ശ്വാസകോശത്തിൽ മുഴ; ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാകുന്നു
71കാരനായ മാർപാപ്പയുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ വളരെ ചെറിയ മുഴയാണ് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ഒരാഴ്ചത്തെ വിശ്രമമാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : October 12, 2026 at 2:25 PM IST
വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: ശ്വാസകോശത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ മുഴ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി മാർപാപ്പ ലിയോ പതിനാലാമൻ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാകുന്നു. ഞായറാഴ്ചത്തെ പ്രാർഥനയ്ക്കിടെ അമേരിക്കക്കാരനായ മാർപാപ്പ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം വിശ്വാസികളെ അറിയിച്ചത്. 17 മാസത്തെ ഭരണത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരമൊരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം.
71കാരനായ മാർപാപ്പയുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ വളരെ ചെറിയ മുഴയാണ് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ഒരാഴ്ചത്തെ വിശ്രമമാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ സുതാര്യമായി വിശ്വാസികളെ അറിയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. തനിക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വാസികളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുമെന്നാണ് വത്തിക്കാൻ നൽകുന്ന സൂചന. റോമിലെ ജെമെല്ലി ആശുപത്രിയിലായിരിക്കും ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുക. മുൻ മാർപാപ്പമാർക്കും ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയ്ക്കും ചികിത്സ നൽകിയിരുന്ന ഇവിടെ മാർപാപ്പമാർക്കായി പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന കുടുംബ ശുശ്രൂഷാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ നവംബർ ആറ് മുതൽ 17 വരെ ഉറുഗ്വേ, അർജൻ്റീന, പെറു എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന സന്ദർശനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രോഗവിവരങ്ങൾ സുതാര്യം
നെഞ്ചിൻ്റെയോ വയറിൻ്റെയോ സിടി സ്കാനിങ്ങിലൂടെയാണ് സാധാരണയായി മൂന്ന് സെൻ്റീമീറ്ററിൽ താഴെ വലിപ്പമുള്ള ഇത്തരം മുഴകൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇവ പലപ്പോഴും അർബുദ കാരണമാകണമെന്നില്ലെന്ന് ജോർജ് ടൗൺ ലൊംബാർഡി കാൻസർ സെൻ്ററിലെ വിദഗ്ധൻ ഡോ. സ്റ്റീഫൻ ലിയു വ്യക്തമാക്കി. സൂചി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബയോപ്സി ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാലാണ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഇത് നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. അർബുദമാണെങ്കിൽ പോലും പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലണ്ടൻ ക്ലിനിക്കിലെ ഡോ. ഡയോനിസിസ് പാപ്പഡാറ്റോസ് പാസ്റ്റോസ്, ഇറ്റാലിയൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. മാസിമോ ഡി മായോ എന്നിവരും സമാനമായ അഭിപ്രായമാണ് പങ്കുവച്ചത്. രോഗം പടർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പിയോ റേഡിയേഷനോ വേണ്ടിവന്നേക്കാം. പുകവലിക്കുന്ന ശീലമില്ലാത്ത ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കാസ്റ്റൽ ഗാൻഡോൾഫോയിലെ വേനൽക്കാല വസതിയിൽ ടെന്നീസ് കളിക്കാനും നീന്താനും അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട്.
മുൻഗാമിയായ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നതിൽ വത്തിക്കാൻ പുലർത്തിയിരുന്ന രഹസ്യസ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായാണ് ലിയോ പതിനാലാമൻ തൻ്റെ രോഗവിവരം നേരിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 2023 മാർച്ചിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ വത്തിക്കാൻ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നീക്കം ചെയ്തിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് 2025 ഏപ്രിൽ 21നാണ് അന്തരിച്ചത്. അതേസമയം, മാർപാപ്പയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോനി രംഗത്തെത്തി. വളരെ ശാന്തമായാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ രോഗവിവരം പങ്കുവച്ചതെന്നും, വരും ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളിൽ ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാരിൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: ഇമ്രാൻ ഖാൻ്റെ ജയിൽവാസം; യുഎന്നിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഇന്ത്യ