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ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സ്ലൊവാക്യയിലെത്തി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി; മോദിക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണം

ബ്രാട്ടിസ്‌ലാവയിലെ ഹോട്ടലിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്ലൊവാക്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജുറാജ് ബ്ലാനാർ നേരിട്ടെത്തിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്

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Prime Minister Narendra Modi received a warm welcome in Bratislava, Slovakia (ANI)
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By ANI

Published : June 15, 2026 at 8:22 AM IST

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ബ്രാട്ടിസ്‌ലാവ: സ്ലൊവാക്യയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ബ്രാട്ടിസ്‌ലാവയിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം. 1993ൽ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ലൊവാക്യയിലെത്തുന്നത്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജുറാജ് ബ്ലാനാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരമ്പരാഗത രീതിയിലാണ് മോദിയെ വരവേറ്റത്.

പരമ്പരാഗത വരവേൽപ്പ്
ബ്രാട്ടിസ്‌ലാവയിലെ ഹോട്ടലിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്ലൊവാക്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജുറാജ് ബ്ലാനാർ നേരിട്ടെത്തിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. സ്ലൊവാക്യയുടെ പരമ്പരാഗത രീതിയായ അപ്പവും ഉപ്പും നൽകിയായിരുന്നു വരവേൽപ്പ്. സ്ലൊവാക്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ അപ്പം സമൃദ്ധിയെയും ഉപജീവനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോൾ, ഉപ്പ് സൗഹൃദത്തെയും മൂല്യത്തെയും സംരക്ഷണത്തെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിഥികളോടുള്ള ആദരവും സൽക്കാരപ്രിയവും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ആചാരം.

പ്രശസ്തമായ ലുക്നിക്ക സംഗീതസംഘം വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത്. 2025ൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു സ്ലൊവാക്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ദേശീയഗാനം ആലപിച്ചതും ഇതേ സംഘമായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ ആദ്യമായി പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവമാണെന്നും അദ്ദേഹം വളരെ മാന്യമായി പെരുമാറിയെന്നും ലുക്നിക്ക സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യക്കാർ വളരെ ദയയുള്ളവരാണെന്ന് സംഘാംഗമായ ഈവ പ്രതികരിച്ചു.

സ്ലൊവാക്യൻ സംഗീതസംഘമായ മഹാദേവ കീർത്തൻ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ആത്മീയ സംഗീതവിരുന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആസ്വദിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ അംഗീകാരമാണെന്നും ഇതിന് അവസരമൊരുക്കിയ ബ്രാട്ടിസ്‌ലാവയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനും ഡ്രമ്മറുമായ മാരെക് സിലിനെക് പറഞ്ഞു. ഇതിന് പുറമെ മൈജാവ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്തമായ കുട്ടികളുടെ നാടോടി സംഘമായ കോപാനിസിയാരിക് അവതരിപ്പിച്ച പരമ്പരാഗത സ്ലൊവാക്യൻ നൃത്തവും മോദി വീക്ഷിച്ചു.

പ്രവാസികളുടെ ആവേശം
ബ്രാട്ടിസ്‌ലാവയിൽ തടിച്ചുകൂടിയ വൻ ഇന്ത്യൻ സമൂഹവും ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വരവേറ്റത്. ഇന്ത്യയും സ്ലൊവാക്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രവാസികളുടെ സംഭാവനകളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കാണാനും സംസാരിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നുവെന്ന് പ്രവാസികൾ പ്രതികരിച്ചു.

തന്ത്രപ്രധാന ചർച്ചകൾ
സ്ലൊവാക്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി റോബർട്ട് ഫിക്കോയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തെത്തിയത്. സന്ദർശന വേളയിൽ അദ്ദേഹം റോബർട്ട് ഫിക്കോയുമായും സ്ലൊവാക്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് പീറ്റർ പെല്ലെഗ്രിനിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, നവീകരണം, വാഹന നിർമാണം, റെയിൽവെ വികസനം തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിലെ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിലാകും ചർച്ചകൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. യൂറോപ്യൻ രാജ്യവുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായാണ് ഈ സന്ദർശനത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യ, പ്രതിരോധം എന്നീ മേഖലകളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പുതിയ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

ബ്രാട്ടിസ്‌ലാവയിൽ എത്തിയെന്നും ഇന്ത്യ-സ്ലൊവാക്യ ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ളതാക്കാനും പുതിയ സഹകരണ സാധ്യതകൾ തേടാനും സന്ദർശനം അവസരമൊരുക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു. പ്രസിഡൻ്റ് പീറ്റർ പെല്ലെഗ്രിനിയും പ്രധാനമന്ത്രി റോബർട്ട് ഫിക്കോയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും പുതിയ പങ്കാളിത്തങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കാനും ഈ ചരിത്ര സന്ദർശനം സഹായിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും അറിയിച്ചു.

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