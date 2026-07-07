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ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച; ലക്ഷ്യം തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം

ജക്കാർത്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രബോവോ സുബിയാൻ്റോ നേരിട്ടെത്തിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്

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Prime Minister Narendra Modi with Indonesia's President Prabowo Subianto on his arrival in Jakarta, Indonesia (X@MEAIndia)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 11:23 AM IST

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ജക്കാർത്ത: ഇന്ത്യയുടെ 'ആക്ട് ഈസ്റ്റ്' നയത്തിനും ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ തന്ത്രപ്രധാന ഇടപെടലുകൾക്കും കരുത്തുപകരുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രബോവോ സുബിയാൻ്റോയുമായി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ച ഇന്തോനേഷ്യയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്.

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ജക്കാർത്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രബോവോ സുബിയാൻ്റോ നേരിട്ടെത്തിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നാല് മന്ത്രിമാരും വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിമാനം ഇന്തോനേഷ്യൻ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് മുതൽ വ്യോമസേനയുടെ പോർവിമാനങ്ങൾ അകമ്പടി സേവിച്ചു. വിമാനത്താവളത്തിൽ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറും പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള സ്വീകരണവും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. തന്നെ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ നടപടി ഏറെ സ്പർശിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിൽ കുറിച്ചു.

തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം
2018ൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സമഗ്ര തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് കൂടുതൽ കരുത്തുപകരുന്നതിനും വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചകൾ. 2025 ജനുവരിയിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷങ്ങളിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പ്രസിഡൻ്റ് പ്രബോവോ സുബിയാൻ്റോ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ ഉഭയകക്ഷി സന്ദർശനമാണിത്. ഇന്ത്യയുടെ 'ആക്ട് ഈസ്റ്റ്' നയം, 'മഹാസാഗർ' കാഴ്ചപ്പാട്, സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമായ ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖല എന്നിവയ്ക്ക് ഈ സന്ദർശനം കൂടുതൽ കരുത്തേകുമെന്ന് യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മേഖലയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയും വളർച്ചയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് മഹാസാഗർ.

സാംസ്കാരിക പൈതൃകം
ജക്കാർത്തയിലെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം വലിയ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്. ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയിലുള്ള പ്രവാസികളുടെ ആത്മാർഥത പ്രചോദനകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിവിധ മേഖലകളിലെ നേട്ടങ്ങളിലൂടെ പ്രവാസികൾ ലോകവുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്ന് വിവിധ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും അദ്ദേഹം വീക്ഷിച്ചു.

ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തനത് നിഴൽനാടകമായ 'വയാങ് കുലിതി'ലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച രാമായണം ശ്രദ്ധേയമായി. 'ഗണേഷ്' എന്ന സംഘമാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്. സമുദ്രങ്ങളും തലമുറകളും താണ്ടി നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം എങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുവെന്നതിൻ്റെ ഓർമപ്പെടുത്തലാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിന് പുറമെ സമന്വയ ഗ്രൂപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച ഭരതനാട്യവും വിഹാര ധർമ രത്ന ഗ്രൂപ്പിലെ കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിച്ച 'ഹോമേജ് ടു ദി ട്രിപ്പിൾ ജെം' എന്ന ബുദ്ധമത പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന പരിപാടിയും അദ്ദേഹം ആസ്വദിച്ചു. ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ്റെ കാലാതീതമായ പഠിപ്പിക്കലുകളാണ് ഇതിലൂടെ പ്രതിഫലിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പ്രമ്പനാൻ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം
സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി യോഗ്യകാർത്ത നഗരത്തിൽ നിന്ന് 17 കിലോമീറ്റർ വടക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രമ്പനാൻ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റും സന്ദർശിക്കും. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഇന്തോനേഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി ആൽബനീസിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം അദ്ദേഹം മെൽബണിലേക്ക് പോകും. തുടർന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്രിസ്റ്റഫർ ലക്സൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ഓക്‌ലൻഡും സന്ദർശിച്ച ശേഷമാകും പ്രധാനമന്ത്രി മടങ്ങുക.

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