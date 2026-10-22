മാർപാപ്പയ്ക്ക് തുടർചികിത്സകൾ ആവശ്യമില്ല; കാൻസർ ഭേദമായെന്ന് വത്തിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് 71-കാരനായ മാർപാപ്പയുടെ വലത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തത്.
Published : October 22, 2026 at 1:12 PM IST
വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: ശ്വാസകോശ കാൻസറിനെ തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ മാർപാപ്പ ലിയോ 14-ാമന് തുടർചികിത്സകൾ ആവശ്യമില്ലെന്ന് വത്തിക്കാൻ അറിയിച്ചു. കാൻസർ കോശങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പരിശോധനകളിൽ വ്യക്തമായതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
തുടർചികിത്സകൾ ആവശ്യമില്ല
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് 71-കാരനായ മാർപാപ്പയുടെ വലത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തത്. 17 മാസം നീണ്ട തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പദവിക്കിടെ ആദ്യമായാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ശ്വാസകോശ കാൻസറുകളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ അഡിനോകാർസിനോമയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബാധിച്ചതെന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. റോമിലെ ജെമെല്ലി പോളിക്ലിനിക്കിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനിയാഴ്ച ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. തൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പടിപടിയായി തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മാർപാപ്പയുടെ വ്യക്തിഗത ഡോക്ടറായ ലൂയിജി കാർബോണും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടർ സ്റ്റെഫാനോ മാർഗരിറ്റോറയുമാണ് ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്ത കോശങ്ങളുടെ അന്തിമ പരിശോധനയിൽ കാൻസർ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതായി അവർ അറിയിച്ചു.
കാൻസർ കോശങ്ങൾ പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്തുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് വലത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം മുറിച്ചുമാറ്റിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ ഓങ്കോളജി പരിശോധനകളിലും മറ്റ് ചികിത്സകൾ ആവശ്യമില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കാൻസർ കോശങ്ങൾ ലിംഫ് നോഡുകളിലേക്കോ മറ്റോ പടരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലോ മാത്രമാണ് തുടർചികിത്സകൾ നൽകുക. വളരെ നേരത്തെ തന്നെ രോഗം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രം പൂർണശമനം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടെത്തിയ രോഗം
തികച്ചും യാദൃച്ഛികമായാണ് മാർപാപ്പയ്ക്ക് കാൻസർ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഉദരസംബന്ധമായ മറ്റ് ചില പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ശ്വാസകോശത്തിൽ മുഴ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് റോമിലെ ജെമെല്ലി ആശുപത്രിയിലെ ചീഫ് തൊറാസിക് സർജനായ മാർഗരിറ്റോറ വത്തിക്കാൻ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് കാൻസറിൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലുള്ള കാൻസറാണെന്നും ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പൂർണമായും ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ജോർജ്ടൗണിലെ ലൊംബാർഡി കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാൻസർ സെൻ്ററിലെ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ സ്റ്റീഫൻ ലിയു വ്യക്തമാക്കി. തുടർചികിത്സകൾ ആവശ്യമില്ലെന്നത് രോഗം പ്രാരംഭ ദശയിലാണെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സജീവമായി ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളിൽ
ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന സമയത്തും മാർപാപ്പ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നു. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനുമായി അദ്ദേഹം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം വത്തിക്കാനിൽ നടന്ന രണ്ട് പൊതുപരിപാടികളിലും അദ്ദേഹം സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിലെ ജനാലയ്ക്കരികിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ചത്തെ പരമ്പരാഗത പ്രാർഥനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ അദ്ദേഹം, ബുധനാഴ്ച ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
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തനിക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിച്ച എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. നവംബർ ആറ് മുതൽ 17 വരെ ഉറുഗ്വേ, അർജൻ്റീന, പെറു എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തും. ഡസൻ കണക്കിന് വിമാനയാത്രകളും രണ്ട് ഹെലികോപ്ടർ യാത്രകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ സന്ദർശനത്തിന് ആരോഗ്യപരമായ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ 11-ന് നടന്ന ഞായറാഴ്ച പ്രാർഥനയ്ക്കിടെയാണ് താൻ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാകാൻ പോകുന്ന വിവരം മാർപാപ്പ ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. മാർപാപ്പമാരുടെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ തുറന്നുപറച്ചിൽ.
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