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ആക്രമണമുണ്ടായാല്‍ ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കാന്‍ യുഎസ് ഉണ്ടാകും; മോദിയുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനം വളരെ വലുതെന്നും ട്രംപ്

ഫ്രാൻസിലെ എവിയാൻ-ലെ-ബെയ്ൻസിൽ നടക്കുന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിൽ നടന്ന നിർണായകമായ ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെയാണ് ട്രംപിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം.

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M MODI TRUMP MEET (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 8:31 PM IST

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വിയാൻ-ലെ-ബെയ്ൻസ്: ഇന്ത്യക്കെതിരേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്രമണമുണ്ടായാല്‍ ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കാന്‍ യുഎസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഔപചാരിക പ്രതിരോധ കരാറില്ലെങ്കിലും, പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ യുഎസ് ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഫ്രാൻസിലെ എവിയാൻ-ലെ-ബെയ്ൻസിൽ നടക്കുന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിൽ നടന്ന നിർണായകമായ ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെയാണ് ട്രംപിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം.

ഇന്ത്യക്ക് നേരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്രമണമുണ്ടായാൽ രാജ്യം കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന ശക്തമായ പ്രതിരോധ ഉറപ്പാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നൽകി. ഇന്ത്യ അമേരിക്കയിൽ വൻതോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് അവിടെ ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പുതിയ വ്യാപാര കരാറുകൾക്കായുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. ആഗോളതലത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ടെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി നയിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനം വളരെ വലുതായിരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും നാവിക ഗതാഗത സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംസാരിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ സമുദ്രങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ സുരക്ഷ തങ്ങൾക്ക് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ നാവികരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുമെന്നാണ് താൻ കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ റഷ്യയുടെ മേൽ കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണവില ഗണ്യമായി കുറയുന്നുണ്ടെന്നും ഇറാന്‍റെ ആണവായുധ മോഹങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ പുതിയ നീക്കങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു.

റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രതിസന്ധി എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ജി7 ഉച്ചകോടി പുരോഗമിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പ്രാഥമിക സമാധാന ധാരണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇറാന്‍റെ ആണവ പദ്ധതികളും പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും യൂറോപ്യൻ നേതാക്കൾ ട്രംപുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം, റഷ്യൻ ആക്രമണം നേരിടുന്ന യുക്രെയ്ന് കൂടുതൽ പാശ്ചാത്യ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിയും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

റഷ്യക്കുമേൽ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ശക്തമാക്കാനും യുക്രെയ്ന് സൈനിക സഹായം നൽകാനും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ ബ്രസീൽ, കെനിയ, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളും ഖത്തർ, യുഎഇ, ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളും ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രത്യേക സെഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത മറികടക്കാൻ വിനിമയ നിരക്ക് നയങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ ഏജൻസിയുടെ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ശേഖരം സൂക്ഷിക്കാൻ ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും ജി7 നേതാക്കൾ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

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