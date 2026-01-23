പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ബ്രസീല് പ്രസിഡന്റ് ലുലയും ചര്ച്ച നടത്തി, ആഗോള തെക്കിന്റെ താത്പര്യ സംരക്ഷണം മുഖ്യവിഷയം
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കരുത്തുറ്റതാക്കാന് തങ്ങള് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് ഇരുനേതാക്കളും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
Published : January 23, 2026 at 9:52 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബ്രസീലിയന് പ്രസിഡന്റ് ലുല ഇനേഷ്യോ ലുല ഡിസില്വയുമായി ടെലിഫോണില് സംസാരിച്ചു. ആഗോള തെക്കിന്റെ പങ്കാളിത്ത താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതല് ശക്തമാക്കുമെന്ന ഉറപ്പും ഇരു രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും പരസ്പരം നല്കി.
ബ്രസീല് പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഫോണില് വിളിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്ത് വിട്ട വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെലിഫോണ് സംഭാഷണത്തില് ഇരു രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും പൊതു വെല്ലുവിളികള് നേരിടാന് പരിഷ്ക്കരിച്ച ബഹുരാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തം വേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ-ബ്രസീല് തന്ത്രപരമായ ബന്ധം കരുത്തുറ്റതാക്കാന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ടെലിഫോണ് ചര്ച്ചയില് നേതാക്കള് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പുതിയ വര്ഷം ബന്ധം പുത്തന് ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കും.
അടുത്തമാസം ന്യൂഡല്ഹിയില് നടക്കുന്ന എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുക്കാനുള്ള തന്റെ അതീവ താത്പര്യവും ലുല വ്യക്തമാക്കി. ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ടെലിഫോണ് സംഭാഷണം നാല്പ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നീണ്ടു. അടുത്തമാസം 19 മുതല് 21 വരെ നീളുന്ന ലുലയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശന വേളയിലെ ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചര്ച്ച ചെയ്തതായി ബ്രസീലിയന് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.
Glad to speak with President Lula. We reviewed the strong momentum in the India-Brazil Strategic Partnership, which is poised to scale new heights in the year ahead. Our close cooperation is vital for advancing the shared interests of the Global South. I look forward to welcoming…— Narendra Modi (@narendramodi) January 22, 2026
പ്രതിരോധം, വാണിജ്യം, ആരോഗ്യം, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികത, ഊര്ജ്ജം, ജൈവ ഇന്ധനം, അപൂര്വ ധാതുക്കള്, അപൂര്വ മണ്ണ് തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളില് സഹകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഇരുവരും സംസാരിച്ചു. തന്ത്രപരവും സാമ്പത്തികവുമായ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തും.
ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന ബ്രസീലിയന് പ്രസിഡന്റിനെ സ്വീകരിക്കാന് താന് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ലുലയോട് സംസാരിച്ചതിന്റെ സന്തോഷവും പ്രധാനമന്ത്രി എക്സില് പങ്കുവച്ചു.
ആഗോള തെക്കിന്റെ പങ്കാളിത്ത താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്നതില് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്നും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ബ്രസീലിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും വച്ച് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയും ഇരു നേതാക്കളും അനുസ്മരിച്ചു. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തില് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളില് നിര്ണായക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാനും സാധിച്ചതില് നേതാക്കള് സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.
അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് നയിക്കുന്ന ഗാസ ബോര്ഡ് ഓഫ് പീസ് നിലവില് വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇരുനേതാക്കളും ഫോണില് സംസാരിച്ചതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതില് പല രാജ്യങ്ങളും അംഗങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞു. ബ്രിക്സ് അംഗങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ട്രംപ് ബോര്ഡ് ഓഫ് പീസിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ബ്രിക്സിനോട് ട്രംപ് എന്നും എതിര്പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ബ്രസീലും ഇനിയും ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ലോകത്തെ മൊത്തം ഭരിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ നീക്കത്തെ വിമര്ശിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലുല രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.