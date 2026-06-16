ETV Bharat / international

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സ്ലൊവാക്യയുടെ പരമോന്നത ദേശീയ ബഹുമതി

ബ്രാട്ടിസ്‌ലാവയിൽ വച്ച് പരമോന്നത ബഹുമതി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി

THE ORDER OF THE WHITE DOUBLE CROSS PM MODI MODI IN SLOVAKIA EAM JAISHANKAR
നരേന്ദ്രമോദി സ്ലോവാക്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് പീറ്റർ പെല്ലെഗ്രിനിയില്‍ നിന്ന് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 11:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബ്രാട്ടിസ്‌ലാവ: സ്ലൊവാക്യയുടെ പരമോന്നത ദേശീയ ബഹുമതിയായ 'ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദി വൈറ്റ് ഡബിൾ ക്രോസ്' (ഒന്നാം ക്ലാസ്) പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്ലൊവാക്യയുടെ വിദേശനയങ്ങൾക്കും രാജ്യാന്തര നിലപാടുകൾക്കും നൽകിയ പിന്തുണയും പരിഗണിച്ചാണ് പുരസ്കാരം. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുപ്പത്തിമൂന്നാമത് രാജ്യാന്തര ബഹുമതിയാണിത്. ബ്രാട്ടിസ്‌ലാവയിൽ നടന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ സ്ലൊവാക്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് പീറ്റർ പെല്ലെഗ്രിനി പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു.

ബ്രാട്ടിസ്‌ലാവയിൽ വച്ച് പരമോന്നത ബഹുമതി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു. ഈ അംഗീകാരത്തിന് സ്ലൊവാക്യൻ സർക്കാരിനോടും ജനങ്ങളോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും ഇത് ഇന്ത്യയിലെ 140 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയും സ്ലൊവാക്യയും തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായ സൗഹൃദത്തിനായി ഈ പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയിലെയും സ്ലൊവാക്യയിലെയും ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും തെളിവാണ് ഈ പുരസ്കാരമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേക സൗഹൃദം തുടർന്നും വളർത്താൻ വരും തലമുറകൾക്ക് ഈ അംഗീകാരം പ്രചോദനമാകുമെന്നും മന്ത്രാലയം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സ്ലൊവാക്യയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതി ലഭിച്ചത് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലും യൂറോപ്പുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടലുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃപാടവത്തിൻ്റെ തെളിവാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. ഈ അംഗീകാരവും ചരിത്രപരമായ സന്ദർശനവും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന് പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിൽ കുറിച്ചു. വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് സ്ലൊവാക്യ നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിവിലിയൻ, സൈനിക ബഹുമതിയാണ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദി വൈറ്റ് ഡബിൾ ക്രോസ്.

ചരിത്രപരമായ സന്ദർശനം
ഒരാഴ്ച നീളുന്ന യൂറോപ്പ് സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ബ്രാട്ടിസ്‌ലാവയിൽ എത്തിയത്. ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ലൊവാക്യ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയും സ്ലൊവാക്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സമഗ്ര പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. കുടിയേറ്റം, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി 11 കരാറുകളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചു. യൂറോപ്പുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഈ സന്ദർശനം. സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യ മേഖലകളിലെ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്ലൊവാക്യൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ ബ്രാട്ടിസ്‌ലാവയിലെ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വാരാണസിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രദർശനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു. കലയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിനും ആളുകളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അടുത്തിടെ വാരാണസി സന്ദർശിച്ച സ്ലൊവാക്യൻ കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദർശനം പ്രസിഡൻ്റ് പീറ്റർ പെല്ലെഗ്രിനിക്കൊപ്പം കണ്ടതായി അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. പ്രസിഡൻ്റ് പീറ്റർ പെല്ലെഗ്രിനിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച മികച്ച അനുഭവമായിരുന്നെന്നും മുൻപ് നടത്തിയ സുപ്രധാന ചർച്ചകൾ തുടരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: അമേരിക്ക-ഇറാൻ സമാധാന കരാർ; ഇസ്രയേലിൽ നെതന്യാഹുവിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
SLOVAKIA HIGHEST HONOUR
ORDER OF THE WHITE DOUBLE CROSS
INDIA SLOVAKIA RELATIONS
PM MODI SLOVAKIA AWARD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.