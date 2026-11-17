'സമാധാന അന്തരീക്ഷമാണ് ലോകത്തിന് ആവശ്യം'; ഇന്ത്യ-ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിൽ മോദി
ഫിലീപ്പീന്സില് ഇന്ത്യ-ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.
Published : November 17, 2026 at 12:18 PM IST
മനില: ഏതാനും വര്ഷങ്ങളായി ലോകം നിരവധി വെല്ലുവിളികള് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സമാധാനവും സ്ഥിരതയുമുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫിലീപ്പീന്സില് ഇന്ത്യ-ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കവേയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
ആക്ട് ഈസ്റ്റ് പോളിസി ഇന്ത്യ-ആസിയാൻ ബന്ധത്തിന് പുതിയ ഊർജ്ജവും ആഴവും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗവും ഇന്ത്യയിലും ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളിലുമാണ്. മത്സരത്തിലൂടെയല്ല മറിച്ച് സഹകരണത്തിലൂടെ വേണം നമ്മുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കാൻ. ഇന്ത്യയുടെ വികസനവും ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയും തമ്മിൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് താന് വിശ്വാസിക്കുന്നതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ സമാധാനത്തിനായി ഒരു പുതിയ ദിശ നാം ഒരുമിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
Sharing my remarks at the 23rd ASEAN-India Summit in Manila. https://t.co/XDyIFZ56N1— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2026
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ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഐക്യത്തോടും കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമാണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യും. ഈ കൂടിക്കാഴ്ച തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കും. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖല കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉച്ചകോടിയില് പറഞ്ഞു.
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