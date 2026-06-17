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നീണ്ട ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം മോദി-ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്‌ച; ഹസ്‌തദാനവും ഹ്രസ്വ സംഭാഷണവും മാത്രം, ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇന്ന്

മോദി-ട്രംപ് ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇന്ന്. ജി7 ഉച്ചകോടിക്കെത്തിയ ഇരുവരും ഇന്നലെ ഹ്രസ്വ ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സ്ഥിതി, ഹോര്‍മുസ്‌ കടലിടുക്ക് വിഷയം, വ്യാപാര കരാർ എന്നിവയില്‍ നിര്‍ണായക ചര്‍ച്ച ഇന്നുണ്ടായേക്കും.

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PM Narendra Modi and Donald Trump. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 7:21 AM IST

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ഇവിയന്‍ (ഫ്രാന്‍സ്): ഇന്ത്യ-യുഎസ് നയതന്ത്ര ബന്ധത്തില്‍ വിള്ളല്‍ വീഴ്‌ത്തിയ സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ഫ്രാന്‍സിലെ ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടെയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെയും നിര്‍ണായക ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇന്ന് (ജൂണ്‍ 07). കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ നിലവിലെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സ്ഥിതി, ഹോര്‍മുസ്‌ കടലിടുക്ക് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങള്‍, അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതി, ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ചയുണ്ടാകുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഇരുനേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ മാസങ്ങള്‍ നീണ്ട ഇടവേളകള്‍ക്ക് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടിയ ഇരുവരും ഹസ്‌തദാനം നല്‍കുകയും ഹ്രസ്വ സംഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ക്കിടയില്‍ ഊർജ മേഖലയിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിര്‍ണായക തീരുമാനങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ദീർഘകാല ഊർജ പങ്കാളിത്തം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും താത്‌പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന സൂചനകളാണിപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്നത്. ഇന്ത്യ- യുഎസ് കരാറിനെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

ഒരു വർഷത്തെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇടക്കാല വ്യാപാര കരാറിൽ എത്തിയിരുന്നു. നിർദ്ദിഷ്‌ട ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ യോഗം വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ അസ്ഥിരത ആഗോള ഊർജ വിപണികളെയും സമുദ്ര വ്യാപാരത്തെയും ബാധിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനാൽ ഇരുവരുടെയും ചര്‍ച്ച ഏറെ നിര്‍ണായകമാണ്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കപ്പൽ പാതകളിെലാന്നാണ് ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക്. ആഗോള എണ്ണ, വാതക വിതരണത്തിന്‍റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇതുവഴിയാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി7 ഉച്ചകോടിയില്‍ സംസാരിക്കവേ ഹോർമുസ് വഴിയുള്ള വ്യാപാരത്തിലെ തടസങ്ങളുടെ ആഘാതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തുറന്നുകാട്ടി. മാത്രമല്ല പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ സമാധാനം പുലരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട മോദി സംഘർഷത്തിന്‍റെ മാനുഷികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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ആഗോള സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം അത് നയതന്ത്രം, അന്താരാഷ്‌ട്ര സഹകരണം എന്നിവയിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. നാവികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും പ്രധാനമന്ത്രി അടിവരയിട്ടു. ജലപാതയിലൂടെ രാജ്യങ്ങളെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാവികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കൽ നമ്മുടെ കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കടൽ മാർഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതയിടങ്ങളായി തുടരണമെന്നും നാവികർക്ക് ഭയമില്ലാതെ അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയണമെന്നും നാം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇറാനിയൻ എണ്ണ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ഉപരോധം ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് പലാവു പതാകയുള്ള ഒരു ബഹുരാഷ്‌ട്ര എണ്ണ ടാങ്കർ യുഎസ് സൈന്യം ആക്രമിച്ചു. അതില്‍ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ സംഭവത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഈ പരാമർശം. സമുദ്ര മാർഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉയർന്നുവരുന്ന ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനും അന്താരാഷ്‌ട്ര പങ്കാളികളുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു.

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MODI AND TRUMP BILATERAL FIRST MEET
G7 SUMMIT
G7 SUMMIT AT FRANCE
NARENDRA MODI
MODI AND TRUMP BILATERAL MEET AT G7

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