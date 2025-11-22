ETV Bharat / international

"ഇന്ത്യയുടെ നട്ടെല്ല് പ്രവാസികള്‍", ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സംരംഭകരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി മോദി

സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ബന്ധം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ 1.7 ദശലക്ഷത്തിലധികം ശക്തരായ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ സംഭാവനകളേയും മോദി അഭിനന്ദിച്ചു

G20 LEADERS SUMMIT 2025 PM MODI IN JOHANNESBURG PM MODI INTERACTED WITH INDIAN TECH INDIA AFRICA RELATION
PM Modi met with Indian origin tech entrepreneurs on the sidelines of G20 summit in Johannesburg, South Africa (X@narendramodi)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 22, 2025 at 12:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ജോഹന്നാസ്ബർഗ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യക്കാരായ ടെക് സംരംഭകരുമായും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ വച്ച് ജി 20 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് മോദി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ടെക് സംരംഭകരുമായി "ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം" നടത്തിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ഫിൻടെക്, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതായും മോദി പറഞ്ഞു. "ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനും നമ്മുടെ ജനങ്ങളുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനും ഇന്ത്യക്കാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബനീസുമായും മോദി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, നിർണായക ധാതുക്കൾ, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിലെ പുരോഗതികളെക്കുറിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്‌തു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാസ്‌പേഴ്‌സ് ചെയർമാനുമായും സിഇഒയുമായും പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിവിധ കമ്മ്യൂണിറ്റി സംഘടനകളുമായി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുമായും പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. "യോഗ, ആയുർവേദം ഉൾപ്പെടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്‌കാരത്തിൻ്റെ ജനപ്രീതി വർധിപ്പിക്കാനും അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള ഒരു 'പാലം' ആയിട്ടാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

"ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ബന്ധം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ 1.7 ദശലക്ഷത്തിലധികം ശക്തരായ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ സംഭാവനകളേയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു," വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടേയും നെൽസൺ മണ്ടേലയുടേയും പൈതൃകവുമായി യുവജനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച ഇവരുടെ ശ്രമങ്ങളെ മോദി പ്രശംസിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന ഭാരത് കോ ജാനിയെ (ഇന്ത്യയെ അറിയുക) ക്വിസിലെ വിജയികളുമായും മോദി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. ഈ ക്വിസ് "നമ്മുടെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം, സംസ്‌കാരം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു" പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമം, 2023 ൽ മോദി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുള്ളപ്പോഴാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ജി 20 ൽ അംഗമായത്.

ALSO READ: "മംദാനിക്ക് അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, ഞങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും", മലക്കം മറിഞ്ഞ് ട്രംപ്

TAGGED:

G20 LEADERS SUMMIT 2025
PM MODI IN JOHANNESBURG
INDIAN TECH ENTREPRENEURS
INDIA SOUTH AFRICA RELATION
PM MODI IN JOHANNESBURG G20

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.