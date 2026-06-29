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ഇന്ത്യ-സീഷെല്‍സ് ബന്ധം ശക്തം; ആരോഗ്യം, പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശം അടക്കം നിരവധി കരാറുകള്‍

സീഷെല്‍സിന് ആറ് ആംബുലന്‍സുകള്‍ കൈമാറി ഇന്ത്യ. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് പിന്നാലെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ നിരവധി കരാറുകളിലും ഒപ്പിട്ടു.

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PM Narendra Modi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 9:03 AM IST

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വിക്‌ടോറിയ: ഇന്ത്യയും സീഷെൽസും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു. ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി സീഷെല്‍സിന് ആറ് ആംബുലന്‍സുകള്‍ കൈമാറി. പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇനി സർക്കാരിന് ഒരു ഫാസ്റ്റ് പട്രോൾ വെസൽ, 10 യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങള്‍ 5 സെറ്റ് ലേസർ റേഡിയൽ ക്ലാസ് ബോട്ടുകള്‍ എന്നിവയും കൈമാറും.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി സീഷെല്‍സ് സന്ദര്‍ശിച്ചതിന് പിന്നാലെ 500 മെട്രിക് ടൺ അരിയും 8,500 മെട്രിക് ടൺ സിമന്‍റും കൈമാറിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് പിന്നാലെ സീഷെൽസ് നേരിടുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചാണിപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ മുറുകുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധി കാരണമാണ് സീഷെല്‍സിന് ഇത്രയേറെ പ്രതിസന്ധികള്‍ തരണം ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സീഷെല്‍സിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യയും സീഷെൽസും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്‍റെ 50 വർഷത്തെ സ്‌മാരക ലോഗോയും അദ്ദേഹം പ്രകാശനം ചെയ്‌തു. പ്രൊഫഷണൽ, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള വെർച്വൽ തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങും നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധം, സമുദ്ര സുരക്ഷ, ഡിജിറ്റല്‍ പേയ്‌മെന്‍റ്, ബഹിരാകാശം, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലയില്‍ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കാനും തീരുമാനമായി. സുഷമ സ്വരാജ്‌ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിന്‍ സര്‍വീസും സീഷെല്‍സ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരണയിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ഒപ്പുവച്ചു. നാഷണൽ പേയ്‌മെന്‍റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (NPCI) ഇന്‍റര്‍നാഷണൽ പേയ്‌മെന്‍റ്സ് ലിമിറ്റഡും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് സീഷെൽസും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി ഒപ്പിട്ടു.

ജനൗഷധി പദ്ധതി പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സീഷെൽസിലേക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ജനറിക് മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ സപ്ലൈകളും കയറ്റുമതി ചെയ്യും. 2026-2031ലെ കാർഷിക ഗവേഷണ, വിദ്യാഭ്യാസ സഹകരണത്തിനും വർക്ക് പ്ലാനിനുമായി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് (ICAR), റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് സീഷെൽസ്, മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫിഷറീസ്, കൃഷി ആന്‍ഡ് ബ്ലൂ എക്കണോമീ എന്നിവയ്‌ക്ക് കൂടുതല്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കാനും വര്‍ക്ക് പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കാനും തയ്യാറായി.

ഇന്ത്യയും സീഷെൽസും തമ്മിലുള്ള എക്‌സ്‌ട്രാഡിഷൻ ഉടമ്പടിയിലും ഒപ്പുവച്ചു. രാജ്യാന്തര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിലും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയില്‍ പ്രതികളെ കൈമാറുന്നതിനുള്ള നിയമം, ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഉടമ്പടിയുടെ ലക്ഷ്യം. സീഷെൽസ് റിപ്പബ്ലിക്കിന്‍റെ ഗതാഗത, തുറമുഖ, സിവിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയവും ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്‍റെ തുറമുഖ, ഷിപ്പിങ്, ജലപാത മന്ത്രാലയവും തമ്മിലും ധാരണയായി.

സീഷെൽസിന്‍റെ പതാക വാഹിനി കപ്പലുകളില്‍ സേവനത്തിനായി നാവികരുടെ പരിശീലനവും സർട്ടിഫിക്കേഷനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണാപത്രത്തിലും ഒപ്പിട്ടു. സീഷെൽസ് പതാകയുള്ള കപ്പലുകളിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നതിനും അംഗീകാരം നൽകുന്നതിന് ഈ ധാരണാപത്രം സഹായിക്കുന്നു. സീഷെൽസ് സർക്കാരും ഇന്ത്യാ എക്സ്പോർട്ട്-ഇംപോർട്ട് ബാങ്കും തമ്മിലുള്ള അംബ്രല്ല ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കരാറുമുണ്ടാക്കി.

സീഷെൽസിലെ മുൻഗണനാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വികസന സംരംഭങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രസിഡന്‍റ് ഹെർമിനിയുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജിന് (SEP) കീഴിലുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണത്തിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഉറപ്പാക്കി.

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PM NARENDRA MODI
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ഇന്ത്യ സീഷെല്‍സ് ബന്ധം
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