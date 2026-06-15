ഫ്രഞ്ച് തീരത്ത് തിളങ്ങി ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് സൗഹൃദം; മോദി-മാക്രോൺ സെൽഫി ഏറ്റെടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ
മനോഹരമായ മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരപ്രദേശത്തിന് അടുത്ത് നിന്ന് രണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ തലവന്മാർ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പകർത്തിയ സെൽഫി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത മട്ടാണ് നിലവിൽ.
By ANI
Published : June 15, 2026 at 12:26 PM IST
പാരീസ്: ഫ്രഞ്ച് റിവിയേരയിലെ മനോഹരമായ മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്ത് ലോകനേതാക്കൾ ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഒന്നിച്ചുള്ള സെൽഫി. ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടെ പകർത്തിയ ചിത്രത്തിന് 'നൈസ്' (Nice!) എന്ന ഒറ്റവാക്കിലുള്ള അടിക്കുറിപ്പാണ് മാക്രോൺ നൽകിയത്. ഉച്ചകോടി നടക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് നഗരമായ നൈസിനെയും ഒപ്പം ചിത്രത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ പോസ്റ്റ് ഇതിനോടകം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു.
നിർണായക സന്ദർശനം
ഞായറാഴ്ചയാണ് മാക്രോൺ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നിർണായകമായ ഫ്രഞ്ച് നയതന്ത്ര സന്ദർശനത്തിൻ്റെ തുടക്കം കൂടിയാണ് ഈ വൈറൽ ചിത്രം. രാജ്യാന്തര സുരക്ഷ, വ്യാപാര മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ), യുക്രെയ്നിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലും തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ തുടങ്ങി ആഗോളതലത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളാണ് ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.
ഇതിനുപുറമെ ഊർജ സുരക്ഷ, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, ആഗോള വ്യാപാര തടസങ്ങൾ, നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ ധാർമികമായ ഉപയോഗം എന്നീ വിഷയങ്ങളും ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രധാന അജണ്ടയിലുണ്ട്. നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉച്ചകോടിയിൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ വർധിക്കുന്ന സ്വാധീനം
ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ജി7-ൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്ഥിരാംഗത്വമില്ലെങ്കിലും ഉച്ചകോടിയുടെ ഔട്ട്റീച്ച് സെഷനുകളിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച പ്രത്യേക ക്ഷണം ആഗോളതലത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനത്തിൻ്റെ തെളിവാണ്. ഔട്ട്റീച്ച് സെഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ലോകനേതാക്കളുമായി നരേന്ദ്ര മോദി സുപ്രധാന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും നടത്തും. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര സമവാക്യങ്ങൾക്കിടയിലും വർധിച്ചുവരുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പ്രമുഖ ആഗോള ശക്തികളുമായി സംവദിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സുപ്രധാന വേദി കൂടിയാണ് ഈ ഉച്ചകോടി.
ശക്തമാകുന്ന ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് ബന്ധം
ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായ സൗഹൃദവും വ്യക്തിബന്ധവും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പുറത്തുവന്ന സെൽഫി. സമീപകാലത്തായി ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ വളർത്തിയെടുത്ത ശക്തമായ തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം കൂടിയാണിത്. പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണം, സിവിൽ ആണവോർജം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ ന്യൂഡൽഹിയും പാരീസും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം നിരന്തരം മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കരാറുകൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം, സമുദ്ര സുരക്ഷ, ആഗോള ഭരണസംവിധാനങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ സ്ഥാപനപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ലോകനേതാക്കൾ ഉച്ചകോടിക്കായി ഫ്രഞ്ച് തീരനഗരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, മാക്രോൺ പങ്കുവച്ച ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തെയും നേതാക്കൾക്കിടയിലുള്ള മികച്ച വ്യക്തിബന്ധത്തെയും പ്രശംസിച്ച് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമാകുന്ന ഈ സന്ദർശനം വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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