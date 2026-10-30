ചരിത്രം കുറിച്ച് മാർപ്പാപ്പ! യുഎസ് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോപ്പായി ലിയോ പതിനാലാമൻ
യുഎസ് പൗരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തൻ്റെ വോട്ടവകാശം മാർപ്പാപ്പ ഇതിന് മുമ്പും വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹോളി സീ പ്രസ് ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.
Published : October 30, 2026 at 8:04 PM IST
വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: യുഎസ് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോപ്പായി മാറി ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപ്പാപ്പ. ചിക്കാഗോ സൺ-ടൈംസ് ആണ് ലിയോ മാർപ്പാപ്പയുടെ വോട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പൗരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘകാലത്തെ വിശ്വാസം മുൻനിർത്തി, നവംബറിൽ നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ചിക്കാഗോയിൽ ജനിച്ച മാർപ്പാപ്പ ചിക്കാഗോയിൽ മെയിൽ-ഇൻ ബാലറ്റ് (തപാൽ വോട്ട്) സമർപ്പിച്ചതായി വത്തിക്കാൻ വെള്ളിയാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചു.
മുമ്പ് റോബർട്ട് പ്രിവോസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ലിയോ മാർപ്പാപ്പ, യുഎസ് പൗരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തൻ്റെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന് അർഹതയുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഹോളി സീ പ്രസ് ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. പെറുവിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്തും അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
"ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകളിൽ പങ്കാളികളാകാനുള്ള പൗരന്മാരുടെ അവകാശത്തിലും കടമയിലുമുള്ള തൻ്റെ വിശ്വാസം പരിശുദ്ധ പിതാവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു," ഓഫിസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ന്യൂ ലെനോക്സ് വിലാസത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർപ്പാപ്പ ഒക്ടോബർ മൂന്നിനാണ് മെയിൽ-ഇൻ ബാലറ്റിനായി അപേക്ഷിച്ചതെന്ന് വിൽ കൗണ്ടി ക്ലർക്ക് ഓഫീസിലെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിനെ ഉദ്ധരിച്ച് കൊണ്ട് ചിക്കാഗോ സൺ-ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
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ഇല്ലിനോയി സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻസിൻ്റെ രേഖകൾ പ്രകാരം, 2000 മുതൽ ലിയോ പതിനാലാമന് മാർപ്പാപ്പ അഞ്ച് പ്രൈമറി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഏത് സ്ഥാനാർഥികളെയാണ് പിന്തുണച്ചതെന്ന് ഈ രേഖകളിൽ ഇല്ല.
പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കേണ്ട തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥികളെ പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, ഇല്ലിനോയിയിലെ വോട്ടർമാർ ബാലറ്റ് പേപ്പർ ലഭിക്കുന്നതിനായി തങ്ങൾ ഏത് പാർട്ടിയെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനം ആവശ്യമില്ല.
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