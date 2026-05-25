മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ തീരുമാനിക്കാൻ യന്ത്രങ്ങൾക്കവകാശമില്ല; നിർമിതബുദ്ധിയിൽ മാർപാപ്പയുടെ വിജ്ഞാപനം ഇന്ന്
വത്തിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു പുറമെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എത്തും
Published : May 25, 2026 at 10:07 AM IST
വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: നിർമിതബുദ്ധി (എഐ) സാങ്കേതികവിദ്യ ലോകമെമ്പാടും അതിവേഗം വികസിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ഉയർത്തുന്ന സാമൂഹികവും സദാചാരപരവുമായ വെല്ലുവിളികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായ ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പ പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കുന്നു.
ഏറെ നാളായി കാത്തിരിക്കുന്ന 'മഗ്നിഫിക്ക ഹ്യൂമാനിറ്റാസ്' (മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി - ഗംഭീരമായ മാനവികത) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം ഇന്നാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഒരു മാർപാപ്പ നേരിട്ട് വത്തിക്കാനിൽ ഇത്തരം ഒരു വിജ്ഞാപന പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലിയോ പതിനാലാമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ മാർപാപ്പ കൂടിയാണ്.
നിർമിതബുദ്ധിയുടെ സൈനിക ഉപയോഗം
വത്തിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു പുറമെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എത്തും. നിർമിതബുദ്ധി രംഗത്തെ പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ആന്ത്രോപിക്കിൻ്റെ സഹസ്ഥാപകനും വത്തിക്കാനിൽ എത്തുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തങ്ങളുടെ എഐ മോഡലായ ക്ലോഡ് വിനാശകരമായ യുദ്ധങ്ങൾക്കോ സ്വാഭാവിക മരണങ്ങൾക്കോ കൂട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ച ആന്ത്രോപിക്കിൻ്റെ ആഭ്യന്തര നയം മാറ്റാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് കമ്പനി അമേരിക്കൻ സൈന്യവുമായി വലിയ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ ചടങ്ങ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.
സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിർമിതബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ മാർപാപ്പ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനും മരണവും തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം യന്ത്രങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് വിനാശകരമായ ഒരു പ്രവണതയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചുമതലയേറ്റത് മുതൽ നിർമിതബുദ്ധിയുടെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നിരന്തരം മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്.
യഥാർഥ ലോകത്തെ കൃത്രിമമായി മാറ്റുന്ന എഐ സിമുലേഷനുകൾ വലിയ അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്. കൂടാതെ ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ അപൂർവ എർത്ത് മൂലകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അനിയന്ത്രിതമായ ഖനനം ഭൂമിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും തകർക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി.
സാമ്പത്തിക അസമത്വവും മുന്നറിയിപ്പുകളും
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2033 ആകുമ്പോഴേക്കും നിർമിതബുദ്ധി മേഖല 4.8 ട്രില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള വ്യവസായമായി മാറും. 10 വർഷത്തിനിടെ ഈ മേഖലയിലുണ്ടാകുന്നത് 25 ഇരട്ടി വളർച്ചയാണെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചിലരുടെ കൈകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നത് സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് യുഎൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സമാധാനത്തിനും നീതിക്കും മാനവികതയ്ക്കും വേണ്ടി എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കാലയളവിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായാണ് നിർമിതബുദ്ധിയെ ലിയോ പതിനാലാമൻ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിജ്ഞാപനം തന്നെ ഇതിനായി മാറ്റിവച്ചത് അതിൻ്റെ തെളിവാണ്. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഭാവിയിലെ പഠനങ്ങൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കും ഈ രേഖ അടിത്തറയാകും. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി 2015ൽ മുൻഗാമിയായ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പുറത്തിറക്കിയ 'ലൗദാത്തോ സി'ക്ക് സമാനമായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ, പൗര സമൂഹങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് 'മഗ്നിഫിക്ക ഹ്യൂമാനിറ്റാസ്' വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
വ്യവസായിക വിപ്ലവവും ആധുനിക മാറ്റങ്ങളും
എഐ യുഗത്തിൽ മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന സഭയുടെ സാമൂഹിക പഠനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് വത്തിക്കാൻ ഈ പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തെ കാണുന്നത്. വ്യവസായിക വിപ്ലവ കാലത്ത് സഭയുടെ സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് അടിത്തറ പാകിയ ലിയോ പതിമൂന്നാമൻ മാർപാപ്പ 1891ൽ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ 135-ാം വാർഷിക ദിനമായ മെയ് 15നാണ് ഈ പുതിയ രേഖയിലും ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
വ്യവസായിക വിപ്ലവം തൊഴിൽ വിപണിയെയും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെയും അധികാര ഘടനയെയും എങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചുവോ അതേ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എഐ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് സാഗ്രെബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പ്രൊഫസറും വത്തിക്കാനിലെ എഐ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രധാന പ്രഭാഷകയുമായ മരിയാന ഗ്രെബെസ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.
പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആളുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമായി ഇതിന് പരിഹാരമാകില്ലെന്നാണ് മാർപാപ്പ വിശദീകരിക്കുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തികച്ചും യുക്തിസഹമായി ചിന്തിക്കാൻ സമകാലിക സമൂഹം തയ്യാറാകണമെന്ന വലിയ ഓർമപ്പെടുത്തലാണിത്.
ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയുടെ പ്രാധാന്യം
കൃത്രിമ അൽഗരിതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും യാഥാർഥ്യങ്ങളെയും മാറ്റിമറിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത അനിവാര്യമാണെന്ന് ലിയോ പതിനാലാമൻ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. സമൂഹത്തിൽ വിഭജനം, സംഘർഷം, ഭയം, അക്രമം എന്നിവ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാറ്റ്ബോട്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ അൽഗരിതങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിൽ സുതാര്യത ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്തത് ജനുവരിയിൽ അദ്ദേഹം ശക്തമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു.
നിർമിതബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ച് വളരെ കാലമായി കത്തോലിക്ക സഭ നടത്തുന്ന പഠനങ്ങളുടെ ഒടുവിലാണ് മഗ്നിഫിക്ക ഹ്യൂമാനിറ്റാസ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 2020ൽ തന്നെ സഭ 'റോം അപ്പീൽ ഫോർ ആൻ എഐ എത്തിക്' എന്ന പേരിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻഗാമിയായ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയും ഈ വിഷയത്തിൽ സമാനമായ ആശങ്കകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൃത്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത പക്ഷം ആധുനിക ലോകത്ത് വലിയ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപകരിക്കൂ എന്നും വത്തിക്കാൻ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു.
