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16 വയസിനു താഴെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ നിരോധനം; ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ നിന്നു പാഠം പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ സന്ദർശനത്തില്‍ വമ്പൻ സ്വീകരണം ഒരുക്കി ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ

ANTHONY ALBANESE INDIA AUSTRALIA RELATIONS INDIA AUSTRALIA CEO FORUM Narendra Modi
Anthony Albanese, Narendra Modi (X@ Narendra Modi)
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By ANI

Published : July 9, 2026 at 5:42 PM IST

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Updated : July 9, 2026 at 5:47 PM IST

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മെൽബൺ: സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്താനുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ തീരുമാനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും യുവ ഉപഭോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഓസ്‌ട്രേലിയ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങളാണ് നൽകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കുട്ടികൾക്കായി സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഓൺലൈൻ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ നിന്നും സമീപനത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മെൽബണിൽ നടന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയ-ഇന്ത്യ വാർഷിക ലീഡേഴ്‌സ് സമ്മിറ്റിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി അൽബാനീസും മറ്റ് പ്രമുഖ നേതാക്കളും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ നിയന്ത്രണത്തിലും ഓൺലൈൻ സുരക്ഷയിലും, പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഓസ്‌ട്രേലിയ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടികളെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രശംസിച്ചു. വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുമായും സോഷ്യൽ മീഡിയയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ലോകത്തിന് തന്നെ ഏറെ പ്രചോദനകരമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയാൻ പ്രമുഖ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കർശനമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൊന്നുമായാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ദ്രോഹങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ANTHONY ALBANESE INDIA AUSTRALIA RELATIONS INDIA AUSTRALIA CEO FORUM Narendra Modi
PM Modi's address to Indian diaspora in Melbourne (X.com)

സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണമെന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമേറുന്നത്. കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഇന്ത്യയിലും സജീവമാണ്. അടുത്തിടെ 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നത് നിരോധിക്കാൻ കർണാടക സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സമാനമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശും ആലോചിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മാതൃക ഇന്ത്യയും ഗൗരവമായി കാണുന്നു എന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

അതേസമയം, ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വരവേറ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ. 30,000ലധികം ഇന്ത്യക്കാരാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒത്തുചേരൽ കൂടിയാണിത്.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഒരു മികച്ച നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലും അഭിമാനത്തിലുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ശിവാജിയുടെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ നാടകം അവതരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഇനിയും നിരവധി ഇന്ത്യൻ നേതാക്കൾ സന്ദർശനത്തിന് എത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് പ്രവാസികളിൽ ഒരാളായ മദൻ പാൽസുലെ പറഞ്ഞു.

ഇന്തോനേഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയത്. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ വിജയകരമായ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മെൽബണിൽ വിമാനമിറങ്ങിയത്. ഇന്ത്യൻ സമൂഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഗംഭീര സ്വീകരണമാണ് ഒരുക്കിയത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന വിവിധ കലാപരിപാടികളും സ്വീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്നു.

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ഓസ്ട്രേലിയൻ-ഇന്ത്യ ഓർക്കസ്ട്ര അവതരിപ്പിച്ച മാ തുഝേ സലാം എന്ന സംഗീത ശിൽപം ശ്രദ്ധേയമായി. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ പങ്കുവച്ചു. സംഗീതം ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഈ പ്രകടനം മനോഹരമായി കാണിച്ചുതരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഓർക്കസ്ട്രയിലെ ഓരോ അംഗത്തെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ അതിന് ലഭിക്കുന്ന ആഗോള സ്വീകാര്യതയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നരേന്ദ്ര മോദി ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി ആൽബനീസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഊർജ്ജം, കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനം, ആണവോർജ്ജം, നിർണായക ധാതുക്കൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച നടത്തി. ഇത് ഇന്ത്യ-ഓസ്‌ട്രേലിയ സമഗ്ര തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തെ ഗണ്യമായി വികസിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സമാധാനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും നിർണായക പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ട്. വ്യാപാര കരാറുകൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിലൂടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തും വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റവും ഗവേഷണ മേഖലയിലെ സംയുക്ത പദ്ധതികളും ഇരു നേതാക്കളുടെയും ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിക്കും. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പരിപാടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സന്ദർശനത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടമായി പ്രധാനമന്ത്രി ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് തിരിക്കും.

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Last Updated : July 9, 2026 at 5:47 PM IST

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