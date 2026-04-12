ETV Bharat / international

'സർവശക്തനെന്ന വ്യാമോഹം ഉപേക്ഷിക്കുക'; യുഎസ്- ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തെ അപലപിച്ച് ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പ

Pope Leo XIV leads a vigil for peace inside St. Peter's Basilica at the Vatican, Saturday, April 11, 2026. (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 12, 2026 at 12:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

റോം: യുഎസിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ ഇസ്രയേൽ ഇറാനെതിരെ നടത്തുന്ന സൈനിക നടപടികളെയും പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തെയും ശക്തമായി അപലപിച്ച് ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പ. യുദ്ധത്തിന് പിന്നില്‍ 'സർവശക്തിയെന്ന വ്യാമോഹമാണെന്ന്' മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു. ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കാനും സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തയാറാകാനും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോട് പോപ്പ് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു.

ശനിയാഴ്ച സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് ബസിലിക്കയിൽ നടന്ന പ്രാർഥനാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കിടെയാണ് അമേരിക്കൻ വംശജനായ മാർപ്പാപ്പ തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. പാകിസ്ഥാനിൽ വെച്ച് ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ച അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ഈ പ്രസ്താവന എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

യുഎസ് സൈനിക മേധാവിത്വത്തെക്കുറിച്ച് വീമ്പിളക്കുന്ന ട്രംപിനും യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നേരെയാണ് ലിയോയുടെ സ്വരവും സന്ദേശവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. "സ്വയം ആരാധിക്കുന്നതും പണത്തോടുള്ള ആർത്തിയും മതിയാക്കുക. അധികാര പ്രകടനങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും ഇനി വേണ്ട," എന്ന് മാർപ്പാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

സമാധാനത്തിനായുള്ള പ്രാർഥന തിന്‍മയുടെ പൈശാചിക ചക്രത്തെ തകർക്കുമെന്നും, ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഡ്രോണുകൾക്കോ വാളുകൾക്കോ സ്ഥാനമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. യുദ്ധം ന്യായീകരിക്കാൻ ദൈവനാമം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ മാർപ്പാപ്പ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ദൈവനാമത്തെ മരണത്തിൻ്റെ സംഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പേര് നേരിട്ട് പരാമർശിച്ചില്ലെങ്കിലും, യുഎസ് സൈനിക ശക്തിയെയും മതപരമായ ന്യായീകരണങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരുന്നു മാർപ്പാപ്പയുടെ വാക്കുകൾ. മുൻപ് ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണികൾ "തികച്ചും അസ്വീകാര്യം" ആണെന്നും ലിയോ പതിനാലാമൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ലബനനിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങളെ യുദ്ധം ബാധിക്കുന്നതിലുള്ള ആശങ്കയും വത്തിക്കാൻ പങ്കുവെച്ചു.

സംഘർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആഴ്‌ചകളിൽ പോപ്പ് ലിയോ പതിനാലാമൻ, അക്രമത്തെ പരസ്യമായി അപലപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. സമാധാനത്തിനും സംഭാഷണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള നിശബ്‌ദ അഭ്യർഥനകൾ മാത്രമാണ് നടത്തിയത്. എന്നാല്‍ പരസ്യമായി വിമർശിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുന്നു.

യുദ്ധ സമാധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശനിയാഴ്‌ചയും അദ്ദേഹം റോമിൽ പ്രാർഥനയ്‌ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയിരുന്നു. സമാധാനത്തിനായുള്ള പ്രാർഥനയിൽ ഒന്നിക്കാനും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനും എല്ലാ ആളുകളോടും ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു.

നമ്മെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളതും പ്രവചനാതീതവും ആക്രമണാത്മകവുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സർവ്വശക്തിയുടെ ഭ്രമത്തിനെതിരെ ഒരു കോട്ട നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്താമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം അമേരിക്കന്‍ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇസ്ലാമാബാദില്‍ നടന്ന യുഎസ്- ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ച പരാജയപ്പെടുകയും ധാരണയിലെത്താതെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആണവായുധങ്ങൾക്കെതിരെ ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യമായ ഉറപ്പുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജെ ഡി വാന്‍സ് പറഞ്ഞു.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.