ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ധോക്ര ശിൽപവും വിനൈൽ റെക്കോർഡും സമ്മാനിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
ധോക്ര ശിൽപം, കസിൻസ് വിനൈൽ, ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയം കോഫി ബോക്സ് ഉള്പ്പെടെ സമ്മാനിച്ചു, പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെയും പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും കൈമാറ്റമെന്ന് സൂചന.
By ANI
Published : July 13, 2026 at 9:56 AM IST
മെൽബൺ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തൻ്റെ ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനവേളയിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബനീസിന് ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും കാർഷിക മികവും വിളിച്ചോതുന്ന ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി. ധോക്ര ബോട്ട് ശിൽപം, ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയം കോഫി ബോക്സ്, കൊളോണിയൽ കസിൻസ് ആൽബത്തിൻ്റെ വിനൈൽ പതിപ്പ് എന്നിവയാണ് സമ്മാനിച്ചത്. ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെയും പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായാണ് ഈ കൈമാറ്റത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഗോത്ര പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന ധോക്ര ശിൽപം
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ലോഹ കരകൗശല പാരമ്പര്യങ്ങളിലൊന്നിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ധോക്ര ശിൽപം. ലോസ്റ്റ്-വാക്സ് കാസ്റ്റിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ നിർമിച്ച ഈ പുരാതന ലോഹ ശിൽപകല ഗോത്ര കരകൗശല വിദഗ്ധരുടെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ആദിവാസി പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും വഹിക്കുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത ബോട്ടിനെയാണ് ശിൽപത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഐക്യം, സഹകരണം, കൂട്ടായ പുരോഗതി എന്നിവയെ ഇത് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷി രൂപങ്ങളും കൈകൊണ്ട് നിർമിച്ച മറ്റ് രൂപങ്ങളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഈ ബോട്ട് പ്രകൃതിയുമായുള്ള ഇഴയടുപ്പത്തെയും അതിജീവനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, രണ്ട് ഇന്തോ-പസഫിക് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണിത്.
കൊളോണിയൽ കസിൻസ് ആൽബത്തിൻ്റെ വിനൈൽ പതിപ്പ്
ഇന്ത്യൻ പൈതൃകത്തിൻ്റെയും ആഗോള സംഗീത സ്വാധീനത്തിൻ്റെയും നൂതന സംയോജനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കൊളോണിയൽ കസിൻസ് ആൽബത്തിൻ്റെ വിനൈൽ പതിപ്പും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആൻ്റണി അൽബനീസിന് സമ്മാനിച്ചു. വിനൈൽ റെക്കോർഡുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ അതീവ താത്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി.
1990-കളിൽ ഹരിഹരനും ലെസ്ലി ലൂയിസും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ പാരമ്പര്യങ്ങളെ പാശ്ചാത്യ പോപ്പ്, റോക്ക്, അക്കൗസ്റ്റിക് സ്വാധീനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് പുറത്തിറക്കിയതാണ് ഈ ആൽബം. തലമുറകളിലുടനീളം പ്രേക്ഷകരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഈ സംഗീത സൃഷ്ടിയെ ഒരു സാംസ്കാരിക കലാസൃഷ്ടിയായി സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിനൈൽ ഫോർമാറ്റിൽ സമ്മാനിച്ചത്. ഇതിനുപുറമെ, ആൻ്റണി അൽബനീസിൻ്റെ പങ്കാളി ജോഡി ഹെയ്ഡന് കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള തനത് കമ്പിളി ഷാളും മോദി സമ്മാനിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയം കോഫി ബോക്സ്
ഇന്ത്യയിലെ കാപ്പിയുടെ സമ്പന്നമായ വൈവിധ്യവും ഗുണനിലവാരവും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയം കോഫി ബോക്സ്. പ്രീമിയം കാപ്പികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലെ ഇന്ത്യയുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തെ ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഗുണനിലവാരം, സുസ്ഥിരത, മൂല്യവർധന എന്നിവയിൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കാപ്പി വ്യവസായത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ ഈ ശേഖരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ പാരമ്പര്യ കൃഷി രീതികളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ലോകോത്തര കാപ്പി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ കർഷകർ, പ്രോസസർമാർ, റോസ്റ്റർമാർ എന്നിവരുടെ ശ്രമങ്ങളെ ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
ഓസ്ട്രേലിയൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ് മോദി
ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം പുരോഗമിക്കവെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പ്രധാന പത്രങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തയായി. ഒരു കോളമിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തെ "മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ" എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മറ്റ് പ്രധാന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ക്രിയാത്മകമായ സംഭാഷണങ്ങളെ എടുത്തുകാണിച്ചു.
മോദിയുടെ ഉന്നതതല ഇടപെടലുകൾ ഗണ്യമായ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും യുറേനിയം കയറ്റുമതി, പുനരുപയോഗ ഊർജം, നിർണായക ധാതുക്കൾ, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ ആഴത്തിലുള്ള സഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സന്ദർശന വേളയിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി അൽബനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ജീവിക്കുന്ന പാലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധം പുനർനിർമിക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്നും അൽബനീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്തോനേഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം.
Also Read:ഖത്തർ മുൻ അമീറിൻ്റെ നിര്യാണം; ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ദേശീയ ദുഃഖാചരണം