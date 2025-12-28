മ്യാൻമറിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾ; സൈനിക ഭരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
2021 ൽ സൈന്യം അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. സൈനിക സർക്കാരിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
Published : December 28, 2025 at 11:55 AM IST
യാങ്കൂൺ: സൈനിക ഭരണകൂടം നിലവില് വന്ന ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മ്യാൻമര് ജനത . രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും യുദ്ധം തുടരുന്നതിനാൽ സൈനിക സർക്കാരിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
2021 ൽ സൈന്യം അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണെന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ഓങ് സാൻ സൂകിയുടെ ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കിയാണ് സൈന്യം അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തത്.
പിന്നീട് ആരംഭിച്ച ജനകീയപ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആഭ്യന്തരയുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചതാണ് ഇന്ന് മ്യാൻമർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം. എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ജനാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള മടക്കം എന്നാണ് സൈന്യം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി വോട്ടെടുപ്പ്
മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 330 ടൗൺഷിപ്പുകളിൽ 102 എണ്ണത്തിലാണ് ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്. രണ്ടാം ഘട്ടം 2026 ജനുവരി 11 നും മൂന്നാം ഘട്ടം 2026 ജനുവരി 25 നും നടക്കും. ഫലം ജനുവരി അവസാനത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
57 പാർട്ടികൾ മത്സരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യവ്യാപകമായി ആറ് പാർട്ടികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പ്രതിരോധസേനകൾ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 65 ടൗൺഷിപ്പുകളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതും ജനാധിപത്യ പങ്കാളിത്തത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുന്നോടിയായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ യാങ്കൂണിൽ ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 27) സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയിരുന്നു. പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് പുറത്ത് സെന്യത്തെ വിന്യസിക്കുകയും റോഡുകളിൽ പട്രോളിങ് നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
സൂകിക്ക് സ്ഥാനമില്ല
80 കാരിയും മുൻ നേതാവുമായ ആങ് സാൻ സൂകിയും അവരുടെ പാർട്ടിയായ നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസിയും ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തില്ല. 27 വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് സൂകി. പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ നയം അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇവരുടെ പാർട്ടിയായ നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസിയെ 2023 ൽ പിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു.
അസിസ്റ്റൻഡ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിസണേഴ്സ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ 22,000 ത്തിലധികം ആളുകളെ തടവിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2021 ൽ സൈന്യം അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം 7,600 ലധികം സാധരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം മ്യാൻമർ തീവ്രമായ അക്രമത്തിനും ഭീഷണിക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ മേധാവി വോൾക്കർ ടർക്ക് പറഞ്ഞു. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനോ സമാധാനപരമായ ഒത്തുചേരലിനോ പോലും കഴിയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2021-ൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സീനിയർ ജനറൽ മിൻ ഓങ് ഹ്ലൈങ്ങൻ്റെ കൈവശം തന്നെ വീണ്ടും അധികാരം തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നു.
Also Read: ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി സഖ്യം;30 നേതാക്കള്ക്ക് എതിര്പ്പ്, വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ എന്സിപിയില് ആഭ്യന്തര കലഹം