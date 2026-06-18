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റഷ്യ-യുക്രെയ്‌ന്‍ യുദ്ധം; 'അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അത് പ്രയാസമാണ്'; ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചയില്‍ ട്രംപ്

ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ച നടത്തി ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുഎസ്‌ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും. റഷ്യ-യുക്രെയ്‌ന്‍ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ്.

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PM Narendra modi with Donald Trump. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 18, 2026 at 7:31 AM IST

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എവിയൻ (ഫ്രാൻസ്): റഷ്യ-യുക്രെയ്‌ന്‍ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്ന് യുഎസ്‌ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി യുക്രെയ്‌ന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് വോളോഡിമിര്‍ സെലന്‍സ്‌കിയും റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് വ്‌ളാഡിമിര്‍ പുടിനുമായി താന്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫ്രാന്‍സിലെ ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടയില്‍ മോദിയുമായുണ്ടായ ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചക്കിടെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. യുക്രെയ്‌ന്‍ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കൂമോയെന്ന് മോദി ട്രംപിനോട് ചോദിച്ചു. എളുപ്പമാണ് എന്നാല്‍ മോസ്‌കോയും കീവും തമിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സങ്കീര്‍ണമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ട്രംപ് എട്ട് യുദ്ധങ്ങള്‍ താന്‍ അവസാനിപ്പിച്ചൂവെന്നും ആവര്‍ത്തിച്ചു.

'പ്രസിഡന്‍റ് സെലൻസ്‌കിയുമായും പ്രസിഡന്‍റ് പുടിനുമായും ഞാൻ ചർച്ചകൾ നടത്തി. അതൊരു അവസാനം കാണാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ എട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു, നിങ്ങളോട് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇത് എളുപ്പമുള്ള ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി, പക്ഷേ അവർ പരസ്‌പരം അധികം ഒരു ധാരണയില്‍ എത്തുന്നില്ല. അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു."

റഷ്യയിൽ വീണ്ടും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ട്രംപ് വാഷിങ്ടണ്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തലുകള്‍ തുടരുകയാണെന്നും ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളെ ആഗോള ഊർജ വിപണികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എണ്ണ വില എത്രത്തോളം കുറയുമെന്നാണ് തങ്ങള്‍ നോക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും ഇടിയുകയാണ്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ നാല് മാസം മുമ്പുള്ള വിലയിലേക്ക് അത് എത്തുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

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നേരത്തെ ജി7 നേതാക്കള്‍ യുക്രെയ്‌നിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍, സൈനിക ശേഷി എന്നിവ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ലൈസന്‍സുകള്‍ നല്‍കാനും അതോടൊപ്പം റഷ്യൻ എണ്ണ, വാതക മേഖലകൾക്കെതിരായ ഉപരോധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചു. അതേസമയം സമീപ മാസങ്ങളിലായി യുക്രെയ്‌ന്‍ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെയും നേതാക്കള്‍ അഭിനന്ദിച്ചു. ശൈത്യകാലം വരാനിരിക്കെ യുക്രെയ്‌നിന് കൂടുതല്‍ പിന്തുണ നല്‍കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാല്‍ സഹായിക്കും: നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം രാജ്യത്തിന് അമേരിക്കന്‍ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. രാജ്യം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം നേരിട്ടാല്‍ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ മുന്നിലുണ്ടാകും. യുഎസും ഇന്ത്യയും തമ്മില്‍ മികച്ച ബന്ധമാണുള്ളത്. തങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ യാതൊരു കരാറുകളുമില്ല. പക്ഷേ അവര്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാല്‍ ഞങ്ങള്‍ കൂടെയുണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ചും മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരുകയാണെങ്കില്‍. അതേസമയം ഭരിക്കുന്ന മറ്റ് നേതാക്കളാണെങ്കില്‍ അക്കാര്യത്തില്‍ എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാനാകില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ട്രംപ് താന്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വ്യാപാര-ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ തുടരവേ 16 മാസങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറമാണ് ഇരുനേതാക്കളും തമ്മില്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുന്നത്. നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിലുള്ള വിള്ളലുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈയൊരു പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിര്‍ണായകമാണ് ഈയൊരു കൂടിക്കാഴ്‌ച.

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TAGGED:

RUSSIA UKRAINE CONFLICT
PUTIN ZELENSKYY
G7 SUMMIT
PM NARENDRA MODI
MODI AND TRUMP BILATERAL DISCUSSION

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