"ഇന്ത്യയുടെ നട്ടെല്ല് പ്രവാസികള്", ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സംരംഭകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മോദി
Published : November 22, 2025 at 12:19 PM IST
ജോഹന്നാസ്ബർഗ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യക്കാരായ ടെക് സംരംഭകരുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ വച്ച് ജി 20 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ടെക് സംരംഭകരുമായി "ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം" നടത്തിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഫിൻടെക്, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതായും മോദി പറഞ്ഞു. "ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനും നമ്മുടെ ജനങ്ങളുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനും ഇന്ത്യക്കാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Had a fruitful interaction with Indian origin tech entrepreneurs in Johannesburg. They talked about the work they are doing in sectors such as FinTech, social media platforms, agriculture, education, healthcare, medical devices and more. Called upon them to deepen their… pic.twitter.com/gRqwIxxxfC— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2025
ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബനീസുമായും മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, നിർണായക ധാതുക്കൾ, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിലെ പുരോഗതികളെക്കുറിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാസ്പേഴ്സ് ചെയർമാനുമായും സിഇഒയുമായും പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു.
വിവിധ കമ്മ്യൂണിറ്റി സംഘടനകളുമായി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുമായും പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. "യോഗ, ആയുർവേദം ഉൾപ്പെടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ജനപ്രീതി വർധിപ്പിക്കാനും അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള ഒരു 'പാലം' ആയിട്ടാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
While interacting with the Indian community in South Africa, received a Kalash from the Chinmaya Mission, consisting of Shree Anna or millets from India as well as South Africa. This will be placed in the Annapoorna Devi Temple in Durban. pic.twitter.com/GSUSYG8CFQ— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2025
"ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ബന്ധം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ 1.7 ദശലക്ഷത്തിലധികം ശക്തരായ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ സംഭാവനകളേയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു," വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ എക്സിൽ കുറിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടേയും നെൽസൺ മണ്ടേലയുടേയും പൈതൃകവുമായി യുവജനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച ഇവരുടെ ശ്രമങ്ങളെ മോദി പ്രശംസിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Interacted with members of the Indian community based in South Africa who are actively working with different community organisations. They shared their experiences on various issues and were very appreciative of India’s strides across different fields. Urged them to keep up the… pic.twitter.com/yGv9Z6tmnp— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2025
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന ഭാരത് കോ ജാനിയെ (ഇന്ത്യയെ അറിയുക) ക്വിസിലെ വിജയികളുമായും മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഈ ക്വിസ് "നമ്മുടെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം, സംസ്കാരം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു" പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമം, 2023 ൽ മോദി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുള്ളപ്പോഴാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ജി 20 ൽ അംഗമായത്.
