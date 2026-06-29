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പീസ് പാര്‍ക്കിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയില്‍ ആദരമര്‍പ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, സീഷെല്‍സിലെ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി

മോദിക്ക് പ്രസിഡന്‍റ് ഹെര്‍മിനി ഗാര്‍ഡിയന്‍ ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ഹൊറൈസണ്‍ പുരസ്‌കാരം നല്‍കി ആദരിച്ചു

Seychelles visit of modi Indian diaspora in Seychelles Peace Park Sri Navasakthi Vinayagar Temple
പീസ് പാര്‍ക്കിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയില്‍ ആദരമര്‍പ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി (PM X account)
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By PTI

Published : June 29, 2026 at 1:49 PM IST

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വിക്‌ടോറിയ(സീഷെല്‍സ്): സീഷെല്‍ സന്ദര്‍ശനം തുടരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പീസ് പാര്‍ക്കില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന രാഷ്‌ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമയില്‍ ആദരമര്‍പ്പിച്ചു. അവിടുത്തെ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹവുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുകയും ചെയ്‌തു.

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ഗാന്ധിജിയോടുള്ള ആദര സൂചകമായാണ് സീഷെല്‍സ് അധികൃതര്‍ പീസ് പാര്‍ക്കില്‍ ഗാന്ധി പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോദി അവിടെയെത്തി പ്രതിമയില്‍ പുഷ്‌പാര്‍ച്ചന നടത്തി. ബാപ്പുവിന്‍റെ ആശയങ്ങള്‍ തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പിന്നീട് മോദി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. ഇത് തലമുറകളിലേക്ക് പടരുന്നതും സമാധാനം, നീതി, മാനുഷിക അന്തസ് എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യനെ യോജിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. അവിടെ കുട്ടികളുമായി മോദി സംവദിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഒരു ഗായകന്‍റെ പാട്ടും മോദി ശ്രവിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ വംശജര്‍ മോദിയെ ഇന്ത്യന്‍ പതാക വീശിയാണ് ആദരിച്ചത്.

ശ്രീ നവശക്തി വിനായക ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനത്തിന് ശേഷമാണ് മോദി പീസ് പാര്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിച്ചത്. ഇത്തരത്തില്‍ ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന സീഷെല്‍സിലെ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിന് അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തിന്‍റെ വിവിധ ആശയങ്ങള്‍ക്ക് ഇത്തരത്തില്‍ ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യാക്കാരെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്‍ വിനായകന്‍ കരുത്തും ബുദ്ധിയും അറിവും നല്‍കി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെയെന്നും മോദി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

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നേരത്തെ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിന്‍റെ പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. വിക്‌ടോറിയയില്‍ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം അവരുമൊത്ത് ചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ശനിയാഴ്‌ചയാണ് മോദി സീഷെല്‍സിലെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സീഷെല്‍സ് പ്രസിഡന്‍റ് പാട്രിക് ഹെര്‍മിനിയുമായി അ്ദേഹം നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച നടത്തി. സീഷെല്‍സിന്‍റെ ദേശീയ ദിനത്തിന്‍റെ സുവര്‍ണ ജൂബിലി ആഘോഷവേളയില്‍ പ്രത്യേക അതിഥിയായി മോദിയെ ആദരിച്ചു.

ഇന്ത്യയും സീഷെല്‍സും തമ്മില്‍ അന്‍പത് വര്‍ഷത്തിലേറെയായി നയതന്ത്രബന്ധമുണ്ട്. പ്രത്യേക ആഘോഷ വേളയില്‍ മോദിക്ക് പ്രസിഡന്‍റ് ഹെര്‍മിനി ഗാര്‍ഡിയന്‍ ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ഹൊറൈസണ്‍ പുരസ്‌കാരം നല്‍കി ആദരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അസം റെജിമെന്‍റും ഇന്ത്യന്‍ നാവിക സേനയും സീഷെല്‍സിന്‍റെ ദേശീയദിനാഘോഷങ്ങളില്‍ സൈനികാഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയും സീഷെല്‍സും തമ്മില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന സൗഹൃദത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാടുകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സീഷെല്‍സിലും യുപിഐ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോദി ഒപ്പ് വച്ചിരുന്നു. ജന്‍ ഔഷധി അടക്കമുള്ള മറ്റ് ചില സുപ്രധാന കരാറുകളിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പ് വച്ചു.

TAGGED:

SEYCHELLES VISIT OF MODI
INDIAN DIASPORA IN SEYCHELLES
PEACE PARK
SRI NAVASAKTHI VINAYAGAR TEMPLE
MODI PAYS TRIBUTE TO GANDHIJI

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