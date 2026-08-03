പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ വൻ സംഘർഷം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഹസനമെന്ന് ഇന്ത്യ
പ്രാദേശിക പൊലീസിന് പുറമേ പഞ്ചാബ്, സിന്ധ് പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ചിരുന്നു
Published : August 3, 2026 at 10:04 AM IST
ലാഹോർ: അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾക്കും വ്യാപക അക്രമങ്ങൾക്കുമിടെ പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ രണ്ടാം ഘട്ട നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. കള്ളവോട്ട് ആരോപണങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിങ് ശതമാനം വളരെ കുറവായിരുന്നു.
ജമ്മു കശ്മീരിലെയും ലഡാക്കിലെയും മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഭാഗമാണെന്നും പാകിസ്ഥാൻ്റെ നിയമവിരുദ്ധ അധിനിവേശത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഹസനമാണെന്നുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. നിയമവിരുദ്ധ അധിനിവേശവും മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ ശ്രമമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് ഇന്ത്യ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. പുലർച്ചെ സൈനിക സംരക്ഷണമുള്ള വാഹനവ്യൂഹങ്ങളിലാണ് പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബൂത്തുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. പ്രാദേശിക പൊലീസിന് പുറമേ പഞ്ചാബ്, സിന്ധ് പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നിരോധിത സംഘടനയായ ജോയിൻ്റ് അവാമി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ (ജെഎഎസി) നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറിയത്. ഗുജ്റ, താരിഖാബാദ്, അപ്പർ പ്ലേറ്റ്, സെൻ്റർ പ്ലേറ്റ്, ലോവർ പ്ലേറ്റ്, സമൻ ബന്ദി, ചെഹ്ല ബന്ദി തുടങ്ങിയ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ റോഡുകൾ ഉപരോധിക്കുകയും വോട്ടെടുപ്പ് തടയുകയും ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ പരാതികൾ മാധ്യമങ്ങൾ കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രകടനക്കാർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും രംഗത്തെത്തി.
തുടരുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ
നിയമസഭയിലെ 12 സീറ്റുകളെച്ചൊല്ലി രണ്ട് മാസത്തോളമായി പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ജെഎഎസി. തങ്ങൾക്ക് താത്പര്യമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയെ അവരോധിക്കാൻ ഭരണകൂടം ഈ സീറ്റുകളിൽ തന്ത്രപരമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുവെന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം. ഒരാഴ്ച മുൻപ് നടന്ന ആദ്യ ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 37 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ജെഎഎസി വ്യക്തമാക്കി.
പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ലാഹോറിൽ റാലി നടത്തിയ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പ്രതിഷേധക്കാരെ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കടുത്ത നിരാശയാണുള്ളത്. ഇവർ പൊതുജനങ്ങളുടെ യഥാർഥ പ്രതിനിധികളല്ലെന്നും ഒരുപിടി വോട്ടുകളുമായി നിയമസഭയിൽ എത്തിയാലും ഈ സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തങ്ങളുടെ മനഃസാക്ഷിക്കെങ്കിലും അറിയാമെന്നും മുസാഫറാബാദ് നിവാസിയായ ഒമർ ബൊഖാരി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയക്കാർ പൊതുപ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ പാർട്ടി മാറുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തൻ്റെ വോട്ടിന് അർഹതയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയും കാണുന്നില്ലെന്നും ആരും ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്നും കന്നി വോട്ടറായ ഹസൻ റാസ പ്രതികരിച്ചു.
അക്രമങ്ങളെ അപലപിച്ച് നേതാക്കൾ
മേഖലയിലെ അക്രമങ്ങളെ ജംഇയ്യത്ത് ഉലമ ഇ ഇസ്ലാം ഫസൽ മേധാവി മൗലാന ഫസ്ലുർ റഹ്മാൻ അപലപിച്ചു. സർക്കാർ അക്രമത്തിൻ്റെ പാത തെരഞ്ഞെടുത്തുവെന്നും നിരായുധരായ സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തതായും അദ്ദേഹം വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. ജൂൺ ആദ്യം മുതൽ നടന്ന അക്രമങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കശ്മീരികളുടെ എണ്ണം 80 ആയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നും സമാധാനപരമായ പരിഹാരം നേടാൻ ഒരു അവസരം കൂടി നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ജെഎഎസിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു. സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം സർക്കാരും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനങ്ങളും മനസിലാക്കണമെന്നും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ആത്മാർഥമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പാകിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി (പിപിപി) സ്ഥാനാർഥിയും മേഖലയിലെ പ്രസിഡൻ്റുമായ ചൗധരി ലത്തീഫ് അക്ബർ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായതായും വെടിയേറ്റ് ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ മരിച്ചതായും പിപിപി ചെയർമാൻ ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരി പറഞ്ഞു. ആക്രമണങ്ങൾക്കും കള്ളവോട്ടിനും പിന്നിൽ ഭരണകക്ഷിയായ പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നവാസ് (പിഎംഎൽ എൻ) ആണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമം നടന്നതിന് തെളിവുകൾ നൽകിയിട്ടും പരാതികൾ പരിഗണിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് പിപിപി നേതാവും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ രാജാ പർവേസ് അഷ്റഫ് ആരോപിച്ചു. സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മേഖലയിലുടനീളമുള്ള ജെഎഎസി പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ആകെ 45 സീറ്റുകളിലേക്ക് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ജൂലൈ 27ന് മിർപൂർ ഡിവിഷനിലെ 13 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ഇതിൽ പിഎംഎൽ എൻ ഒൻപത് സീറ്റുകൾ നേടി ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ പിപിപി നാല് സീറ്റുകൾ നേടി. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മുസാഫറാബാദിലെ ഒൻപത് സീറ്റുകളിലേക്കും 12 അഭയാർഥി സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. പൂഞ്ച് ഡിവിഷനിൽ ഒൻപത് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള മൂന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഓഗസ്റ്റ് 10ന് നടക്കും.
ALSO READ: ഇറാനെതിരായ സൈനികാക്രമണം നിർത്തിവച്ച് അമേരിക്ക; കാരണം വ്യക്തമാക്കി ട്രംപ്