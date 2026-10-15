ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും നടക്കാൻ തുടങ്ങുകയും വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു; മാർപാപ്പ സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നു
രക്തപരിശോധനകളും എക്സ് റേയും അടക്കം എല്ലാവിധ പരിശോധനകളും പൂർത്തിയായതായും സാധാരണ നിലയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണെന്നും ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു.
Published : October 15, 2026 at 10:32 AM IST
റോം: ശ്വാസകോശ അർബുദ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പ സാധാരണ നിലയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും നടക്കാൻ തുടങ്ങുകയും വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 71 കാരനായ ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പ റോമിലെ ജെമെല്ലി ആശുപത്രിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 90 മിനിറ്റ് നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കാണ് വിധേയനായത്.
അർബുദം കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. രക്തപരിശോധനകളും എക്സ് റേയും അടക്കം എല്ലാവിധ പരിശോധനകളും പൂർത്തിയായതായും സാധാരണ നിലയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കുന്ന രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി.
"മാർപ്പാപ്പ ശ്വസന സംബന്ധമായ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് വിധേയനാവുകയും മുറിയിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പതിവുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാതഭക്ഷണവും ഉച്ചഭക്ഷണവും അദ്ദേഹം കഴിച്ചു," മാർപ്പാപ്പയുടെ വ്യക്തിഗത ഡോക്ടറായ ഡോ. ലൂയിജി കാർബോണും ജെമെല്ലി ആശുപത്രിയിലെ തൊറാസിക് സർജറി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. സ്റ്റെഫാനോ മാർഗരിറ്റോറയും പറഞ്ഞു.
ആരോഗ്യനില പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശ്വാസകോശ അർബുദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന 'അഡെനോകാർസിനോമ' ആണ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലത് ശ്വാസകോശത്തിലെ താഴത്തെ ഭാഗം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തു. മാർപ്പാപ്പയുടെ ശരീരത്തിലെ ചില ലിംഫ് നോഡുകളിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഈ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
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അർബുദം പടർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പരിശോധനാ ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തുടർചികിത്സ തീരുമാനിക്കുകയെന്ന് ജോർജ്ടൗണിലെ ലോംബാർഡി കോംപ്രിഹെൻസീവ് ക്യാൻസർ സെൻ്ററിലെ ശ്വാസകോശ അർബുദ വിദഗ്ധനായ ഡോ. സ്റ്റീഫൻ ലിയു പറഞ്ഞു. കീമോതെറാപ്പി, കീമോതെറാപ്പിയും ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പിയും ചേർന്നുള്ള ചികിത്സ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സ്വഭാവസവിശേഷതകളുള്ള അർബുദങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'ടാർഗെറ്റഡ് തെറാപ്പി' തുടങ്ങിയവ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. രോഗം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഡോ. ലിയു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നിരുന്നാലും അടുത്ത മാസം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് അദ്ദേഹം നടത്താനിരുന്ന സന്ദർശനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്ന് പെറു പ്രസിഡൻ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു. മാർപ്പാപ്പയുടെ രോഗനിർണയവും തുടർന്നുണ്ടാകേണ്ട രോഗമുക്തിയും ഈ സന്ദർശനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് കെയ്കോ ഫുജിമോരി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം സന്ദർശനം നീട്ടിവയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. മാർപ്പാപ്പ പെറുവിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളം മിഷനറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് പെറുവിയൻ പൗരത്വവുമുണ്ട്, അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവനുമാണെന്നും കെയ്കോ ഫുജിമോരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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