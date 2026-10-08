മോദിയും ട്രംപും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കരുത്തേകി; ഇന്ത്യ മികച്ച സഖ്യകക്ഷിയെന്ന് അമേരിക്ക
നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ഭരണനേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും മാധ്യമങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു വൈറ്റ് ഹൗസ്.
Published : October 8, 2026 at 9:46 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഭരണത്തലവനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കാൽനൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ വേളയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിച്ച് അമേരിക്ക. അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സഖ്യകക്ഷികളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കി.
നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ ഭരണനേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും മാധ്യമങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു വൈറ്റ് ഹൗസ്. അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും ശക്തരായ സഖ്യകക്ഷികളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയെന്നും മോദിയുമായുള്ള ട്രംപിൻ്റെ മികച്ച ബന്ധം ഇതിന് കരുത്തേകിയെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് അന്ന കെല്ലി ഐഎഎൻഎസിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
Sudarsan Pattnaik Creates Sand Sculpture To Mark PM Modi’s 25 Years In Public Service#SudarsanPattnaik #SandArt #PMModi #25YearsOfPublicService #NarendraModi #PuriBeach #Odishahttps://t.co/JKbjAe7EOw pic.twitter.com/bBKJaBL3Xu— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 7, 2026
കാൽനൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഭരണനേട്ടം
2001 ഒക്ടോബർ ഏഴിനാണ് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്ര മോദി ആദ്യമായി അധികാരമേൽക്കുന്നത്. ഭരണത്തലവനായി അദ്ദേഹം ബുധനാഴ്ച കാൽനൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി. 2001 മുതൽ 2014 മെയ് മാസം വരെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ ഗുജറാത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി നേടിയ ചരിത്രവിജയത്തിന് പിന്നാലെ 2014ൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം അധികാരമേൽക്കുകയായിരുന്നു. തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഈ പദവിയിലിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിതര നേതാവ് കൂടിയാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് ശേഷം തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന ആദ്യ നേതാവെന്ന ചരിത്രനേട്ടവും അടുത്തിടെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
ശക്തമായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം
വ്യാപാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ നയപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പം വളരെ വലുതാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ചർച്ചയായിട്ടുള്ളതാണ്. അതേസമയം പുതിയ ഉഭയകക്ഷി തീരുമാനങ്ങളോ നയപരമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളോ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യാപാരം, തന്ത്രപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വിപുലമായ സഹകരണമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരസ്പര പ്രതിരോധ കരാറുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വിവിധ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കീഴിൽ മികച്ച സഹകരണമാണ് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
'We Will Do It': PM Modi Marks 25 Years Of Public Life With New Viksit Bharat Slogan; Calls People His 'Greatest Strength' #PMModi #NarendraModi #25YearsOfSeva #Modi25Years #ModiSpeech https://t.co/gymZeZbDoQ— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 7, 2026
ലോകനേതാക്കളുടെ പ്രശംസ
നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ലോകത്തെ പ്രധാന ശക്തികളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്രബന്ധം കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഭരണരംഗത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ നേതാക്കൾ അഭിനന്ദിച്ചു.
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ഏതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തും ലഭിക്കുന്ന അപൂർവ നേട്ടമാണിതെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തമായ തെളിവാണിതെന്നും ലോകനേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തനിക്ക് ലഭിച്ച ഊഷ്മളമായ ആശംസകൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, ലോകരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ തയാറാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
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