുകയും, നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. പതിവ് പരിശോധനകളിലാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ മുഴ കണ്ടെത്തിയത്. ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും ജോർജ്ജ്ടൗണിലെ ലോംബാർഡി കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാൻസർ സെൻ്ററിലെ ശ്വാസകോശ കാൻസർ വിദഗ്ധനായ ഡോ. സ്റ്റീഫൻ ലിയു പറഞ്ഞു.
സാധാരണയായി ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ നൽകി നടത്തുന്ന ഈ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഒരാഴ്ചയോളം ആശുപത്രിയിൽ കഴിയേണ്ടിവരും. അതിനാൽ ഒക്ടോബർ 20 വരെയുള്ള മാർപാപ്പയുടെ എല്ലാ കൂടിക്കാഴ്ചകളും വത്തിക്കാൻ റദ്ദാക്കി.
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നവംബർ ആദ്യം ലാറ്റിനമേരിക്ക സന്ദർശിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാകാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ടോക്കിയോയിലെ കർദിനാൾ കുകുചി തർസിസിയോ ഇസാവോ വ്യക്തമാക്കി. പെറു സന്ദർശനം മാർപാപ്പയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, കാരണം അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളോളം അവിടെ മിഷണറിയായും ബിഷപ്പായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താനുള്ള തീരുമാനം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു.
നെഞ്ചിൽ നാല് ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ 'ഡാ വിഞ്ചി' (da Vinci) റോബോട്ടിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ കടത്തിവിട്ടാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഹൈ-ഡെഫനിഷൻ 3D ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് സർജൻ റോബോട്ടിക് കൈകളെ മനുഷ്യന് നിയന്ത്രിക്കാനാകും.
"ഇതൊരു മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തുവരുന്നു," എന്ന് ഡോ. സ്റ്റീഫൻ ലിയു പറഞ്ഞു. ലിയോയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏത് രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രോഗനിർണയത്തിനും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുമായി റോബോട്ടിക് രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ രേഖകൾ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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